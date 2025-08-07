কলকাতা, 7 অগস্ট: সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকেই চালু হতে চলেছে পূর্ব ভারতের প্রথম এসি লোকাল ট্রেন। শিয়ালদা থেকে রানাঘাট পর্যন্ত পরিষেবা দেবে এই ট্রেন ৷ বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই খবর জানিয়েছে পূর্ব রেল।
মুম্বই ও চেন্নাইয়ের পর এবার বাংলাও পেতে চলেছে প্রথম শীততাপ নিয়ন্ত্রিত লোকাল ট্রেন। পূর্ব ভারতে বাংলাতেই চলবে প্রথম এসি লোকাল। আগামী রবিবার ট্রেনটির উদ্বোধন হয়ে সোমবার অর্থাৎ 11 তারিখ থেকেই যাত্রা শুরু করবে ট্রেনটি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।
প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন জীবিকার জন্য লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করেন। সমাজের সব স্তরের মানুষই যাতায়াত করেন ট্রেনে তাই তো যথাযথভাবেই এই লোকাল মানুষের জীবনের পরিবহণের লাইফলাইন। স্বাভাবিকভাবেই ভাড়া কত থাকছে এই ট্রেনের তা জানতে উৎসুক সবাই। পূর্ব রেলের শিয়ালদা শাখার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আপাতত সকালে ও বিকেলে শিয়ালদা ও রানাঘাটের মধ্যে পরিষেবা দেবে এসি ট্রেন ৷
এসি ট্রেনের দৈনিক কত ভাড়া ?
- এসি লোকালের ভাড়া হবে শিয়ালদা থেকে দমদম পর্যন্ত ভাড়া হবে 35 টাকা
- শিয়ালদা থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত ভাড়া হবে 60 টাকা
- শিয়ালদা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত 90 টাকা ভাড়া
- একেবারে রানাঘাট পর্যন্ত ভাড়া হবে 120 টাকা
এসি ট্রেনের মাসিক ভাড়া (মান্থলি টিকিট) কত ?
- শিয়ালদা থেকে দমদম পর্যন্ত মাসিক টিকিটের ভাড়া হল 620 টাকা
- ব্যারাকপুর পর্যন্ত ভাড়া 1275 টাকা
- নৈহাটি পর্যন্ত ভাড়া 1810 টাকা
- শিয়ালদা থেকে রানাঘাট পর্যন্ত ভাড়া হল 2430 টাকা
এসি লোকাল ট্রেনের বিশেষ ব্যবস্থা
- চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি বা আইসিএফ এর তৈরি অত্যাধুনিক এই 12 কোচের রেকে বসতে পারবেন মোট 1126 জন যাত্রী।
- রেকটিতে চালকের সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রতিটি কম্পার্টমেন্টের টকব্যাক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় দরজা।
- এছাড়াও রেকের ভিতরে বসানো রয়েছে সিসিটিভি, জিপিএস ট্রেকিং ব্যবস্থা, অ্য়ালুমিনিয়াম সিট যেগুলি অনেক বেশি মজবুত ৷
- 12 কোচের এই রেগগুলিতে একসঙ্গে প্রায় 1118 যাত্রী সফর করতে পারবেন।
- এই রেকে রুফ মাউন্টেড বাতানুকূল যন্ত্র রয়েছে যেটি পুরো ট্রেনকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করবে ৷
- এর ফলে তীব্র গরম পড়লে তার থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলবে যাত্রীদের। ঠান্ডায় সফর করতে পারবেন যাত্রীরা।
- ট্রেনের ভিতরে ঠান্ডা হাওয়া চলাচল করার জন্য ভেস্টিবিউল ব্যবস্থা থাকছে।
- স্টেনলেস স্টিলের তৈরি ট্রেনটি 25 কেবি ক্ষমতাসম্পন্ন এসি ট্রাকশনে দিয়ে চালানো হবে। রেকগুলি 25 কিলো ভোল্ট এসি ট্রাকশনে চলবে।
ভেন্ডার কোচ থাকছে না
ট্রেনটি প্রতি ঘণ্টায় 100 থেকে 110 কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে। প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টেমের জন্য জিপিএস নিয়ন্ত্রিত এলইডি ডিসপ্লে যার মাধ্যমে থাকবে প্রতিটি কোচে। অন্যান্য লোকাল ট্রেনে যেমন ভেন্ডাররা ট্রেনে উঠতে পারেন এই ট্রেনে কোনও ভেন্ডার উঠতে পারবে না। এছাড়াও মেট্রোর মতোই স্বয়ংক্রিয় দরজা থাকছে। প্রতিটি কামরায় থাকছে সিসিটিভি নজরদারি।
হাওড়া শাখায় আরও একটি এসি লোকাল ?
প্রসঙ্গত, 2023 সালে চেন্নাইয়ের আইসিএফ ফ্যাক্টরিতে এসি রেক তৈরির অর্ডার দেওয়া হয়। দ্রুত বাংলাতে আরও একটি এসি লোকাল চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় এসি লোকালটি হাওড়া শাখায় দেওয়া হতে পারে বলেই প্রাথমিকভাবে খবর।