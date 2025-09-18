এবার পুজোয় বেঙ্গল সাফারিতে বন্ধ হাতি সওয়ারি, তবে থাকছে একঝাঁক নতুন অতিথি

এবার পুজোয় বেঙ্গল সাফারিতে বন্ধ হাতি সওয়ারি, তবে থাকছে একঝাঁক নতুন অতিথি
বেঙ্গল সাফারি পার্কে নতুন জন্তু আনা হয়েছে । সেগুলি এখন কোয়ারেন্টাইনে আছে ৷ পুজোর আগেই নতুন এই অতিথিদের জনসমক্ষে আনা হবে ৷
Published : September 18, 2025 at 3:01 PM IST
শিলিগুড়ি, 18 সেপ্টেম্বর: এবার পুজোয় বেঙ্গল সাফারিতে বন্ধ থাকছে হাতি সাফারি । সাফারি পার্কে হাতি না-থাকার কারণে এবছর পুজোর ছুটিতে হাতি সাফারি থেকে ব্রাত্য থেকে যাবেন পর্যটকরা । দেখা মিলবে না সিংহেরও ৷ তবে পর্যটকদের আকর্ষণে নতুন নতুন অতিথিদের নিয়ে সেজে উঠেছে বেঙ্গল সাফারি পার্ক ।
প্রসঙ্গত, বেঙ্গল সাফারি পার্কের পথচলার শুরু থেকে জলদাপাড়ার দুই কুনকি হাতি লক্ষ্মী ও উর্মিলাকে দিয়ে হাতি সাফারি শুরু হয়েছিল । ওই দুই বোনের পিঠে চড়ার জন্য পর্যটকদের ঢল নামত বেঙ্গল সাফারিতে । প্রতিদিন অন্তত আশি থেকে 100 জন পর্যটক বেঙ্গল সাফারিতে হাতি সাফারির আনন্দ উপভোগ করত । এমনকি প্রত্যেক বিশ্বকর্মা পুজোতেও বিশ্বকর্মার বাহন হিসেবে পূজিত হত লক্ষ্মী ও উর্মিলা ।
কিন্তু গত বছর বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় লক্ষ্মীর । এরপর সাফারি পার্কে একা পড়ে যায় উর্মিলা । তারও বয়স হয়ে যাওয়ায় সাফারিতে একাকী থাকত উর্মিলা । লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর উর্মিলাকে দিয়েও বন্ধ করে দেওয়া হয় হাতি সাফারি । তার একাকিত্ব কাটাতে মাসখানেক আগে উর্মিলাকে জলদাপাড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় । যে কারণে বেঙ্গল সাফারিতে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে হাতি সাফারি । তাই কিছুটা হলেও মনমরা পর্যটকরা ।
তবে পার্ক কর্তৃপক্ষর তরফে বেঙ্গল সাফারি পার্কে একজোড়া হাতি আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । সেন্ট্রাল জু অথরিটি ও রাজ্য জু অথরিটির কাছে এই বিষয়ে আবেদনও জানানো হয়েছে । তবে পুজোর আগে আর নতুন করে হাতি আসার সম্ভাবনা নেই । তাই এবছর পুজোতে হাতি সাফারি ছাড়াই কাটাতে হবে ।
অন্যদিকে পার্ক কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করেও এবার পুজোতে সিংহ সাফারিও চালু করতে পারল না । শুধু তাই নয় । কবে সিংহ সাফারি শুরু হবে সেই বিষয়ে সংশয়ে রয়েছে পার্ক কর্তৃপক্ষও । গত বছর 12 ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরার সিপাহিজেলা চিড়িয়াখানা থেকে সিংহ আনা হয়েছিল শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে । পরবর্তীতে এখানেই আরও সিংহের জন্ম নেয় । সবমিলিয়ে বর্তমানে ছয়টি সিংহ রয়েছে পার্কে । কিন্তু দেড়বছর ধরে সিংহের এনক্লোজার তৈরি করতে না-পারায় পুজোর আগে সাধারণের দেখা মিলবে না সিংহের ।
তবে পুজোর আগে বেঙ্গল সাফারি পার্কে বেশকিছু নতুন জন্তু আনা হয়েছে । যারা এখন কোয়ারেন্টাইনে আছে ৷ পুজোর আগেই তাদের জনসমক্ষে আনা হবে বলে জানা গিয়েছে । ঝাড়গ্রাম চিড়িয়াখানা থেকে আনা হয়েছে এক জোড়া ভারতীয় ধূসর নেকড়ে ও একটি সোনালি শিয়াল । আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, এক জোড়া কালো ভাল্লুক, এক জোড়া ঘড়িয়াল, সবুজ ইগুয়ানা, এক জোড়া ভারতীয় বন্য কুকুর, এক জোড়া ইউরেশিয়ান স্পুনবিল ও পেইন্টেড স্টর্ক ।
এবিষয়ে পার্কের অধিকর্তা বিজয় কুমার বলেন, "এবছর হাতি না-থাকায় সাফারি করানো যাবে না । তবে নতুন নতুন একাধিক জন্তু এসেছে । সেগুলো সকলেই দেখতে পাবে । পুজোয় ওগুলোই আকর্ষণ । তবে বাকি সব সাফারি হবে ।"