বড়ঞা, 25 অগস্ট: ফের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি'র র্যাডারে বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। আবার মোবাইল ছুড়ে ফেলে দিলেন তিনি ৷ সিবিআই-এর পর এবার ইডি আধিকারিকদের দেখে বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করেন তৃণমূল বিধায়ক ৷
সোমবার সকালে মুর্শিদাবাদে জীবনকৃষ্ণের আন্দির গ্রামের বাড়িতে হানা দেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) আধিকারিকরা ৷ অভিযোগ, তাঁদের দেখে বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করেন তিনি ৷ কিন্তু তাঁকে ধরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ৷ তবে তার আগেই বাড়ির পিছনে ঝোপের মধ্যে তাঁর দু'টি মোবাইল ছুড়ে ফেলেন তিনি ৷ যদিও ইতিমধ্যেই জীবনকৃষ্ণের মোবাইল দু'টি উদ্ধার করেন ইডি আধিকারিকরা ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, নিয়োগ দুর্নীতিতে আর্থিক তচ্ছরুপ মামলায় এদিন জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দাদের আসার খবর পেয়ে দোতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে বাড়ির পাঁচিল টপকে পালানোর চেষ্টা করেন তৃণমূল বিধায়ক ৷ কিন্তু তাঁকে ধরে ফেলে ইডি'র দল ৷
শুধু তাঁর আন্দির বাড়িতেই নয়, এদিন সকালে একাধাকি জায়গায় হানা দিয়েছে ইডি ৷ রঘুনাথগঞ্জ থানার পিয়ারাপুরে বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণের শ্বশুরবাড়িতেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তল্লাশি অভিযান শুরু করে। ঘিরে রাখা হয়েছে বাড়িটি। সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ফোর্স নিয়ে ইডি আধিকারিকরা হানা দেন ৷ পাশাপাশি, বীরভূমের সাঁইথিয়ায় জীবনকৃষ্ণ সাহার পিসি তথা 9 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মায়া সাহার বাড়িতেও তল্লাশি চালাচ্ছেন ইডি আধিকারিকরা ৷
প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দু'বছর আগেই জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআই ৷ তাঁর বিরুদ্ধে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। 2023 সালের মে মাসে তৃণমূল বিধায়কের বড়ঞা থানার আন্দির বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তকারী আধারিকরা। সিবিআই-এর হাত থেকে বাঁচতে সে সময়ও দু'টি মোবাইল ফোন বাড়ির পাশের পুকুরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক। পুকুরের জল মেরে কয়েকদিনের ব্যবধানে সেই মোবাইল দুটিও উদ্ধার করা হয়েছিল । পাশাপাশি এসএলএসটি-র পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়ার ডেটাবেস পাওয়া উদ্ধার হয়েছিল তাঁর বাড়ি থেকে ৷ সবমিলিয়ে উদ্ধার হয়েছিল প্রায় দুই বস্তা নথি। সিবিআইয়ের দাবি, তৃণমূল বিধায়কের বাড়ি থেকে সেসময় প্রায় 3,400 প্রার্থীর তথ্য উদ্ধার করেছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ যার মধ্যে নবম এবং দশম শ্রেণির চাকরিপ্রার্থীদের নাম এবং রোল নম্বর ছিল ৷
2023 সালের 17 এপ্রিল জীবনকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেফতার করা হয় । 13 মাস পর অর্থাৎ 2024 সালের 14 মে তিনি সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পান।জামিনে মুক্ত হয়ে ফের নিজের কেন্দ্রে রাজনীতিতে সক্রিয় হন জীবনকৃষ্ণ ৷ ফিরে পান স্কুল শিক্ষকের চাকরি ৷ সেই মামলার যে ইতি পড়েনি, আজ ফের তা সামনে এল ৷ আগেও বিধায়কের শ্বশুরবাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা হানা দিয়েছিলেন ৷ নথিও উদ্ধার করেছিলেন ৷ সোমবার ফের তৃণমূলক বিধায়কের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা ৷