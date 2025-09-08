বেআইনিভাবে বালি তোলার নেপথ্যে প্রযুক্তিগত জালিয়াতি ! ইডির হাতে বিস্ফোরক তথ্য

বেআইনিভাবে বালি তোলার নেপথ্যে প্রযুক্তিগত জালিয়াতি ! ইডির হাতে বিস্ফোরক তথ্য
প্রশাসনের একাংশের যোগসাজশের অভিযোগ রয়েছে ৷ যাকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে স্থানীয় থানাগুলির ভূমিকা নিয়ে ।
Published : September 8, 2025 at 7:17 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে ফের সামনে এল বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য । সরকারি নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নদী থেকে অবৈধভাবে চলছে বালি তোলার কাজ । শুধু তাই নয়, প্রযুক্তিগত জালিয়াতির মাধ্যমে একাধিক লরি ব্যবহার করেও প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে চলছে বড়সড় কারসাজি । সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযানে নেমে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে পেয়েছেন ইডির আধিকারিকরা ।
সূত্রের খবর, নিয়ম অনুযায়ী নদী থেকে বালি তুলতে গেলে লরি মালিকদের নির্দিষ্ট নম্বর জমা দিতে হত । সেই নম্বর দেখেই বোঝা যেত কোন গাড়ি অনুমতিপ্রাপ্ত । কিন্তু তদন্তে উঠে এসেছে, প্রায় সব লরিতেই একই নম্বর ব্যবহার করা হচ্ছিল । ফলে বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল অনুমোদিত লরিই বালি তুলছে । অথচ সেই এক নম্বর ব্যবহার করে একাধিক লরিতে অবিরাম বালি তোলার কারবার চলছিল ।
স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এত বড় কারচুপি প্রশাসনের অগোচরে কীভাবে চলছিল ? তদন্তে নেমে ইডির আধিকারিকরা জানতে পারেন, এক্ষেত্রে একাধিক থানায় বহুবার অভিযোগও দায়ের হয়েছে । পুলিশ তদন্তে নামলে এই ঘটনা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে । পরে আবারও যেই কে সেই । রমরমিয়ে চলে বালি পাচার ৷
কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের অভিযোগ, এখানেই শেষ নয় । লরির অনুমতিপত্রে যে কিউআর কোড দেওয়া হত সেটিকেও জাল করা হচ্ছিল । আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হত নকল কিউআর কোড । এর ফলে পুলিশি নজরদারি এড়ানো যাচ্ছিল অনায়াসে । তদন্তকারীদের দাবি, গোটা প্রক্রিয়াটিই সুপরিকল্পিতভাবে চালানো হত, যাতে আইনের ফাঁক গলে চলে এই অবৈধ ব্যবসা ।
কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি লরির কাগজপত্র ও নম্বর খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে । অনুমতিপত্র ও কিউআর কোড জালিয়াতির নথিও তদন্তকারীরা হাতে পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । খুব শিগগিরই এই চক্রের সঙ্গে জড়িত মূল মাথাদের নাম প্রকাশ্যে আসতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে ইডি সূত্রে । প্রশাসনের একাংশের যোগসাজশের অভিযোগ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে স্থানীয় থানাগুলির ভূমিকা নিয়েও ।
মূলত বালি পাচার মামলায় তদন্তে নেমে কলকাতা ও জেলা-সহ রাজ্যের 22টি জায়গায় হানা দেয় ইডি ৷ সোমবার ভোর থেকে চলছে সেই তল্লাশি অভিযান ৷ ইতিমধ্যেই তল্লাশি চলাকালীন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি । আর সেগুলি থেকেই বালি পাচার-কাণ্ডে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য হাতে আসছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকদের ৷