বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারি: মিমি চক্রবর্তীকে তলব ইডি-র
উল্লেখ্য, এই বেআইনি অনলাইন গেমিং অ্যাপ মামলায় দেশ জুড়ে একাধিক তারকাকে তলব করেছিলেন দিল্লির ইডি আধিকারিকরা ৷ তালিকায় সুরেশ রায়না, শিখর ধাওয়ানরাও রয়েছেন ৷
Published : September 14, 2025 at 8:40 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারিতে নাম জড়াল টলিউড তারকা তথা প্রাক্তন সাংসদ মিমি চক্রবর্তীর ৷ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তাঁকে সমন পাঠিয়েছে ৷ সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী, 15 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, সোমবার দিল্লির ইডি-র দফতরে হাজিরা দিতে হবে অভিনেত্রীকে ৷ যদিও, এই বিষয়ে মিমি চক্রবর্তী সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ৷
উল্লেখ্য, বেআইনি বেটিং অ্যাপ মামলায় এর আগে অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরাকে তলব করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ এবার তদন্তের আওতায় এলেন মিমি ৷ জানা গিয়েছে, বেটিং অ্যাপ-কাণ্ডে টাকার লেনদেন এবং প্রচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অভিনেত্রী ৷ পাশাপাশি, দেশের একাধিক তারকার নাম উঠে এসেছে এই মামলায় ৷
সেই তালিকায় প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারদের নামও রয়েছে ৷ তদন্তের স্বার্থে ইতিমধ্যেই প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরেশ রায়না, শিখর ধাওয়ানকে তলব করেছিল ইডি ৷ তাঁদের ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ৷ মাসখানেক আগে বেআইনি বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত মামলায় 29 জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন দক্ষিণী সুপারস্টার রানা দাগ্গুবতি, কমেডিয়ান-অভিনেতা কপিল শর্মা, অভিনেতা বিজয় দেবরকোন্ডা-সহ একাধিক জনপ্রিয় মুখ রয়েছেন সেই তালিকায় ৷ যেখানে বলিউড তথা মুম্বইয়ের একাধিক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নাম রয়েছে ৷
ইডি সূত্রে খবর, বেটিং অ্যাপের আড়ালে বিপুল অঙ্কের টাকার লেনদেন হয়েছে ৷ সেই লেনদেনের যোগসূত্র খুঁজতেই একে-একে সেলেবদের তলব করা হচ্ছে ৷ এবার তদন্তকারীদের নজরে রয়েছেন মিমি চক্রবর্তী ৷ এই বেআইনি বেটিং অ্যাপ মামলায় আরও বেশ কয়েকজনকে সমন পাঠানো হয়েছিল ৷ কিন্তু, তাঁরা হাজিরা দেননি বলে অভিযোগ ৷ ইডির তরফে বলা হচ্ছে, এই ধরনের অনলাইন গেমিং অ্যাপের মাধ্যমে কোটি-কোটি টাকার প্রতারণা হয়েছে দেশ জুড়ে ৷ এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেরও বেশ কয়েকজন তারকার বিরুদ্ধে পরোক্ষে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে ৷
ইডি-র নির্দেশ অনুযায়ী, 15 সেপ্টেম্বর মিমিকে হাজিরা দিতে হবে ৷ তবে, মিমি দিল্লিতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হবেন কি না, তা জানা যায়নি ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দাদের বক্তব্য, এই ধরনের অনলাইন গেমিং অ্যাপের প্রচার চালিয়ে এই তারকারা কোটি-কোটি টাকার আয় করেছেন ৷ উল্লেখ্য, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার টাকার বিনিময় অনলাইন গেমিং অ্যাপগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ৷ যেখান বলা হয়েছে, এই গেমিং অ্যাপগুলির মাধ্যমে টাকার লেনদেন করা যাবে না ৷ মূলত, অনলাইন গ্যাম্বলিং বা জুয়া বিরোধী আইন লাগু করেছে কেন্দ্র ৷