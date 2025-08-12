কলকাতা, 12 অগস্ট: ভোটার তালিকা তৈরির কাজে গাফিলতিতে অভিযুক্ত চার আধিকারিকদের সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন ৷ সেই নির্দেশ না মেনে দুই আধিকারিককে নির্বাচনের কাজ থেকে সরিয়ে দিয়েছে রাজ্য ৷ এমতাবস্থায় রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে তলব করল নির্বাচন কমিশন ৷ বুধবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে দিল্লির নির্বাচন সদনে গিয়ে তাঁকে হাজিরা দিতে হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে আগামিকাল দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যসচিব।
সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়েছে রাজ্য প্রশাসন ৷ কমিশনের তরফে চার WBCS আধিকারিককে সাসপেন্ড করতে বলা হয়েছিল। সোমবারের মধ্য়ে সেই নির্দেশ কার্যকর করতে হত রাজ্যকে ৷ প্রকাশ্যেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর সোমবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানান, দু'জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার হয়েছে। সুতরাং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে চারজনকে সাসপেন্ড বা পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই দু'জনকেও সাসপেন্ড করা হয়নি ৷ ভোটের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র ৷ এরপরই কমিশনের তরফে মুখ্য়সচিবকে তলব করার বিষয়টি প্রকাশ্য আসে ৷
ঘটনার সূত্রপাত, অগস্ট মাসের 5 তারিখ ৷ নির্বাচন কমিশনের তরফে বারুইপুর এবং ময়নায় ভোটার তালিকা তৈরির সঙ্গে জড়িত চার আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেয় ৷ কিন্তু তা না করে রাজ্যের তরফে এই দু'জায়গার এক নির্বাচনী আধিকারিক ও এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে ভোটার তালিকা সংশোধন ও নির্বাচন-সম্পর্কিত সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
নিয়ম অনুযায়ী, লোকসভা অথবা বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হলে দেশ অথবা রাজ্যে আদর্শ আচারণ বিধি লাগু হয় ৷ তখন পুলিশ-প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় নির্বাচন কমিশনের হাতে ৷ নির্বাচনের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে প্রশাসনিক আধিকারিক বদলি করে কমিশন ৷ কিন্তু এখন বাংলায় ভোট নেই ৷ তার আগে কমিশন যেভাবে আধিকারিকদের সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছে তা নিয়ে প্রথম থেকেই প্রশ্ন তুলে আসছে বাংলার শাসক শিবির ৷