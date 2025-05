ETV Bharat / state

বোলপুরে ইডির হানা, 100 কোটি নিয়ে ফেরার আনারুল - IT RAIDS AT BOLPUR

কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে প্রায় 3 ঘণ্টা ধরে আইটি তল্লাশি চালায় ( নিজস্ব ছবি )

Published : May 22, 2025 at 6:49 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 6:54 PM IST

বোলপুর ও আরামবাগ, 22 মে: বোলপুরে এক চিটফান্ড সংস্থার মালিকের বাড়িতে হানা দিল ইডি ৷ মহম্মদ আনারুল ইসলাম নামে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাজার থেকে কমপক্ষে 100 কোটি টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে প্রায় 3 ঘণ্টা ধরে বোলপুরের বাইপাস এলাকার বিলাসবহুল এই বাড়িতে তল্লাশি চালান ইডির আধিকারিকরা ৷ যদিও, পলাতক বাড়ির মালিক ৷ বীরভূমের লাভপুরের ঠিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজি পাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ আনারুল ইসলাম। জানা গিয়েছে, এলএফএস বুকিং প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি চিটফান্ড সংস্থার বড় অংশের মালিক ওই ব্যক্তি ৷ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের লোভ দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির থেকে মোটা টাকা তুলেছে সে ৷ সবমিলিয়ে টাকার পরিমাণ প্রায় 100 কোটি ৷ বেশ কিছুদিন ধরেই ইডি তার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেছিল ৷ জানা গিয়েছে, মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বেশি মুনাফার লোভ দেখিয়ে বাজার থেকে টাকা তোলা হয়েছে সংস্থার নামে ৷ বোলপুরে রবীন্দ্রবীথি বাইপাস এলাকায় আনারুলের একটি বিলাসবহুল বাড়ি আছে ৷ আনারুলের শ্যালক সাইফুল ইসলামকে ডেকে সেই বাড়িতে এদিন হঠাৎই হানা দেন ইডির আধিকারিকরা ৷ সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ৷ প্রায় 3 ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি। পরে প্রিন্টার মেশিন এনে বেশকিছু নথি নিয়ে যান ইনকাম ট্যাক্স বিভাগের অফিসাররা।

এই সংস্থার জাল শুধু বীরভূম নয়, ছড়িয়ে রয়েছে রাজ্যজুড়ে ৷ এমনটাই জানতে পারে ইডি ৷ আনারুল ও তার সঙ্গীদের সোশাল মিডিয়ার পোস্ট থেকে বোঝা যায়, তারা সকলেই বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত ছিল ৷ পাঁচতারা হোটেলে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তারা পার্টি করত ৷ সেখানে নেশার আসরও বসত নিয়ম করে ৷ সাইফুল জানান, 5 বছর ধরে এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আনারুল ৷ তবে 6 মাস ধরে ফেরার সে ৷ আরামবাগে শেয়ার ও অর্থ লগ্নী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দেয় ইডি (নিজস্ব ছবি) এদিন, ইডির অফিসাররা চলে যেতেই লগ্নিকারিরা সাইফুলকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷ পরে বোলপুর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷ সাইফুল বলেন, "আমাকে বাড়ির চাবি নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল ৷ তাই এনেছি ৷ এর বেশি কিছু জানি না ৷ আমাকে কোনও কিছু জিজ্ঞাসাও করা হয়নি ৷ তবে এলএফএস কোম্পানির জন্যই এসেছিল ৷" এদিকে, আরামবাগেও শেয়ার ও অর্থ লগ্নী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দেয় ইডি। মূল অভিযুক্ত আরামবাগের এক ব্যবসায়ী সৈয়দ রিয়াজুর রহমান। এখানেই তার বিশাল রিসোর্ট রয়েছে। বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত সে। কয়েকবছর আগে শেয়ার বাজারে টাকা লগ্নী করে একটি সংস্থা খোলে সে। এদিন সাত সকালে 6টি গাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ইডির আধিকারিক মোট 3 জায়গায় হানা দেয়। যদিও এখনও কী কী বাজেয়াপ্ত করেছে জানা যায়নি। তবে এই সংস্থা থেকে একাধিক এজেন্টকে দিয়ে টাকা তুলত সংস্থাটি। শুধু আরামবাগ নয় ওড়িশার বিভিন্ন এলাকা থেকেও টাকা তোলার ছক কষা হয়েছিল বলে তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে ৷

