কলকাতা, 7 অগস্ট: দু'বার হাজিরা এড়িয়ে আচমকাই বৃহস্পতিবার ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন রাজ্যের কারা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ । তাঁকে এর আগে প্রাথমিক নিয়োগে দুর্নীতি কাণ্ডে দু'বার তলব করা হয়েছিল । তবে হাজিরা দেননি মন্ত্রী ৷ অবশেষে এদিন আচমকা ইডির দফতর সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন বোলপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ । তবে আজ তাঁকে ইডির তরফে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি ।
ইতিমধ্যেই ইডি তাদের বিশেষ আদালতে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছে । সিজিও কমপ্লেক্স সূত্রে খবর, চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এরপর তদন্ত কোন পথে এগোবে, সেবিষয়ে আদালতের নির্দেশ পাওয়ার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
জানা গিয়েছে, ইডির বিশেষ আদালতে একটি সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা । দুর্নীতিতে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের ভূমিকা এবং তাঁর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান ও সেখানে উদ্ধার হওয়া প্রায় 40 লক্ষ টাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই চার্জশিটে ।
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রে খবর, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহকে তারা আপাতত আর জিজ্ঞাসাবাদ করবে না । তারা এখনও পর্যন্ত যা তদন্ত হয়েছে, তা সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট মারফত বিশেষ আদালতকে জানিয়েছে । এখনও আদালতের তরফ থেকে এব্যাপারে কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশ আসেনি । যতক্ষণ না নির্দেশ আসছে, ততক্ষণ এই বিষয়ে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না ইডি । আদালতের তরফ থেকে যেরকম নির্দেশ আসবে সেই মতোই তারা তদন্ত এগোবে বলে জানা গিয়েছে ৷
প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে এর আগে দু'বার মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহকে কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । ইডি সূত্রে খবর, প্রথমে 25 জুলাই, এরপর 31 জুলাই দ্বিতীয়বার তাঁকে ইডি দফতরে তলব করা হয় ৷ তারই প্রেক্ষিতে এদিন হাজিরা দেন চন্দ্রনাথ ৷
উল্লেখ্য, এর আগে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট পেশ করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা ৷