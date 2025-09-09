ETV Bharat / state

সৌরভের বাড়িতে বান্ডিল বান্ডিল টাকা, 64 লক্ষ বাজেয়াপ্ত করল ইডি

বালি পাচার ও বেআইনি ব্যবসার অভিযোগে ইডির স্ক্যানারে সৌরভ ৷ বাজেয়াপ্ত হল 64 লক্ষ টাকা ৷ তল্লাশির সময় বাড়িতে ছিলেন না সৌরভ ৷

ED RAIDS ON ILLEGAL SAND MINING
ইডি কমপ্লেক্স (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2025 at 11:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: পশ্চিম মেদিনীপুরের বালির ব্যবসাকে ঘিরে ফের বড়সড় চাঞ্চল্য। বসন্তপুর এলাকার ব্যবসায়ী সৌরভ রায়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল নগদ 64 লক্ষ টাকা। ইডি সূত্রে খবর, সোমবার সকাল থেকে টানা প্রায় 14 ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি অভিযান। বাড়ির একাধিক ঘর থেকে থোক থোক নোট উদ্ধার করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, নোটগুলি আলাদা আলাদা বান্ডিলে সাজানো ছিল। বাড়ির আলমারি, খাটের তলা এবং অন্যান্য জায়গায় নগদ রাখা ছিল। এত বিপুল পরিমাণ টাকা বাড়িতে মজুত করে রাখার কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, বালি পাচারের সঙ্গে যুক্ত অবৈধ আর্থিক লেনদেনের যোগসূত্র মিলতে পারে এই নগদের সঙ্গেই। তবে এই টাকার বৈধ উৎস কী, সে বিষয়ে বাড়ির সদস্যরা স্পষ্ট কোনও জবাব দিতে পারেননি। ফলত, তদন্তকারীরা ওই টাকাগুলি বাজেয়াপ্ত করেছেন।

তল্লাশি অভিযানের সময় বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না সৌরভ রায়। তিনি কলকাতায় ছিলেন বলে ইডি সূত্রে খবর। ইডির একটি অংশের ধারণা, আগাম খবর পেয়েই হয়তো তিনি বাড়ি ছেড়েছিলেন। যদিও এ বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। ইডি কর্তাদের দাবি, শীঘ্রই সৌরভ রায়কে কলকাতার ইডি অফিসে তলব করা হবে বলে জানা গিয়েছে। তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করার পরেই পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে কেন্দ্রীয় দন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাস ধরেই পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম এলাকায় বালি পাচার এবং বেআইনি লেনদেন নিয়ে তৎপরতা বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। ইডি সূত্রে খবর, বালি ব্যবসার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে কালো টাকার পাহাড় গড়ে তোলা হচ্ছে। একাধিক ব্যবসায়ী এবং তাঁদের রাজনৈতিক যোগাযোগ নিয়েও তদন্ত চলছে। সৌরভ রায়কেও সেই তালিকায় রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শুধু নগদ নয়, সৌরভ রায়ের বাড়ি থেকে একাধিক নথি ও কাগজপত্রও উদ্ধার করেছে ইডি। তদন্তকারীদের দাবি, ওই নথি থেকে ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে। বিশেষ করে বালি খনি থেকে অর্থ লেনদেনের খতিয়ান, জমির নথি এবং ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কিছু তথ্য মিলেছে, যা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সৌরভ রায় দীর্ঘদিন ধরে বালির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। সম্প্রতি, তাঁর আর্থিক সমৃদ্ধি এলাকায় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিলাসবহুল জীবনযাপন, নতুন সম্পত্তি কেনা এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

ইডি সূত্রে আরও খবর, বাজেয়াপ্ত হওয়া টাকা ফরেনসিক পরীক্ষায় পাঠানো হবে। কোন সময়কালে এই টাকা তোলা বা লেনদেন করা হয়েছে, তারও খতিয়ান নেওয়া হবে। একই সঙ্গে সৌরভ রায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও আয়কর রিটার্নও খতিয়ে দেখা হবে।

সব মিলিয়ে, পশ্চিম মেদিনীপুরে ইডির এই অভিযান ঘিরে ছড়িয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। তদন্তকারীরা মনে করছেন, শুধু সৌরভ রায় নন, তাঁর সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকজন ব্যবসায়ী ও এজেন্টের নামও উঠে আসতে পারে বলে জানা গিয়েছে। আগামী দিনে আরও বড় চিত্র সামনে আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না ইডি কর্তারা। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রের খবর, আজ তদন্তকারী সমস্যার গোয়েন্দারা একটি বৈঠকে বসবেন এবং সেখানে এই বালি পাচার কাণ্ডের তদন্ত প্রক্রিয়া আর কোন কোন ভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে সেই নিয়ে তারা তাদের কার্যপ্রণালী ঠিক করবেন।

For All Latest Updates

TAGGED:

বালির ব্যবসাILLEGAL SAND MINING CASEবালি পাচার মামলাED RAIDS IN PASCHIM MEDINIPURED RAIDS ON ILLEGAL SAND MINING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

রবি'র রাতে ব্লাড মুন, ভারতের আকাশে দীর্ঘক্ষণ দেখা যাবে এই বিরল দৃশ্য

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.