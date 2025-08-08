কলকাতা, 8 অগস্ট: প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কুন্তল ঘোষের একটি বিশেষ ডায়েরির পাতায় নাম পাওয়া গিয়েছিল রাজ্যের বর্তমান কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার ৷ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দাবি, সেখানে মূলত টাকার হিসাব লিখেছিলেন কুন্তল ৷ আর সেই তদন্তে প্রায় দেড় কোটি টাকার হিসাব বহির্ভুত লেনদেনের হদিশ পেল ইডি ৷ টাকার হিসাবের জায়গায় কেন কারামন্ত্রী তথা বীরভূম জেলা তৃণমূলের সাংগঠনিক কোর কমিটির সদস্যের নাম রয়েছে, তা জানার চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা ৷
তদন্ত নেমে জানা যায়, 2016 সাল থেকে 2021 সাল পর্যন্ত চন্দ্রনাথ সিনহার দু’টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় দেড় কোটি টাকারও বেশি লেনদেন হয়েছে ৷ তার তদন্ত শুরু করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ইডি ৷ তদন্তকারীরা চন্দ্রনাথ সিনহার অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠান ৷
সেই তথ্য হাতে আসতেই ইডি চন্দ্রনাথ সিনহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠায় ৷ বেশ কয়েক দফায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা তাঁকে নোটিশ পাঠালেও, হাজিরা দেননি রাজ্যের কারামন্ত্রী ৷ শেষবার গত 31 জুলাই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয় ওই দুই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লেনদেনের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৷ তবে, সেদিনও মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা হাজিরা দেননি বলে অভিযোগ ৷
আর তারপরেই গত 6 অগস্ট প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফে বিশেষ আদালতে একটি সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে চন্দ্রনাথ সিনহার বিরুদ্ধে ৷ সেই চার্জশিটে তাঁর দু’টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হিসাব বহির্ভূত লেনদেনের বিষয়টি তুলে ধরেছেন ইডি-র আধিকারিকরা ৷ যে টাকা লেনদেন হয়েছিল, সেই বিষয়টির তদন্তে উচ্চপর্যায়ে বৈঠকও করে ইডি ৷
কিন্তু, এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ আচমকাই চন্দ্রনাথ সিনহা হাজির হন সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি-র দফতরে ৷ তবে, সেখানে হাজিরা দিয়েও কোনও লাভ হয়নি ৷ কারণ, ইতিমধ্যেই ইডি-র তরফে তাঁর বিরুদ্ধে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে ৷ তাই বিষয়টি এই মুহূর্তে আদালতে চলে গিয়েছে ৷ ফলে এখন পুরোপুরি আদালতের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা ৷ সেই কারণে বৃহস্পতিবার হাজিরা দেওয়ার পরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি মন্ত্রীকে ৷