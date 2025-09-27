পুজোয় যাত্রীদের জন্য সুখবর, ফের খুলে গেল শিয়ালদার প্রফুল্লদ্বার ও বুকিং কাউন্টার

পুজোয় যাত্রীদের জন্য সুখবর, ফের খুলে গেল শিয়ালদার প্রফুল্লদ্বার ও বুকিং কাউন্টার
যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং নারীশক্তির প্রতি সম্মান জানিয়ে বুকিং কাউন্টার থেকে নিরাপত্তী হিসাবে এখানে রাখা হয়েছে মহিলাদের ৷
Published : September 27, 2025 at 5:26 PM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: পুজোর সময় রেল যাত্রীদের জন্য দারুণ সুখবর ৷ টানা ছয় বছর বন্ধ থাকার পর আবারও খুলে গেল শিয়ালদা স্টেশনের প্রফুল্লদ্বার ৷ শিয়ালদা স্টেশনের এক নম্বর গেটের কাছে অবস্থিত এই দ্বার । সেখানে খুলে দেওয়া হল টিকিট বুকিং কাউন্টারও ৷ এখানে রয়েছেন মহিলা রেলকর্মীরা ৷ নারীশক্তির প্রতি সম্মান জানিয়ে এই উদ্যোগ রেলের ৷
রেল সূত্রে খবর, যাত্রীরা যাতে সহজেই শিয়ালদা এলাকার নিকটবর্তী পুজোগুলি দেখে যাতে পারেন তাই এই দ্বারটি খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও যারা শিয়ালদা মেন লাইন দিয়ে ট্রেন ধরেন বা যাতায়াত করেন তাঁদের জন্যেই অনেকটাই সুবিধা হয় যাবে এবার থেকে । প্রফুল্লদ্বার খুলে যাওয়ার ফলে শিয়ালদা মেন স্টেশন বিল্ডিংয়ে দিনের ব্যস্ত সময় যে পরিমাণ যাত্রী ভিড় হত, সেটা আর এখন থেকে অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে করছে পূর্ব রেল ।
এর পাশাপাশি দমদম জংশনের দ্বিতীয় গেটটিও যাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণভাবে খুলে দেওয়া হয়েছে । এই গেটগুলির পরিচালনায় রয়েছেন মহিলারক্ষী । প্রফুল্লদ্বার এবং দমদমে অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৷
রেলের শিয়ালদা শাখার নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক বলেন, "এটিভিএম ব্যবস্থার ফলে যাত্রীদের অনেকটা সুবিধা হয়েছে ৷ কারণ গতকাল 7787 জন এই ব্যবস্থায় টিকিট কেটেছেন । এছাড়াও পুজোর মধ্যে যাতে যাত্রী ভিড় কম থাকে সেই জন্য টিকিট কাটার ব্যবস্থাকে আরও সুলভ করা হয়েছে ৷ এর ফলে টিকিট কাউন্টারগুলির সামনে লম্বা লাইনও অনেকটা এড়ানো গিয়েছে । 9টি নতুন টিকিট বুকিং কাউন্টার করা হয়েছে ৷ এছাড়াও তিনটি অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন রাখা হয়েছে ৷ কিউআর কোড দিয়ে টিকিট কাটার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে । শুধু তাই নয়, মহিলা এবং বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের জন্য ডেডিকেটেড টিকিট বুকিং কাউন্টারও রাখা হয়েছে।"
প্রসঙ্গত, কোভিডের সময় যাত্রীদের ভিড় সামাল দিতে প্রফুল্লদ্বার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওযা হয়েছিল ৷ অন্যদিকে, সাজিয়ে তোলা হচ্ছিল শিয়ালদা রেল স্টেশন । তাই সব মিলিয়ে শিয়ালদা স্টেশনের এই গেটটি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ৷ এর ফলে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল নিত্যযাত্রীদের ৷ কারণ এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গেট ৷
শিয়ালদা স্টেশন থেকে বেরিয়ে প্রফুল্লদ্বার ধরে এগিয়ে গেলে পৌঁছে যাওয়া যাবে রাজাবাজার, নীলরতন হাসপাতাল, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলেজ স্ট্রিট-সহ বিদ্যাপতি সেতু অর্থাৎ শিয়ালদা ফ্লাইওভারের দিকে । কিন্তু প্রফুল্লদ্বারের যে বাহির পথটি রয়েছে, তার দৈর্ঘ্য কম ছিল । তাই সেইসব দিকগুলি ঢেলে সাজানো হচ্ছিল ।
এছাড়াও ওই দিকের রাস্তায় গজিয়ে উঠেছে বহু দোকানপাট । এর ফলে এই পথ দিয়ে হাঁটতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হচ্ছিল। এই রাস্তাকে পরিষ্কার করে পথ বড় করার বিষয়ে কিছু জটিলতা দেখা দেয় । এই নিয়ে তৎপর হয় রেল কর্তৃপক্ষ । সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ওই দিকের গেট ও রাস্তা সংস্কার করা হবে । বড় করা হবে হাঁটাচলা করার পথও । সেই অনুযায়ী কাজ হয় ৷