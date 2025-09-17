ETV Bharat / state

পূজিত বিশ্বকর্মার বাহন হাতি, স্পেশাল মেনুতে আপেল-কলা

Vishwakarma puja
বিশ্বকর্মা পুজোয় আরাধনা হাতির (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2025

জলপাইগুড়ি, 17 সেপ্টেম্বর: আর পাঁচটা দিন তারা জাতীয় উদ্যানের সুরক্ষার কাজ করে থাকে ৷ বিশ্বকর্মার বাহন রূপে বুধবার পূজিত হল সেই হাতিরাই । প্রতিবছরের মতো এবারও হাতির পুজোর আয়োজন করা হয় গরুমারা জাতীয় উদ্যানে । সারাটা দিন কুনকি হাতিদের নিয়ে এই পুজোয় সামিল হলেন বনকর্মী, বনবস্তির বাসিন্দা-সহ পর্যটকরা ।

বনদফতরের উদ্যোগে বুধবার ডুয়ার্সের গরুমারা বন্যপ্রাণ শাখার অন্তর্গত তিনটি বিটে মোট 29টি কুনকি হাতিকে পুজো করা হয় । গরুমারা জাতীয় উদ্যানের দক্ষিণ ধূপঝোড়া এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে জেনি, হিরালি, শীলাবতী, মাধুরী-সহ বন দফতরের মোট 10টি পোষ্য কুনকি হাতিকে সাজিয়ে মালা পড়িয়ে পুজো করলেন মাহুত ও বনকর্মীরা ।

পূজিত বিশ্বকর্মার বাহন হাতি, স্পেশাল মেনুতে আপেল-কলা (ইটিভি ভারত)

বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে এদিন সকাল থেকেই কুনকি হাতিদের নিয়ে মাহুতদের ব্যস্ততা ছিল তুঙ্গে । গরুমারা জাতীয় উদ্যানের কুনকি হাতিগুলিকে প্রথমে মূর্তি নদীতে ভালো করে স্নান করানো হয় ৷ এরপর হাতিদের গায়ে তেল মাখিয়ে নানা রঙের চক দিয়ে নকশা এঁকে সাজানো হয় । প্রতিটি হাতির গায়ে তাদের নাম লেখা হয় ।

Vishwakarma puja
হাতির পুজোর আয়োজন গরুমারা জাতীয় উদ্যানে (নিজস্ব ছবি)

হাতি পিলখানার মাহুত পরিবারের সদস্যরা পুরোহিত দিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে, সমস্ত নিয়মনীতি মেনে, মন্ত্রোচ্চারণ করে পুজোর কাজ সারেন । প্রতিদিন বন সুরক্ষার কাজে থাকলেও এদিন পুজো উপলক্ষে কুনকি হাতিদের খানিকটা ছাড় দেওয়া হয় । বিশ্বকর্মা পুজোর দিন পুজো দেখতে পর্যটকদের পাশাপাশি গ্রামের মানুষজনও ভিড় করেন ধূপঝোড়া এলিফেন্ট ক্যাম্পে ।

Vishwakarma puja
হাতি পুজো দেখতে ভিড় (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি এদিন হাতিদের জন্য স্পেশাল মেনুরও ব্যবস্থাও করা হয় । বিট অফিসার জীবন বিশ্বকর্মা বলেন, "আজ স্পেশাল খাবারের ব্যবস্থা করা হয় । আজ মেনুতে আপেল, কলা থেকে শুরু করে হাতিদের পছন্দের খাবার দেওয়া হয় । গরুমারা জাতীয় উদ্যানের যেখানে কুনকি হাতি আছে সেখানেই পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ।"

Vishwakarma puja
গায়ে হাতির নাম লেখাও হয় (নিজস্ব ছবি)

হিলারি নামে কুনকি হাতির মাহুত সঞ্জিত রায় বলেন, "আমরা বিশ্বকর্মা পুজোর দিন হাতি পুজো করি । আমরা যাতে ওদের নিয়ে সারা বছর ভালো মতো থাকতে পারি তাই এই আয়োজন । হাতিদের আজ আখ, গুড়, কলা-সহ বিভিন্ন রকমের ফল খাওয়ানো হয় পুজো উপলক্ষে । আজ আমাদের খুব আনন্দের সঙ্গে দিনটা পালন হল ।"

Vishwakarma puja
খাবারের স্পেশ্যাল মেনু ছিল হাতিদের জন্য (নিজস্ব ছবি)

গরুমারা জাতীয় উদ্যানে বেড়াতে আসা পর্যটক নীপা বিশ্বাসের কথায়, "আজ খুব ভালো লাগল হাতি পুজো দেখে । এই প্রথমবার হাতি পুজো দেখলাম । এর আগেও এসেছি । কিন্তু আগে দেখিনি ।"

