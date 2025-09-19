বুথের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে ডেটাবেস বানাচ্ছে কমিশন, জানতে পারবেন ভোটাররাও

বুথের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে ডেটাবেস বানাচ্ছে কমিশন, জানতে পারবেন ভোটাররাও
কোন বুথে কী পরিষেবার অভাব রয়েছে, সংস্কারের জন্য কত টাকা প্রয়োজন, এসব জানতেই ডেটাবেস তৈরি করছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর।
Published : September 19, 2025 at 4:37 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: আপনার ভোটকেন্দ্রে কী কী সুবিধা রয়েছে, এবার জানতে পারবেন আপনিও৷ ভোটারদের জন্য এমনই পরিকল্পনা করছে নির্বাচন কমিশন৷ সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ভোট কেন্দ্র বা বুথের খুঁটিনাটি জানতে কমিশনের তরফে তৈরি করা হচ্ছে নতুন ডেটাবেস।
কোন বুথে কী পরিষেবার অভাব রয়েছে এবং কোন বুথে সংস্কারের জন্য কত টাকা প্রয়োজন, সব কিছু জানতে এই নতুন ডেটাবেস তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর।
উল্লেখ্য, জ্ঞানেশ কুমার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে আসার পরে দেশজুড়ে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ভোটারদের জন্য সুবিধাজনক এবং স্বচ্ছ করে তোলার জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছেন৷ যার মধ্যে বেশ কিছু সারা দেশজুড়ে লাগু করা হয়েছে ও বিহারেও চালু করা হয়েছে একাধিক নিয়ম।
এবার বিহারকে মডেল করে দেশব্যাপী স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর চালু হয়ে যাবে। তাই একদিকে SIR-এর প্রক্রিয়া, অন্যদিকে বিধানসভা নির্বাচনে যাতে কোনোরকম ফাঁক না-থাকে একাধিক নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে বলে কমিশনের তরফে জানা গিয়েছে।
নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এবার থেকে প্রতি বুথে সর্বোচ্চ ভোটার সংখ্যা হবে 1200। ফলে রাজ্যে বুথ বিন্যাসের পর বাড়বে বুথের সংখ্যা। বর্তমানে 80 হাজার 681টি বুথ রয়েছে৷ প্রায় 14 হাজার নতুন বুথ যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ সেই হিসেবে এক লক্ষের কাছাকাছি হবে বুথ সংখ্যা।
তাই বুথ বিন্যাসের পর পুরনো ও নতুন বুথের সঠিক অবস্থান, পরিকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধার স্পষ্ট রেকর্ড রাখার জন্য রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা সিইও অফিস একটি বিস্তারিত ডেটাবেস তৈরি করছে। প্রতি বুথে ভোটারদের জন্য সমস্ত পরিষেবা ঠিকঠাক উপলব্ধ রয়েছে কি না, তার তথ্য রাখা হবে। ফলে ভোট দিতে যাওয়ায় সময় ভোটারদের যাতে নির্দিষ্ট কোনও বুথে পৌঁছতে কোনোরকম সমস্যা না হয়, সেটা এখন থেকেই সুনিশ্চিত করতে চাইছে কমিশন৷
নির্বাচনী নিয়ম অনুসারে, সেই এলাকার ভোটারের বাড়ির দুই কিলোমিটারের মধ্যে হতে হবে ভোটকেন্দ্র৷ সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে। এর পাশাপাশি প্রতিটি বুথে র্যাম্প আছে কি না, দরজা-জানালার অবস্থা ঠিক আছে কি না, অবিচ্ছিন্ন বিদুৎ পরিষেবা পাওয়া যাবে কি না, পানীয় জল ও শৌচাগারের সুবিধা রয়েছে কি না, এই সব বিষয়গুলি ডেটাবেসের আওতায় আনা হবে। কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে, একটি বুথের ন্যূনতম আয়তন 200 বর্গমিটার হতে হবে। দু’টি প্রবেশপথ থাকতে হবে। সেগুলিও খতিয়ে দেখে ডেটাবেসে অন্তর্ভুক্ত করা হবে৷
এদিকে সিইও অফিসে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পুরনো বুথের পরিকাঠামোগত পরিবর্তন বা মেরামতের জন্য ব্যয় করা অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্যের অভাব রয়েছে। এর ফলে নির্বাচনী কাজের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পেলে এবং নতুন বুথ বা পুরনো বুথের পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য আরও বাজেটের প্রয়োজন হলে, তা কীভাবে জোগাড় হবে, সেই নিয়েও নির্বাচন কমিশনের কাছে একেবারে সঠিক তথ্য থাকতে হবে বলে জানা গিয়েছে।
এছাড়া জেলা ও ব্লক প্রশাসনকে সরাসরি এই ডেটাবেসের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। ডেটাবেসটি সম্পূর্ণরূপে তৈরি হয়ে গেলে সেটিকে জনসাধারণের জন্য উপলব্ধ করার পরিকল্পনা রয়েছে৷ যাতে ভোটাররা তাঁদের ভোটকেন্দ্রের সুবিধাগুলি সম্পর্কে আগাম জানতে পারেন।