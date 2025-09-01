কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে জীবনকৃষ্ণ সাহার সম্পত্তি ও নগদ মিলিয়ে 238 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর এবং স্ত্রী-সহ আত্মীয়দের একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নগদ লেনদেন ও বিপুল সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । এছাড়াও জীবনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় 75 জন অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীর টাকা ঢুকেছিল বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ ও উৎস
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, সমস্যা এড়াতে একাধিক ব্যক্তির নামে, পরিবার ও আত্মীয়দের নামে জমি, ফ্ল্যাট ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লাভজনক বিনিয়োগ করা হয়েছে ৷ তদন্তে সেই তথ্যই প্রকাশ্যে এসেছে । আরও জানা গিয়েছে, কেবলমাত্র শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতেই মোট বাজেয়াপ্ত টাকা ও সম্পত্তির পরিমাণ 365 কোটি টাকা ছাড়িয়েছে ৷
জীবনকৃষ্ণ সাহা ও পরিবারের ভূমিকা
জীবনকৃষ্ণ সাহা এসএসসি-র শিক্ষক নিয়োগে অযোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা তুলে নিজের ও স্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করেছেন বলে ইডির অভিযোগ । আইনি নথিতে জানা গিয়েছে, অন্তত সাতজন চাকরিপ্রার্থীর থেকে 46 লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন তিনি । তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, 2020 সালের সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরে 26 লক্ষ টাকা স্ত্রী টগরী সাহার অ্যাকাউন্টে যায় । বিভিন্ন সময়ে ছোট ছোট অঙ্কে লেনদেন করে মোট এক কোটি 20 লক্ষ টাকার উৎস নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হন জীবনকৃষ্ণ সাহা ৷
তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, দুর্নীতির টাকা 'হাওয়ালা' ও আসল ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সংগৃহীত ও বিনিয়োগ করা হয়েছে নানা ভূ-সম্পত্তি, আত্মীয়দের নামে রেজিস্ট্রেশনে । পরিবারের কয়েকজন বিশেষত তাঁর বাবা পর্যন্ত বিষয়টির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন ৷ যার ফলে পরিবারিক সম্পর্কেও টানাপোড়েনে দেখা দিয়েছে ৷
ইডির তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হয়ে জীবনকৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধে অসহযোগিতারও অভিযোগ উঠেছে । বড়ঞার বিধায়ক গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর আত্মীয়দের একাধিকবার সমন পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ইডি । অভিযান চালানো হয়েছে উত্তর 24 পরগনা ও মুর্শিদাবাদে তাঁদের বাড়িতে, এমনকি স্ত্রী-সহ আত্মীয়দের বাড়িতেও । জীবনকৃষ্ণ-সহ আত্মীয়রা তাঁদের বেশ কয়েকটি অ্যাকাউন্টে টাকা ও সম্পত্তির উৎস নিয়ে তথ্য দিতে পারেননি বলে জানিয়েছে ইডি । তদন্ত এখনও চলছে ৷ তবে জীবনকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ফের তথ্য গোপন ও অসহযোগিতার অভিযোগ এনেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷