'না শোনার অধিকারে'র প্রয়োগ চাই, দাবিতে কালী ও ছট পুজোর আগে পথে পরিবেশ কর্মীরা

'না শোনার অধিকারে'র প্রয়োগ চাই, দাবিতে কালী ও ছট পুজোর আগে পথে পরিবেশ কর্মীরা
আদালতের নির্দেশ ও রায় উল্লেখ করে সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে যাচ্ছেন পরিবেশ কর্মীরা ৷ তাঁরা পুলিশ-প্রশাসনকেও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন ।
Published : October 12, 2025 at 6:40 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: শব্দ তাণ্ডব জব্দ করতে আবারও পথে নামলেন পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীরা । বিচারপতির রায় উল্লেখ করে 'না শোনার আইনি অধিকার' প্রয়োগের পক্ষে সওয়াল পরিবেশকর্মীদের । বিলি করলেন লিফলেট । দাবি করলেন কালীপুজো কিংবা ছটে, শব্দবাজি থেকে ডিজের দাপাদাপি বন্ধ করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক পুলিশ ও দূষণ পর্ষদ । এই প্রচার কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে৷ চলবে কয়েক দিন ধরেই । উদ্যোক্তা সবুজ মঞ্চ ।
আসছে কালীপুজো ৷ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ নির্দেশিত বাজি বাজার বসতে চলেছে । তবে এর বাইরেও বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় নিষিদ্ধ বাজি আড়ালে বিক্রি করা বা পোড়ানো । কালীপুজোর আগে থেকেই কার্যত কান পাতা দায় । অসুস্থ মানুষদের তো প্রাণ ওষ্ঠাগত । কিছু আইনি পদক্ষেপ নজরে এলেও পরিস্থিতির তুলনায় নগণ্যই হয় । তাই এবার এক্কেবারে আদালতের নির্দেশ ও রায় উল্লেখ করে পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চাপ তৈরি করছেন পরিবেশ কর্মীরা । পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছেছেন তাঁরা । তাঁদেরও জানাচ্ছেন সেই সমস্ত ।
সবুজ মঞ্চের তরফে, প্রচার, মাইকিং চলছে বিভিন্ন জায়গায় । লিফলেট বিলি যা করছেন তাতে তারা দাবি করেছেন, 'আমাদের না শোনার আইনি অধিকারের প্রয়োগ চাই । আমরা শব্দ আইন ভাঙবো না, শব্দ আইন ভাঙা মানবোও না।' এই প্রসঙ্গে প্রয়াত বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের 1996 সালে দেওয়া ঐতিহাসিক রায়ের কথা তুলে ধরেছেন তাঁরা । যাতে বিচারপতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে 'না শোনার' অধিকার দিয়েছিলেন । পরবর্তীকালে ভারত তথা পৃথিবীর কাছে, তা স্বীকৃত হয় ।
সবুজ মঞ্চের পক্ষ থেকে দেবাশিস রায় আক্ষেপ করে বলেন, "একসময় সারা দেশের কাছে শব্দদূষণ রক্ষায় মডেল হওয়া পশ্চিমবঙ্গ আজ শব্দদূষণে প্রথম সারিতে । এর কারণ হিসেবে শব্দ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও পাশাপাশি সাধারণ মানুষের, সচেতনতা ও সক্রিয়তা অভাব ও পরিবেশ কর্মীদের আন্দোলনের দুর্বলতর কথা উঠে আসছে । ফলত বহু মানুষ শব্দদূষণের কারণে নিয়মিত অসুস্থ হচ্ছেন ।"
এই প্রেক্ষাপটে পরিবেশপ্রেমী মানুষ ও সংস্থাদের নিয়ে তৈরি সবুজ মঞ্চ কিছু দাবি জানিয়েছে । সেই দাবিগুলো হল-
1) প্রশাসন বিশেষ করে পুলিশ ও পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ শব্দ-আইন সংক্রান্ত আদালতের রায়কে কঠোরভাবে প্রয়োগ করুক ।
2) রাত 10টার পর কোনোভাবেই রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ইত্যাদি কারণে খোলা জায়গায় মাইক বাজানো চলবে না । সময়ের মধ্যেও মাইক পুলিশের নির্দিষ্ট অনুমতি নিয়ে নিয়মমাফিক বাজাতে হবে । না-হলে আইনভঙ্গকারী কর্মী বা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি স্থানীয় থানাকে অভিযুক্ত করতে হবে ।
3) নিষিদ্ধ শব্দবাজি তৈরি, বিক্রি ও ব্যবহার আটকাতে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও পুলিশকে সারা বছর ধরে অভিযান করতে ও ব্যবস্থা নিতে হবে ।
4) তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে তিনটি আইনানুগ বাজি কারখানা আছে । এর বাইরে থাকা ছোট বড় বাজি কারখানাগুলিকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে । সরকারি নিয়মের আওতায় আনতে হবে, যাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি এইসব কারখানায় কাজ করা শ্রমিকরা অকালে প্রাণ না হারান ।
5) প্রকাশ্যে ও খোলা জায়গায় ডিজে জেরে সৃষ্ট শব্দতাণ্ডব সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে । এই ধরনের যন্ত্রে উৎপন্ন বিকট ও তীব্র আওয়াজ মানুষের, বিশেষ করে বয়স্ক ও শিশুদের, ভয়ানক সমস্যার কারণ হয় ।
6) সারা রাজ্যে শব্দদূষণের বিরোধিতা করে এখন পর্যন্ত 11 জন প্রাণ হারিয়েছেন । এই শব্দশহিদদের মামলাগুলিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে অবিলম্বে শব্দখুনিদের শাস্তি দিতে হবে এবং সরকারকে এই সব পরিবারকে সাহায্য করতে হবে ।
7) সরকারের পাশাপাশি আমাদের শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে হবে । আমরা শব্দ আইন ভাঙব না, শব্দ আইন ভাঙা মানবও না । মনে রাখা প্রয়োজন যে শব্দদূষণহীন সমাজই হল সুস্থ সমাজ ।
এই সমস্ত দাবিকে সামনে রেখেই প্রচার শুরু করেছে সবুজ মঞ্চ । তার সঙ্গেই জলাশয় রক্ষা, গাছ কাটার প্রতিবাদ । বৃক্ষরোপণ করার মতো বিষয় প্রচারে উঠে এসেছে ।