পূজিত বিশ্বকর্মার বাহন হাতি, স্পেশাল মেনুতে আপেল-কলা
হাতি পুজো দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন আশেপাশের গ্রামবাসী থেকে পর্যটকরা । তাঁরা ছবি তুললেন গজরাজের সঙ্গে ৷
Published : September 17, 2025 at 9:25 PM IST
জলপাইগুড়ি, 17 সেপ্টেম্বর: আর পাঁচটা দিন তারা জাতীয় উদ্যানের সুরক্ষার কাজ করে থাকে ৷ বিশ্বকর্মার বাহন রূপে বুধবার পূজিত হল সেই হাতিরাই । প্রতিবছরের মতো এবারও হাতির পুজোর আয়োজন করা হয় গরুমারা জাতীয় উদ্যানে । সারাটা দিন কুনকি হাতিদের নিয়ে এই পুজোয় সামিল হলেন বনকর্মী, বনবস্তির বাসিন্দা-সহ পর্যটকরা ।
বনদফতরের উদ্যোগে বুধবার ডুয়ার্সের গরুমারা বন্যপ্রাণ শাখার অন্তর্গত তিনটি বিটে মোট 29টি কুনকি হাতিকে পুজো করা হয় । গরুমারা জাতীয় উদ্যানের দক্ষিণ ধূপঝোড়া এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে জেনি, হিরালি, শীলাবতী, মাধুরী-সহ বন দফতরের মোট 10টি পোষ্য কুনকি হাতিকে সাজিয়ে মালা পড়িয়ে পুজো করলেন মাহুত ও বনকর্মীরা ।
বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে এদিন সকাল থেকেই কুনকি হাতিদের নিয়ে মাহুতদের ব্যস্ততা ছিল তুঙ্গে । গরুমারা জাতীয় উদ্যানের কুনকি হাতিগুলিকে প্রথমে মূর্তি নদীতে ভালো করে স্নান করানো হয় ৷ এরপর হাতিদের গায়ে তেল মাখিয়ে নানা রঙের চক দিয়ে নকশা এঁকে সাজানো হয় । প্রতিটি হাতির গায়ে তাদের নাম লেখা হয় ।
হাতি পিলখানার মাহুত পরিবারের সদস্যরা পুরোহিত দিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে, সমস্ত নিয়মনীতি মেনে, মন্ত্রোচ্চারণ করে পুজোর কাজ সারেন । প্রতিদিন বন সুরক্ষার কাজে থাকলেও এদিন পুজো উপলক্ষে কুনকি হাতিদের খানিকটা ছাড় দেওয়া হয় । বিশ্বকর্মা পুজোর দিন পুজো দেখতে পর্যটকদের পাশাপাশি গ্রামের মানুষজনও ভিড় করেন ধূপঝোড়া এলিফেন্ট ক্যাম্পে ।
পাশাপাশি এদিন হাতিদের জন্য স্পেশাল মেনুরও ব্যবস্থাও করা হয় । বিট অফিসার জীবন বিশ্বকর্মা বলেন, "আজ স্পেশাল খাবারের ব্যবস্থা করা হয় । আজ মেনুতে আপেল, কলা থেকে শুরু করে হাতিদের পছন্দের খাবার দেওয়া হয় । গরুমারা জাতীয় উদ্যানের যেখানে কুনকি হাতি আছে সেখানেই পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ।"
হিলারি নামে কুনকি হাতির মাহুত সঞ্জিত রায় বলেন, "আমরা বিশ্বকর্মা পুজোর দিন হাতি পুজো করি । আমরা যাতে ওদের নিয়ে সারা বছর ভালো মতো থাকতে পারি তাই এই আয়োজন । হাতিদের আজ আখ, গুড়, কলা-সহ বিভিন্ন রকমের ফল খাওয়ানো হয় পুজো উপলক্ষে । আজ আমাদের খুব আনন্দের সঙ্গে দিনটা পালন হল ।"
গরুমারা জাতীয় উদ্যানে বেড়াতে আসা পর্যটক নীপা বিশ্বাসের কথায়, "আজ খুব ভালো লাগল হাতি পুজো দেখে । এই প্রথমবার হাতি পুজো দেখলাম । এর আগেও এসেছি । কিন্তু আগে দেখিনি ।"