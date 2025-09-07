'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে ভারী ট্রাক-ডাম্পারের ভিড়, অতিষ্ঠ বাসিন্দারা
শব্দ ও ধুলোয় নষ্ট হচ্ছে শান্তিনিকেতনের পরিবেশ । পাশাপাশি ভারী গাড়ি চলাচলে ঐতিহ্যবাহী ভবন, ভাস্কর্যগুলির ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ৷
Published : September 7, 2025 at 6:28 PM IST
বোলপুর, 7 সেপ্টেম্বর: কয়েক দিন ধরে দেদার চলছে ভারী লরি, ডাম্পার, ট্রাক । ফলে ধ্বংস হচ্ছে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ৷ এছাড়াও, কম্পনে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ঐতিহ্যবাহী ভবন, ভাস্কর্য, প্রাচীন বৃক্ষগুলি ৷ আর এতে নজর নেই পুলিশ প্রশাসন ও পুরসভার ৷ এতে রীতিমতো অতিষ্ঠ শান্তিনিকেতনবাসী ৷ আগে বিশ্বভারতীর সামনে শান্তিনিকেতন রোড দিয়ে যে কোনও ধরনের ভারী যান চলাচলে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ছিল ৷ আর এই মুহূর্তে দিনে কমপক্ষে হাজারো বড় বালি, পাথর-সহ পণ্য বোঝাই ডাম্পার, লরি চলাচল করছে ৷
এই বিষয়ে বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ বলেন, "বিষয়টি নজরে আছে ৷ পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে ভারী যান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ।"
এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বোলপুরের মকরমপুরের রাস্তার বেহাল দশা ৷ যা নিয়ে একাধিকবার স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ করেছেন ৷ তার ফলে কাজ শুরু হলেও তা খুব ধীর গতিতে চলছে । এছাড়া, সিউড়ির তিলপাড়া জলাধার ও সেতুর ওয়াটার ডিভাইডার ভেঙে গিয়েছে । চলছে সংস্কার । ফলে সমস্ত ডাম্পার, ট্রাক, লরি সাঁইথিয়া হয়ে ঘুরে যাচ্ছে । এই দুইয়ের কারণে দেখা যাচ্ছে কোপ পড়েছে শান্তিনিকেতনের পরিবেশে ।
ইউনেসকো কর্তৃক 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা পেয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী । এই তকমা ধরে রাখতে মরিয়া বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । পরিবেশ সুষ্ঠ রেখে গরিমা ধরে রাখতে রাজ্য সরকারের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন উপাচার্য-সহ বিশ্বভারতীর আধিকারিকেরা ৷ সেই বৈঠকে বিশ্বভারতীর আশেপাশের রাস্তা সংস্কার ও ভারি যান চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল ৷
কিন্তু, দেখা গেল কয়েকদিন ধরে বিশ্বভারতীর সামনে শান্তিনিকেতন রোড ধরে দেদার চলছে বালি, পাথর-সহ পণ্য বোঝাই ভারি ভারি ডাম্পার, ছয় থেকে দশ চাকার লরি, ট্রাক ৷ দিনে হাজারো বড় গাড়ি যাচ্ছে বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবাহী তালধ্বজ, তিনপাহার, অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠভবন, কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনের রাস্তা দিয়ে ।
একদিকে, শব্দ ও ধুলোয় নষ্ট হচ্ছে 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনের পরিবেশ । অন্যদিকে, ভারী গাড়ি চলাচলের ফলে কম্পনে ঐতিহ্যবাহী ভবন, ভাস্কর্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা থেকে যাচ্ছে ৷ এছাড়া, পাঠভবনের খুদে পড়ুয়ারা এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করে, পর্যটকদেরও আনাগোনা থাকে, তাই যে কোনও ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কাও রয়েছে । দিনে হাজারো বড় যান চলাচলে রীতিমতো অতিষ্ঠ শান্তিনিকেতনবাসী ।
প্রশ্ন উঠছে, বাইপাস-সহ বেশ কয়েকটি বিকল্প রাস্তা থাকা সত্ত্বেও কেন 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনের উপর দিয়ে ভারী যান চলাচল করছে, কেন নজর নেই পুলিশ প্রশাসনের ও বোলপুর পুরসভার ।
প্রসঙ্গত, আগে শান্তিনিকেতনের এই রাস্তা দিয়ে যে কোনও ধরনের ভারী যান চলাচলের সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকত । এখন দেখা যাচ্ছে পুলিশ ক্যাম্পের সামনে দিয়েই ভারী যান চলাচল করছে । কোনওরূপ নজর নেই শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ ও বোলপুর পুরসভার ।
শান্তিনিকেতনের বাসিন্দাদের মধ্যে কেষ্ট দাস ও কার্তিক বিশ্বাস বলেন, "এত বড় বড় লরি ট্রাক যাচ্ছে এতে খুব সমস্যা হচ্ছে । আগে এভাবে যেত না । ভয়ও করছে, যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে । প্রশাসনের কোনও নজর নেই । সব দেখেও চুপ সবাই ।"