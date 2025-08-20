কলকাতা, 20 অগস্ট: এতদিন ভোটারদের বুথে নিয়ে আসতে একাধিক পদক্ষেপ করত নির্বাচন কমিশন ৷ এবার ভোটদানে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে ভোটারের ঘরের সামনেই কার্যত বুথ নিয়ে যাওয়ার ভাবনাচিন্তা শুরু করা হয়েছে কমিশনের তরফে ৷ কলকাতা-সহ সারা রাজ্যে যে বহুতল আবাসনগুলি রয়েছে, সেগুলির জন্যই এই পরিকল্পনা কমিশন করছে বলে জানা গিয়েছে ৷
এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন স্কুল বা সরকারি ভবনেই বুথ করে ভোটদানের প্রক্রিয়া হতে দেখা গিয়েছে ৷ কোভিড অতিমারীর পর বয়স্ক ভোটারদের জন্য বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোট নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করে নির্বাচন কমিশন ৷ সূত্রের খবর, এবার আবাসন-বহুতলগুলির মধ্যেই বুথ করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে ৷
তবে সব বহুতল বা আবাসনেই এই বুথ করা হবে না ৷ যে সমস্ত বহুতল বা আবাসনে 600-র বেশি ভোটার রয়েছে, সেগুলিতেই এই ধরনের বুথ করা হতে পারে ৷ নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এই নিয়ে বহুতল বা আবাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ তবে সেই আলোচনার ফলাফল খুব একটা ইতিবাচক নয় ৷
কমিশনের সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক ইতিমধ্য়ে চারটি আবাসন কর্তৃপক্ষকে রাজি করিয়েছেন বুথ তৈরির বিষয়ে ৷ সেই তালিকাও জমা পড়েছে কমিশনের কাছে ৷ তবে কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণের জেলা নির্বাচনী আধিকারিকরা এখনও পর্যন্ত কোনও আবাসনকেই রাজি করাতে পারেননি ৷ ফলে এখনও তালিকা জমা দিতে পারেননি ৷
এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে যে হঠাৎ করে এমন পদক্ষেপ কেন করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন ? সূত্রের খবর, প্রতিবারই ভোটের সময় দেখা যায় যে গ্রামের চেয়ে শহরে ভোটের হার কম হচ্ছে ৷ এই সমস্য়া গত কয়েকটি নির্বাচনে বারবার প্রকট হয়েছে কলকাতায় ৷ কলকাতায় ভোটের হার 55 শতাংশের আশপাশে থাকে ৷ বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতায় ভোটের হার খুবই কম ৷ সেই সমস্যা খতিয়ে দেখতে গিয়ে কমিশনের নজরে পড়ে যে বিভিন্ন আবাসনে যাঁরা থাকেন, তাঁদের অনেকেই ভোট দিতে আসেন না ৷ সেই কারণেই এবার বহুতল বা আবাসনের মধ্যেই একেবারে বুথ করার ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন ৷
কিন্তু আবাসনের বাসিন্দারা ভোট দিতে যান না কেন ? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষদের বক্তব্য, ভোটের সময় অনেক জায়গাতেই গোলমালের ছবি সামনে আসে ৷ দুই দলের কর্মী-সমর্থকদের গন্ডগোলে অনেক সময় রক্তক্ষয়ী কাণ্ডও ঘটে যায় ৷ সেই ঝামেলা এড়াতেই অনেকে ভোটদানে বিরত থাকেন ৷ সেই সমস্যা মিটে যেতে পারে আবাসনের মধ্যে বুথ হলে ৷ একেবারে ঘরের সামনে বুথ থাকলে অনেকেই ভোটদানে উৎসাহী হতে পারেন ৷
উল্লেখ্য, আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন হবে 2026 সালে ৷ এবার বুথের সংখ্যাও বাড়বে ৷ তার সঙ্গে বহুতল বা আবাসনগুলির মধ্যে বুথ তৈরি হলে সেই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে ৷ কমিশন সূত্রে খবর, চলতি মাসের শেষেই চূড়ান্ত রিপোর্ট পাঠানো হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে । সদর দফতরের শীর্ষকর্তারা এই রিপোর্টে সিলমোহর দিলেই আবাসনে বুথ তৈরিতে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ৷