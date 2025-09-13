রাত পোহালেই এসএসসি-র একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা, চাকরিপ্রার্থীদের আশ্বস্ত করলেন শিক্ষামন্ত্রী
একাদশ ও দ্বাদশের শূন্যপদ 12 হাজার 514টি ৷ মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় 2 লাখ 46 হাজার ৷ পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা 478টি ৷
Published : September 13, 2025 at 8:47 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: রাত পোহালেই একাদশ ও দ্বাদশের স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি-র পরীক্ষা ৷ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা রয়েছে রবিবার ৷ এবারের পরীক্ষায় গতবারের থেকে বেশ কিছু বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ যেখানে বেশ কিছু স্কুলে ক্লক রুম নেই ৷ তাই সেখানে পরীক্ষার্থীদের জন্য বেশ কিছু বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে কমিশন ৷
এসএসসি-র তরফে বলা হয়েছে, "প্রার্থীদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে, ব্যক্তিগত মূল্যবান জিনিস আনা থেকে বিরত থাকতে হবে ৷ কারণ, সব ভেন্যুতে যথেষ্ট ক্লক রুমের ব্যবস্থা নাও থাকতে পারে ৷" একাদশ ও দ্বাদশের ক্ষেত্রে শূন্যপদ হল 12 হাজার 514টি ৷ সেখানে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 2 লাখ 46 হাজারের কাছাকাছি ৷ মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা 478টি ৷
রবিবারের পরীক্ষা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী যা-যা নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমরা সেই মোতাবেক এসএসসি-কে জানিয়েছি ৷ আমি সকল পরীক্ষার্থীকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, প্রশাসনের তরফে সর্বোচ্চস্তরে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷ আপনারা শান্তভাবে পরীক্ষা দিন ৷ আমাদের দিক থেকে, দফতরের দিক থেকে তো বটেই, মুখ্যমন্ত্রী সর্বোচ্চস্তর থেকে এবং এসএসসি নির্ভুল ও অভ্রান্তভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে ৷ আশা রাখছি, পরীক্ষা কাল শান্তিতে এবং নির্বিঘ্নে শেষ হবে ৷"
অন্যদিকে, গত রবিবারের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ভিন্ন রাজ্য থেকে আগত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় 10 শতাংশের কাছাকাছি ছিল ৷ বহু পরীক্ষার্থী এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি থেকে ৷ সেই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "এতে বোঝা যাচ্ছে বাইরের রাজ্যে কোনও চাকরি নেই ৷ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে কোনও চাকরি নেই ৷ তাঁরা এখানে চলে আসছেন ৷ আমরা কি এই বাইরের রাজ্য থেকে আসা ছেলেমেয়েদের অপমান করব ? হিন্দি বলছে বলে, আমরা কি তাড়া করব ? সেটা আমরা করব না ৷ আমরা সব ভাষাকে মান্যতা দিয়ে ভারতের সংবিধানকে সম্মান জানিয়ে, তাঁদেরকে স্বাগত জানাবো ৷ যেখানে বাইরের রাজ্যে প্রত্যেক বছর এত বেকার তৈরি হচ্ছে, সেখানে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু মানুষকে চাকরি দিতে পারেন, তাহলে সেটা বিরাট জয় ৷"
আগামিকাল একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা শুরু হবে বেলা বারোটা থেকে ৷ পরীক্ষা শেষ হবে দুপুর দেড়টায় ৷ সকল পরীক্ষার্থীকে দশটার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন ৷ 11টা 45 মিনিটে প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র হাতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা ৷ সেই সময়ে প্রশ্নপত্রে নিজেদের নাম ও যাবতীয় তথ্য পূরণ করবেন তাঁরা ৷ বেলা 12টা থেকে শুরু হবে লেখা ৷ পরীক্ষায় কোনোরকম ইলেকট্রনিক সামগ্রী নিয়ে ঢোকা যাবে না ৷ স্বচ্ছ জলের বোতল নিয়ে যেতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা ৷ সকলের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে পেনের ব্যবস্থা রয়েছে ৷ প্রসঙ্গত, গত রবিবার নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 3 লাখ 19 হাজার 919 জন ৷ মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল 636টি ৷ এই বছর এসএসসি-র মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 5 লাখ 65 হাজার ৷