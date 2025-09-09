পুজোয় ভিড় নিয়ন্ত্রণে বাড়তি ট্রেন, টিকিট কাউন্টারের চাপ কমাতে বিশেষ ব্যবস্থা

পুজোয় ভিড় নিয়ন্ত্রণে বাড়তি ট্রেন, টিকিট কাউন্টারের চাপ কমাতে বিশেষ ব্যবস্থা
28 সেপ্টেম্বর থেকে 2 অক্টোবর পর্যন্ত প্রথম ও শেষ ট্রেনের সময়সীমা বাড়ানোর ভাবনা ৷ পুজোর পাঁচদিনে থাকছে না কোনও গ্যালোপিং ৷
Published : September 9, 2025 at 8:55 PM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন ৷ তারপরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবের ঢাকে কাঠি পড়বে ৷ আর পুজো মানেই সকাল থেকে রাত শহর ও শহরতলিতে লোকজনের ঠাকুর দেখার ভিড় ৷ তাই সমানভাবে চাপ বাড়ে রেল পরিষেবায় ৷ তাই পুজোর পাঁচদিন অর্থাৎ, ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত যাত্রী পরিষেবায় বিশেষ পদক্ষেপ করছে পূর্ব রেলের শিয়ালদা শাখা ৷
পুজোর সময় লোকাল ট্রেনে স্বাভাবিকভাবেই ভিড় অনেক বেড়ে যায় ৷ এই অতিরিক্ত ভিড়কে সামাল দিতে, পরিষেবা মসৃণ রাখতে ও যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশন ৷ যার মধ্যে অন্যতম হল, দিনের শেষ ট্রেনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা ৷
শিয়ালদা শাখার তরফে বলা হয়েছে-
- পুজোর দিনগুলিতে ট্রেন চলাচলের সময়সীমা (শেষ ট্রেন) যাতে বাড়ানো যায়, সেই নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে কর্তৃপক্ষ ৷
- পাশাপাশি, 28 সেপ্টেম্বর থেকে 2 অক্টোবর অর্থাৎ, ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত কোনও গ্যালোপিং ট্রেন থাকছে না ৷ অর্থাৎ, সমস্ত লোকাল ট্রেন সব স্টেশনে থামবে ৷
- টিকিট কাটার লাইনে যাত্রীদের ভিড় কমাতে শিয়ালদার মেইন ও দক্ষিণ শাখা মিলিয়ে থাকা 21টি টিকিট কাউন্টারের সবক’টি 24 ঘণ্টা খোলা থাকবে ৷ টিকিট কাউন্টারের পাশাপাশি 17টি অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন বা এটিভিএম ব্যবস্থা থাকবে ৷ সঙ্গে আনরিজার্ভড টিকিটিং সিস্টেম বা UTS থাকবে 10টি ৷ বিষয়টি পোর্টেবল করা হবে ৷ শিয়ালদা স্টেশনের নন-টিকিটিং জোনে মোবাইল ইউটিএস ও একটি ছোট প্রিন্টিং মেশিন নিয়ে রেলকর্মীরা ঘুরবেন ৷ তাঁরাই UTS-এ টিকিট কেটে প্রিন্ট বের করে দেবেন ৷
- সবকটি টিকিট কাউন্টার, UTS ও ATVM যাতে সচল থাকে, তার জন্য বিষয়টির তত্ত্বাবধানে একজন অতিরিক্ত সার্ভিস ইঞ্জিনিয়র স্টেশন চত্বরে মোতায়েন থাকবেন ৷
- UTS ও ATVM মেশিনের ভিড় সামাল দিতে পুজোর দিনে অস্থায়ী বুকিং ক্লার্ক বা কর্মী মোতায়েন করা হবে ৷
- ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পুজোর দিনগুলিতে শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে ৷
- পুজোর দিনগুলিতে বিকাল 5টা থেকে পরেরদিন সকাল 7টা পর্যন্ত শিয়ালদা স্টেশনে ট্রলি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে না ৷
- ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পুজোর কিছুদিন আগে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছের প্রফুল্লদ্বার খুলে দেওয়া হবে ৷ মূলত, শিয়ালদা এলাকায় হওয়া পুজোগুলি দেখতে আসা দর্শনার্থীদের যাতায়াত সহজ করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
- মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি যেহেতু 9 নং এবং 11-14 নং প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে, তাই যাত্রীদের চলাচলের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট ড্রপিং পয়েন্ট করা হবে ৷
- যাত্রীদের চলাচলের সুবিধার জন্য সবক’টি প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
- শিয়ালদা-কল্যাণী এবং বালিগঞ্জ-সোনারপুরের মধ্যে রাতে ঘন-ঘন বিশেষ ট্রেন চালানো হবে ৷