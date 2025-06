ETV Bharat / state

শহরে খুন বৃদ্ধা, লুটপাটের উদ্দেশ্যেই হত্যা; অনুমান পুলিশের - ELDERLY WOMAN MURDER IN KOLKATA

প্রতীকী চিত্র ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : June 12, 2025 at 7:00 AM IST | Updated : June 12, 2025 at 7:07 AM IST 2 Min Read

কলকাতা, 12 জুন: নেতাজি নগরের পর এবার মুচিপাড়া থানা এলাকা। শহরে ফের খুন একাকি বৃদ্ধা। ঘটনাস্থল সার্পেনটাইন লেনের একটি বাড়ি ৷ লালবাজার সূত্রের খবর, বৃদ্ধার বয়স 76 বছর ৷ নাম নমিতা পাল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে যে, তিনি বেশিরভাগ সময় বাড়িতে একাই থাকতেন। এই বিষয় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "বুধবার রাতে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা বাইরের জানালা দিয়ে তাঁকে প্রথম ঘরে পড়ে থাকতে দেখেন। কিন্তু তাঁর বাড়ির দরজা বাইরে থেকে বন্ধ দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। তারাই খবর দেন স্থানীয় মুচিপাড়া থানায়। পরে পুলিশ দরজার তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখেন,ঘরের ভিতর মূল দরজার কাছেই পড়ে রয়েছেন বৃদ্ধা। আলমারি ও ঘরের বিভিন্ন অংশ তছনছ করা হয়েছে।"

