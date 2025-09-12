স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে পর্যটনের স্বপ্ন চন্দননগরে, পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে পর্যটনের স্বপ্ন চন্দননগরে, পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
চন্দননগরে অবস্থিত স্বাধীনতার স্মৃতি বিজড়িত স্থান ঘুরে দেখলেন নরেন্দ্র মোদির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সঞ্জীব সান্যাল । গেলেন রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটেও ।
Published : September 12, 2025 at 9:48 PM IST
চন্দননগর, 12 সেপ্টেম্বর: স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লব তীর্থ হল চন্দননগর । শহরের আনাকানাচে ছড়িয়ে আছে বিপ্লবের নানা ইতিহাস । সেই টুকরো টুকরো ইতিহাসকে একই সূত্রে গাঁথার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে । যা চন্দননগরের পর্যটন শিল্পে আলাদা মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করা হচ্ছে । সেই কাজের জন্য উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এসেছে চন্দননগরের রাসবিহারী ইনস্টিটিউট । সঙ্গে বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসকে ভারতবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তা পর্যবেক্ষণে এসেছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সঞ্জীব সান্যাল ।
তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী শচীন সান্যালের পরিবারের সদস্য । বাঙালি হয়ে বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসকে প্রসারের চিন্তাভাবনা করছেন । শুক্রবার সেই উদ্দেশ্যেই প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সঞ্জীব কলকাতার অনুশীলন সমিতি, প্রবর্তক সংঘ, অরবিন্দ মন্দির অর্থাৎ বিপ্লবী ভাবনের সংগঠক ও রাসবিহারী ইনস্টিটিউট কর্ণধারদের নিয়ে বৈঠক করেন চন্দননগরে ।
তাঁর কথায়, "বাবা-মায়ের বংশের অনেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন । আমি চাই, ছোট ছোট সমস্ত সংগঠন এক ছাতার তলায় আসুক । তার তালিকা তৈরি হচ্ছে । বিপ্লবীদের যে সংগঠন ছিল সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছি । চন্দননগরের সঙ্গে বিপ্লবীদের একটা পুরনো ইতিহাস রয়েছে । আমি নিজেও জানতাম না কি কি কর্মকাণ্ড হয়েছিল বা কি কি আছে । রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে বিপ্লবীদের যে কর্মকাণ্ড এবং তার যে ইতিহাস সেগুলোকে একত্রিত করতে চাইছি আমরা । সেই ইতিহাস যাতে মানুষ ভুলে না যায় তার চেষ্টা করা হবে ।"
সাবেক ফরাসডাঙায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা সংগ্রামীদের আস্তানা ছিল । গড়ে উঠেছিল অনুশীলন সমিতির মতো একাধিক গুপ্ত সমিতি । চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘ ও আশ্রম সমর্থন করেছিল ঋষি অরবিন্দকে । মতিলাল রায়, চারু চন্দ্র রায় থেকে রাসবিহারী বসু, কানাইলাল দত্ত, শ্রীশ চন্দ্র ঘোষের মতো বিপ্লবী এখানে বন্দুক চালানো ও বোমা তৈরি শিখেছেন । অস্ত্রগার লুন্ঠন করে মাখনলাল ঘোষালদের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আশ্রয় নিয়েছিল । গান্ধিজি, নেতাজি এখানে এসেছেন । স্বাধীনতা ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে ভালো পর্যটনের দিক খুলতে পারে । সেই ইতিহাস সরকারিভাবে তুলে ধরার জন্যই প্রাথমিক পর্যায়ের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে ।
এই বিষয়ে রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সঙ্গে যুক্ত বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু বলেন, "বছরখানেক আগে সঞ্জীব সান্যালকে আমি বলেছিলাম চন্দননগরের কথা । যেখানে বহু বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ছিল একসময় । এখনও অনেক ইতিহাস রয়েছে । সেগুলোকে রক্ষা করা প্রয়োজন । উনি জানিয়েছেন টাকার কোনও অভাব নেই শুধু প্রত্যেকের সদিচ্ছার দরকার ।"
রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন,"50 বছর ধরে রাসবিহারী বসুর জীবন ও তাঁর কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছে এই ইনস্টিটিউট । সেটাই দেখতে এসেছেন সঞ্জীব সান্যাল । এ বছর ভারত সরকার লিগ্যাসি অফ রাসবিহারী বসু বলে প্রচার করছেন ।উদ্দেশ্য হল, রাসবিহারী বসুর কর্মধারা দেশবাসী এবং বিশ্বের কাছে তুলে ধরা । আর চন্দননগরে এসে উনি যেটা দেখলেন প্রত্যেকটা জায়গাতেই ছোট ছোট অনেক সংগঠন আছে । যারা দীর্ঘদিন ধরেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বুকে আগলে রেখেছেন । এই সকল সংগঠনকে যদি একসঙ্গে একটা প্ল্যাটফর্মে আনা যায় তাহলে একটা বৃহত্তর ইতিহাসের সন্ধান আমরা পেতে পারি । আর সেই সন্ধানের জন্যই তিনি আজকে এসেছেন । চন্দননগরের রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট, প্রবর্তক আশ্রম-সহ বিভিন্ন জায়গায় তিনি ঘুরেছেন ।চন্দননগর বিপ্লবতীর্থ । যা তিনি দেখলেন শুনলেন পরবর্তীকালে দেশবাসীর কাছে জানাবার চেষ্টা করবেন ।"