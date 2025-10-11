ঠিকমতো দেখভাল করতেন না ! স্ত্রীকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে আত্মসমর্পণ প্রৌঢ়র

ঠিকমতো দেখভাল করতেন না ! স্ত্রীকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে আত্মসমর্পণ প্রৌঢ়র
ছেলের দাবি, বাবা এর আগেও তাঁকে ও মাকে খুন করার চেষ্টা করেন ৷ ছোট ছোট কথায় রেগে যেতেন তিনি ৷ অভিযুক্ত একজন গৃহশিক্ষক ৷
Published : October 11, 2025 at 1:48 PM IST
দুর্গাপুর, 11 অক্টোবর: স্ত্রীকে প্রথমে ফটো ফ্রেম দিয়ে এবং পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ ৷ থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন অভিযুক্ত প্রৌঢ় ৷ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সন্ধ্যায় পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর থানা এলাকার ধোবিঘাট এলাকায় ৷ পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম দুর্গাদাস কর (75), পেশায় গৃহশিক্ষক তিনি । মৃত মহিলার নাম মুকুল কর (65) । কর দম্পতির একমাত্র সন্তান শান্তনু কর ৷ তিনি মাকে হারিয়ে অত্যন্ত ভেঙে পড়েছেন ।
শান্তনু বলেন, "আমার বাবা এর আগেও অনেকবার আমাকে এবং মাকে খুন করার চেষ্টা করেছে । আমরা এর আগের ঘটনাগুলিতে নিজেদের বিপদ প্রতিরোধ করতে পেরেছিলাম । সামান্য কথায় বাবা রেগে যেত । রুটিতে সামান্য দাগ থাকলে মাকে ভর্ৎসনা করত । আমাকেও সহ্য করতে পারত না বাবা । শুনেছি বাবা এর আগে আরেকটা বিয়ে করেছিল । কোথায় করেছিল কিছুই জানি না ।"
তিনি আরও বলেন, "2024 সালে বাবা শারীরিকভাবে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল । তখন মা ও আমি মিলে বাবার চিকিৎসার সবকিছু ব্যবস্থা করেছিলাম ৷ তারপর কিছুদিন সবকিছু ঠিক ঠিক ছিল । কিন্তু আবার কয়েকদিন ধরেই আমার এবং মায়ের উপর অত্যাচার শুরু করে বাবা । আমি আজ টিউশন পড়াতে গিয়েছিলাম । প্রতিবেশীরা আমাকে ফোন করে ঘটনার কথা জানায় ৷ আমি বাড়ি এসে দেখি মায়ের গোটা শরীরে কাঁচের টুকরো ঢুকে আছে । মাকে প্রথমে ফটো ফ্রেম দিয়ে মেরেছে, এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে বাবা । এই কাজে বাবার সঙ্গে অন্য কেউ ছিল কি না আমি জানি না । আমি চাই বাবার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক ।"
স্থানীয় বাসিন্দা বাবু মজুমদারের কথায়, "কাকু (দুর্গাদাস কর) বেশি কথা বলত না ৷ কাকিমা (মুকুল কর) ফুল তুলত ৷ তখন দেখা হলে কথা বলত ৷ হাসিমুখেই দেখা যেত কাকিমাকে। আগে ওদের বাড়িতে অশান্তির কথা শুনিনি ৷ ছেলাটা ও কাকু দুজনেই টিউশন পড়াত ৷ কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যায় হঠাৎ পুলিশ আসে ওই বাড়িতে ৷ ভিড় জমে যায় সেখানে । তখনই জানা যায়, স্ত্রীকে খুন করেছে কাকু এবং নিজেই গিয়ে থানায় আত্মসমর্পণ করেছে ।"
পুলিশ দেহ উদ্ধার করে পাঠিয়েছে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে । কী কারণে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ । আসানসোল-দুর্গাপুরের এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন, "অভিযুক্ত নিজে বলেছেন, স্ত্রী তাঁর প্রতি অবহেলা করতেন, তাঁকে দেখভাল করতেন না ৷ এমনকি ঠিকমতো খেতেও দিতেন না ৷ এর আগে তিনি এরকম ঘটনা ঘটিয়েছেন । ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে কীভাবে খুন করা হয়েছে ৷ আমরা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করছি । জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছি অভিযুক্তকে । এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত ছিল কি না তা তদন্ত চলছে ।"