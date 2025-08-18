কুলপি, 18 অগস্ট: নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী খুব শীঘ্র পশ্চিমবঙ্গে শুরু হতে চলেছে SIR (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) ৷ সেই নিয়ে বিতর্কের মাঝে কার্যত ভোটার তালিকা থেকে উধাও হয়ে গেল আস্ত একটা বিধানসভা কেন্দ্র ! 294টি বিধানসভার মধ্যে কমিশনের ওয়েবসাইটে নামই নেই দক্ষিণ 24 পরগনার কুলপির । ঘটনাটিকে ঘিরে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে জেলাজুড়ে ৷ চিন্তায় ঘুম উড়েছে ওই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারদের ৷
মূলত, বিহার দিয়ে শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া । কমিশন পরে জানায়, শুধু বিহার নয়, অন্য রাজ্যগুলিতে হবে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী । ইতিমধ্যেই খসড়া তালিকায় বিহারে 65 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে । উল্লেখ্য, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানেই কমিশন এই বিশেষ সমীক্ষা চালায় ।
শেষবার বাংলায় SIR হয়েছিল 2002 সালে । ভোটার তালিকায় কারা মৃত, কারা ভুয়ো ভোটার, কারা বাসস্থান পরিবর্তন করেছেন, এই সব কিছুই যাচাই করা হয় সমীক্ষায় । সূত্রের খবর, আর সেই মতো সমীক্ষা শুরুর আগে দক্ষিণ 24 পরগনার গোটা কুলপি বিধানসভা কেন্দ্রের ওই বছরের ভোটার তালিকারই খোঁজ পাচ্ছেন না নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা ।
পশ্চিমবঙ্গে যদি এবার 'SIR' হয়, তাহলে 2002 সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করে তা করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন । সেই কারণে ওই বছরের ভোটার তালিকার খোঁজ চলছে । রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) ওয়েবসাইটে এই ভোটার তালিকা সাধারণের দেখার জন্য ইতিমধ্যেই আপলোড করা হয়েছে । তাতেই নজরে এসেছে, কুলপি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা নেই । এছাড়াও, বহু বিধানসভা কেন্দ্রের শতাধিক বুথের ভোটার তালিকা পাওয়া যাচ্ছে না বলে সূত্রের খবর ।
এই পরিস্থিতিতে আতঙ্ক গ্রাস করেছে কুলপি বিধানসভায় আনুমানিক দুই লক্ষ ভোটারকে । স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুলহাই সরদার বলেন, "এই ঘটনার পর থেকে আমরা ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছি । আমাদের নাগরিকত্ব চলে যাবে ৷ নির্বাচন কমিশন 2002 সালের যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে আমাদের নাম নেই । আমাদের বাসস্থান হারাতে হবে ৷ আমরা যে এ দেশের নাগরিক তার আর কোনও প্রমাণ থাকবে না । আমাদের চলে যেতে হবে ডিটেনশন ক্যাম্পে । কী হবে আমরা বুঝে উঠতে পারছি না । আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ করছি যে আমাদের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হোক । আমরা অসহায় অবস্থায় রয়েছি ।"
আরেক স্থানীয় বাসিন্দা স্বর্ণেন্দু ঘোষের কথায়, "এই বিষয়টি সামনে আসার পর কুলপি বিধানসভার সমস্ত মানুষ আতঙ্কিত । বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা দেখছি নির্বাচন কমিশন বিহারের ক্ষেত্রে ভোটার তালিকা সংশোধনের যে পদক্ষেপ নিয়েছে সেখানে অনেক মানুষের নাম বাদ গিয়েছে । সেই আতঙ্ক সারা পশ্চিমবাংলায় কাজ করছে । কুলপি বিধানসভার বাসিন্দারা অবশ্যই আতঙ্কে রয়েছে ৷ তাদের নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে নাম নেই । আমরা চাই নির্বাচন কমিশন কুলপি বিধানসভার ভোটার লিস্ট দ্রুত আপলোড করুক এবং আমাদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করুক ।"
কুলপি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুপ্রিয় হালদার বলেন, "এই খবর ইতিমধ্যে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে ৷ নির্বাচন কমিশনার কাছে সমস্ত বিধানসভার 2002 সালের লিস্ট রয়েছে ৷ কিন্তু আমাদের বিধানসভার ভোটার লিস্ট নেই । আমরা ইতিমধ্যেই জেলাশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি । জেলাশাসকও একই কথা বলেছেন যে, নির্বাচন কমিশনের দফতরে 2002 সালের কুলপি বিধানসভার ভোটার লিস্ট পাওয়া যায়নি ।"
তিনি ভোটারদের আশ্বস্ত করে বলেন, "মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এই বিধানসভার কারও নাগরিকত্ব যাবে না । আতঙ্কের কোনও কারণ নেই । কুলপি বিধানসভার কোনও ভোটার বাংলাদেশি নয়, যদি কেউ বাংলাদেশি প্রমাণ করতে পারে তাহলে তাদের কাছ থেকে নতুন করে রাজনীতি শিখতে হবে আমাদেরকে । কুলপি বিধানসভার ভোটারদের যদি নাম বাদ যায় তাহলে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাংসদরা, যারা কুলপি বিধানসভার ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছে, তাদের সকলের সাংসদ পদ থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী পদ সমস্ত প্রায় চলে যাবে । আমরা এই বিষয়টি খতিয়ে দেখছি ৷ কুলপি বিধানসভার মানুষদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ।"
কুলপির বিধায়ক যোগোরঞ্জন হালদারের বক্তব্য, "জেলাশাসককে আমি জানিয়েছি যে আমাদের তো বিধানসভার 2002 সালের ভোটার লিস্ট পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে কি আমরা নাগরিক নই ? তখন জেলাশাসক আমাদেরকে জানিয়েছেন, এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং যত দ্রুততার সঙ্গে এই সমস্যার সমাধান যাতে হয় সে বিষয়ে আলোচনা করুন । যদি 2002 সালের ভোটার লিস্ট না পাওয়া যায় তাহলে 2003 সালের ভোটার লিস্ট দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা হবে । এই খবর সামনে আসায় এলাকার মানুষেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে । এলাকার মানুষরা বুঝে উঠতে পারছে না কী হবে ! আর কি না হবে । জেলাশাসক আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে বেশ কয়েকদিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করা হবে । আমরাও সাধারণ মানুষকে আশ্বাস দিয়েছি আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ এই সমস্যা সমাধান রাজ্য সরকার করবে । তাও আতঙ্ক যেন পিছু খাচ্ছে না কুলপি এলাকা মানুষদের ৷"
এ বিষয়ে মথুরাপুর বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি নবেন্দুসুন্দর নস্করের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ।