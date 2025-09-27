ETV Bharat / state

পুজোয় যাত্রীদের জন্য সুখবর, ফের খুলে গেল শিয়ালদার প্রফুল্লদ্বার ও বুকিং কাউন্টার

যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং নারীশক্তির প্রতি সম্মান জানিয়ে বুকিং কাউন্টার থেকে নিরাপত্তী হিসাবে এখানে রাখা হয়েছে মহিলাদের ৷

Prafulla Dwar
শিয়ালদার প্রফুল্লদ্বারের দিকে বুকিং কাউন্টার (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2025 at 5:26 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: পুজোর সময় রেল যাত্রীদের জন্য দারুণ সুখবর ৷ টানা ছয় বছর বন্ধ থাকার পর আবারও খুলে গেল শিয়ালদা স্টেশনের প্রফুল্লদ্বার ৷ শিয়ালদা স্টেশনের এক নম্বর গেটের কাছে অবস্থিত এই দ্বার । সেখানে খুলে দেওয়া হল টিকিট বুকিং কাউন্টারও ৷ এখানে রয়েছেন মহিলা রেলকর্মীরা ৷ নারীশক্তির প্রতি সম্মান জানিয়ে এই উদ্যোগ রেলের ৷

রেল সূত্রে খবর, যাত্রীরা যাতে সহজেই শিয়ালদা এলাকার নিকটবর্তী পুজোগুলি দেখে যাতে পারেন তাই এই দ্বারটি খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও যারা শিয়ালদা মেন লাইন দিয়ে ট্রেন ধরেন বা যাতায়াত করেন তাঁদের জন্যেই অনেকটাই সুবিধা হয় যাবে এবার থেকে । প্রফুল্লদ্বার খুলে যাওয়ার ফলে শিয়ালদা মেন স্টেশন বিল্ডিংয়ে দিনের ব্যস্ত সময় যে পরিমাণ যাত্রী ভিড় হত, সেটা আর এখন থেকে অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে করছে পূর্ব রেল ।

Prafulla Dwar
শিয়ালদার প্রফুল্লদ্বার ও বুকিং কাউন্টার (নিজস্ব ছবি)

এর পাশাপাশি দমদম জংশনের দ্বিতীয় গেটটিও যাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণভাবে খুলে দেওয়া হয়েছে । এই গেটগুলির পরিচালনায় রয়েছেন মহিলারক্ষী । প্রফুল্লদ্বার এবং দমদমে অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৷

রেলের শিয়ালদা শাখার নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক বলেন, "এটিভিএম ব্যবস্থার ফলে যাত্রীদের অনেকটা সুবিধা হয়েছে ৷ কারণ গতকাল 7787 জন এই ব্যবস্থায় টিকিট কেটেছেন । এছাড়াও পুজোর মধ্যে যাতে যাত্রী ভিড় কম থাকে সেই জন্য টিকিট কাটার ব্যবস্থাকে আরও সুলভ করা হয়েছে ৷ এর ফলে টিকিট কাউন্টারগুলির সামনে লম্বা লাইনও অনেকটা এড়ানো গিয়েছে । 9টি নতুন টিকিট বুকিং কাউন্টার করা হয়েছে ৷ এছাড়াও তিনটি অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন রাখা হয়েছে ৷ কিউআর কোড দিয়ে টিকিট কাটার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে । শুধু তাই নয়, মহিলা এবং বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের জন্য ডেডিকেটেড টিকিট বুকিং কাউন্টারও রাখা হয়েছে।"

Prafulla Dwar
দমদম জংশনের দ্বিতীয় গেটটি খুলে গেল (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, কোভিডের সময় যাত্রীদের ভিড় সামাল দিতে প্রফুল্লদ্বার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওযা হয়েছিল ৷ অন্যদিকে, সাজিয়ে তোলা হচ্ছিল শিয়ালদা রেল স্টেশন । তাই সব মিলিয়ে শিয়ালদা স্টেশনের এই গেটটি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ৷ এর ফলে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল নিত্যযাত্রীদের ৷ কারণ এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গেট ৷

শিয়ালদা স্টেশন থেকে বেরিয়ে প্রফুল্লদ্বার ধরে এগিয়ে গেলে পৌঁছে যাওয়া যাবে রাজাবাজার, নীলরতন হাসপাতাল, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলেজ স্ট্রিট-সহ বিদ্যাপতি সেতু অর্থাৎ শিয়ালদা ফ্লাইওভারের দিকে । কিন্তু প্রফুল্লদ্বারের যে বাহির পথটি রয়েছে, তার দৈর্ঘ্য কম ছিল । তাই সেইসব দিকগুলি ঢেলে সাজানো হচ্ছিল ।

এছাড়াও ওই দিকের রাস্তায় গজিয়ে উঠেছে বহু দোকানপাট । এর ফলে এই পথ দিয়ে হাঁটতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হচ্ছিল। এই রাস্তাকে পরিষ্কার করে পথ বড় করার বিষয়ে কিছু জটিলতা দেখা দেয় । এই নিয়ে তৎপর হয় রেল কর্তৃপক্ষ । সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ওই দিকের গেট ও রাস্তা সংস্কার করা হবে । বড় করা হবে হাঁটাচলা করার পথও । সেই অনুযায়ী কাজ হয় ৷

