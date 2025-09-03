আলিপুরদুয়ার, 3 সেপ্টেম্বর: দুই কেজি হাতির দাঁত-সহ গ্রেফতার ফিজিওথেরাপিস্ট দম্পতি । আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার রুখতে বড় সাফল্য পেল বন দফতর । গত মঙ্গলবার গভীর রাতে এক বিশেষ অভিযানে হাতির দুই কেজি ওজনের দাঁত ও চিতাবাঘের চারটি দাঁত-সহ এক দম্পতিকে পাকড়াও করেছেন বনাধিকারিকরা ।
বন দফতর সূত্রে খবর, ধৃতরা হলেন কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার ঝিনাইডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা পরিমলচন্দ্র দে এবং তাঁর স্ত্রী দেবযানি রায় দে । তাঁদের কাছ থেকে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ-সহ একটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । যদিও ধৃতরা ঠিক কীভাবে, বন্যপ্রাণীর দেহাংশ কার কাছ থেকে, কবে, কোথায়, কখন সংগ্রহ করেছিলেন তা অবশ্য এদিন প্রকাশ করেনি বন দফতর । ধৃতদের ঠিক কোথায় কখন কীভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে তাও এদিন তদন্তের স্বার্থে পুরোপুরি প্রকাশ করতে চাননি বন আধিকারিকরা ।
জানা গিয়েছে, ধৃত দু'জনই ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে পরিচিত । তাঁদের আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে পাঠানো হয় ৷ এদিন আদালত ধৃতদের 10 দিনের বন দফতরের হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ।
জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও প্রবীন কাসওয়ান বলেন, "আমাদের কাছে আগে থেকেই নির্দিষ্ট তথ্য ছিল । সেই তথ্যের ভিত্তিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কনজারভেটর অফ ফরেস্ট স্বর্ণদ্বীপ্ত রক্ষিতের নেতৃত্বে জলদাপাড়া বনবিভাগের বনকর্মীরা গত কয়েকদিন ধরে সতর্ক ছিল । অভিযানের পর সফলভাবে গাড়িটিকে চিহ্নিত করে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃত পরিমলচন্দ্র দে-র বিরুদ্ধে অতীতে অবৈধ অস্ত্র আইনেও মামলা রয়েছে । ধৃতদের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷ তদন্ত চলছে ৷"
বন দফতর আরও জানায়, এই ঘটনার সঙ্গে একটি বড় পাচার চক্রের যোগ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তদের থেকে পাওয়া তথ্য বা গ্রেফতারের স্থান ও সময় এখনও প্রকাশ করা হয়নি । এই চক্রের আরও সদস্যকে খুঁজে বের করতে বন দফতর ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ।
উল্লেখ্য, এর আগেও একাধিকবার বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার রুখে দিয়েছে জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগ ৷ আলাদা আলাদা ঘটনায় বেশ কয়েকজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পরপর অভিযানের ফলেই একের পর এক সাফল্য মিলছে বন দফতরের ৷ আগামীতেও তাদের এই অভিযান জারি থাকবে বলেই জানা গিয়েছে ৷