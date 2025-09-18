রাজ্যে SIR-এর বিপুল কাজের জন্য BLO-র অভাব, এবার কি দায়িত্বে আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা
বিপুল পরিমাণ কাজের জন্য যত সংখ্যক বিএলও প্রয়োজন, তা নেই রাজ্যের হাতে । সেই অভাব পূরণ করতেই নয়া ভাবনা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের ৷
Published : September 18, 2025 at 7:35 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে জোরকদমে চলছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর কাজ । যে কোনও দিন এর বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে যেতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে । তবে রাজ্যে এই কাজ করার জন্য সরকারি কর্মচারীর ঘাটতি রয়েছে । অভাব রয়েছে বিএলও অর্থাৎ বুথ লেভেল অফিসারদের সংখ্যাতেও । তবে যেভাবেই হোক এসআইআর-এর কাজ সময়ের মধ্যে ও সুষ্ঠুভাবে শেষ করার নির্দেশ রয়েছে ৷ তাই এবার আশাকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের এই কাজে নিযুক্ত করার কথা ভাবছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ।
বিহারকে মডেল করে এবার সারা দেশজুড়েই যে কোনও দিন এসআইআর-এর নোটিফিকেশন জারি হয়ে যেতে পারে । কিন্তু বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকার ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ খুব ছোট কোনও বিষয় নয় । এই কাজটা মূলত বিএলও-রাই করে থাকেন । কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ কাজ করার জন্য যত সংখ্যক বিএলও প্রয়োজন, তা নেই রাজ্যের হাতে । প্রসঙ্গত, রাজ্যে বর্তমানে বুথের সংখ্যা হল 80,681। বুথ বিন্যাসের পর এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় এক লক্ষতে । কারণ পুনর্বিন্যাসের পর 13,817টি নতুন বুথ যুক্ত হতে পারে । ফলে কাজ প্রচুর ।
তবে এই বিরাট কাজ বাকি থাকলেও নির্বাচনের কাজের জন্য কোনও ঠিকাদার কর্মীকে BLO হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না বলে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের । আবার বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচিতে ইতিমধ্যেই নিযুক্ত কর্মীরা একইসঙ্গে এসআইআর-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না । ইতিমধ্যেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর প্রায় 800 ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এবং বেশ কয়েক হাজার সরকারি কর্মী চেয়ে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে । কিন্তু নির্বাচনের কাজের জন্য এত সংখ্যক সরকারি কর্মী পাওয়া যাবে কি না, কিংবা রাজ্য প্রশাসন এই পরিমাণ সরকারি কর্মীর যোগান দিতে পারবে কি না, সেই নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ৷
তাই এই অভাব পূরণ করতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর আশাকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের উপরেই ভরসা রাখছে বলে খবর । পাশাপাশি নির্বাচনী আইনেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেখানে সরকারি কর্মীর অভাব থাকবে, সেখানে শিক্ষক, প্যারা টিচার, শিক্ষাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি বা সরকারি তহবিল থেকে বেতন বা সাম্মানিকপ্রাপ্ত কর্মীদেরই কাজে লাগানো যাবে । এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদেরও নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়ে নিযুক্ত করা যেতে পারে ।
সারা রাজ্যজুড়ে এসআইআর-এর কাজ সম্পূর্ণ করাটা একটা বড় বিষয় ৷ গ্রাউন্ড ওয়ার্ক বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা যাচাই করা এসআইআর-এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি অংশ । তবে এই সংখ্যক বিএলও কমিশনের হাতে নেই ৷ তবে অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়েই তাঁদের কাজ করতে হয় । তাই তাঁদের কাজের সঙ্গে এসআইআর-এর কাজের বেশ কিছুটা মিল রয়েছে । এই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন প্রাথমিক ভাবে পরিকল্পনা করেছে যে, প্রয়োজনীয় মোট কর্মীর প্রায় এক চতুর্থাংশই অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মী হতে পারেন ।
বিএলও-দের পাশাপাশি অভাব রয়েছে ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদেরও । তবে আসল সংকট ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের নিয়ে নয়, বরং ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ করে সেই সব তথ্য ভালোভাবে যাচাই করাটাই একটা বিরাট কাজ । বিহারে সরকারি কর্মচারীদের অভাব পূরণ করতে স্বেচ্ছাসেবকদেরও নিয়োগ করা হয়েছিল । তাই বিহারের মতো এই রাজ্যেও স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ।
নির্বাচন কমিশন বিএলও নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে । এ বিষয়ে চারটি বিকল্প নির্ধারণ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল:
1) নিয়মিত সরকারি কর্মচারী (শিক্ষক-সহ গ্রুপ VI বা তার উপরে) যাঁদের সংশ্লিষ্ট বুথের ভোটার হতে হবে ।
2) অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বা সরকারি তহবিল থেকে বেতন গ্রহণকারী চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক । তবে এ জন্য জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এবং ERO (ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার)-দের অনুমতি প্রয়োজন ।
3) যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী অন্য বুথের ভোটার কিন্তু সংশ্লিষ্ট বুথে কর্মরত, তাঁদের জন্যও DEO (ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার) এবং ERO-এর অনুমতি প্রয়োজন রয়েছে ।
4) কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীও হতে পারে, তবে এই ক্ষেত্রে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে বা নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিতে হবে ।
তবে একইসঙ্গে আশা কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । কারণ এর আগে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা ভোটের কাজ করতে গিয়ে তাঁদের বিভিন্ন হুমকির মুখে পড়তে হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে । তাই তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি উঠেছিল ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক এবিষয়ে জানিয়েছেন যে, "যাঁদেরকে নির্বাচনের কাজের জন্য নিয়োগ করা হবে, তাঁরা এই সরকারি কাজ করতে দায়বদ্ধ ৷ তাই সেখানে কোনও রকম কারচুপি বা অস্বচ্ছতা সহ্য করবে না নির্বাচন কমিশন ।"
এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি ভোটার তালিকায় কারচুপি করার অপরাধে রাজ্যের চারজন ERO এবং AERO (অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার)-কে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেয় জাতীয় নির্বাচন কমিশন । আর সেই মতো প্রথমে নিমরাজি থাকলেও পরে রাজ্য সরকারকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশ পালন করতে হয় এবং চার ইআরও এবং এইআরও-সহ একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে সাসপেন্ড করা হয় ।