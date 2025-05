ETV Bharat / state

সাংবাদিক বৈঠকের আগেই 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষকদের চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে - JOBLESS TEACHERS

Published : May 27, 2025 at 4:33 PM IST

চাকরিহারা শিক্ষকদের চিঠি (নিজস্ব ছবি)

এছাড়াও ইমেইলে চাকরিহারা শিক্ষকরা বলেন, "আমরা আইনজীবীদের থেকে পরামর্শ নিয়েছি, কোর্ট থেকে অনুমতি নিয়ে সরকার চাইলে সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরি করতে পারে । অযোগ্য বলে সরাসরি চিহ্নিত না-হওয়ার (Not specifically found to be tainted) কারণে যাঁরা অন্য চাকরি ছেড়ে এসেছিলেন (In-service / Left other service), তাঁরা তাঁদের পুরনো চাকরিতে ফিরে যেতে পারবে সুপার নিউমেরারি পোস্টের মাধ্যমে । তাহলে আমরা যাঁরা যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা, যাঁরা পূর্বে কোনও চাকরি করতেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না কেন ? সরকার যোগ্যদের জন্য সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরি করার জন্য কোর্টের কাছে আবেদন করুক বা সরকার যে কোনও উপায়ে আমাদের স্বপদে বহাল রাখুক ।"

তাতে আরও বলা হয়, "এসএসসির দেওয়া তালিকার ভিত্তিতে যারা বেতন পাচ্ছে বা আইনজীবীদের পরামর্শ মতো যাঁদেরকে যোগ্য বলা হচ্ছে, তার একটা সর্টিফায়েড তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে । অথবা, সিবিআই অনুযায়ী যাঁদেরকে অযোগ্য বলা হয়েছে, তাঁদেরকে বাদ দিয়ে সিবিআই-এর তথ্য অনুযায়ী যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে । সিবিআইয়ের মতে সেটাও বলা যেতে পারে ।"

এই চিঠির পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কী বলেন, সেই দিকে তাকিয়ে চাকরিহারা শিক্ষকরা ৷