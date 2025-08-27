কলকাতা, 27 অগস্ট: সম্প্রতি কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক জমি নগদ টাকায় কেনার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধে ৷ সেই টাকার উৎস জানতে তৎপর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ।
ইডির তদন্তে উঠে এসেছে যে, গত কয়েক বছরে জীবনকৃষ্ণ তাঁর স্ত্রী-র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-সহ পরিবারের নানা সদস্যের নামে বিপুল পরিমাণ জমি নগদ টাকায় কিনেছিলেন । সাধারণত অনেক টাকার জমি কেনার ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ নিতে দেখা যায় ৷ তবে জীবনকৃষ্ণ সাহা নগদ টাকায় এইসব সম্পত্তি কিনেছেন, যা আইনি এবং আর্থিকভাবে যথেষ্ট সন্দেহজনক বলে মনে করছেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা ।
জমি কেনার ধরন ও পদ্ধতি
ইডির দাবি, জীবনকৃষ্ণ সাহা তাঁর পিসি, স্ত্রী-র ঘনিষ্ঠ রাজেশ ঘোষ, গৌর সাহা এবং আরও কয়েকজন আত্মীয়ের নামে জমি কিনেছিলেন, যাতে নিজের নাম গোপন রাখা যায় এবং কালো টাকা সাদা করার সুযোগ তৈরি হয় । শুধু তা-ই নয়, এসব সম্পত্তির ক্ষেত্রে মূলত নগদ লেনদেনই হয়েছিল, যে টাকার কোনও বৈধ উৎস খুঁজে পাননি তদন্তকারীরা । অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে তাঁর ও আত্মীয়দের নামে সম্পত্তির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নজরে এসেছে ইডি-র ।
টাকার উৎস নিয়ে প্রশ্ন
ইডি সূত্র জানিয়েছে, জীবনকৃষ্ণ সাহার ব্যক্তিগত আয় ও ব্যাংক লেনদেন বিশ্লেষণ করলে এই বিপুল নগদ টাকার উৎসের সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা মেলে না । তাঁর বাবা বিশ্বনাথ সাহা জানিয়েছেন, ব্যবসার আয় বা পারিবারিক সম্পত্তি থেকেও তাঁকে এই টাকা দেওয়া হয়নি । ফলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে এই আর্থিক প্রবাহের ।
জীবনকৃষ্ণ সাহাকে ইতিমধ্যেই হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ফিক্সড ডিপোজিটে বড় অঙ্কের নগদ জমারও তথ্য মিলেছে । জীবনকৃষ্ণ নিজে দাবি করেছেন, অনেক সম্পত্তি তিনি টাকা সঞ্চয় থেকে কিনেছেন বা কিছু সম্পত্তি বাবার দেওয়া উপহার ৷ কিন্তু এসব বক্তব্যের নির্দিষ্ট নথি বা প্রমাণ হাজির করতে পারেননি তিনি । তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ।
উল্লেখ্য, গত সোমবার আন্দির বাড়ি থেকে গ্রেফতার হওয়ার পর 30 অগস্ট পর্যন্ত জীবনকৃষ্ণ সাহাকে ইডি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত । শনিবার তাঁকে ফের আদালতে তোলা হবে । প্রতি 48 ঘণ্টা অন্তর চাঁর মেডিক্যাল করাতে হবে বলে জানিয়েছে ইডি-র বিশেষ আদালত ।