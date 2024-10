সব স্টেশনে ট্রেন থামবে মাত্র 30 সেকেন্ড ! এ বিষয়ে কী জানাচ্ছে পূর্ব রেল ?

ETV Bharat / state

সব স্টেশনে ট্রেন থামবে মাত্র 30 সেকেন্ড ! এ বিষয়ে কী জানাচ্ছে পূর্ব রেল ?

By ETV Bharat Bangla Team

বহুদিন ধরে সময়ে না ছাড়ার বিষয়টি একটি অভ্যেসে পরিণত হয়েছে রেলের চালকদের ৷ ফলে রেলের সার্বিক পরিষেবার মানের উপর বড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে । এক দিকে, অমৃত ভারত প্রকল্পে উন্নত থেকে উন্নততর ভাবে সেজে উঠছে স্টেশন ও ট্রেন ৷ অন্যদিকে, সময়ানুবর্তিতার এহেন ঢিলেমি থাকাটা কোনও কাজের কথা নয় । তবে একই সঙ্গে মাথায় রাখা হয় যাত্রী নিরাপত্তার দিকটাও ।

শুক্রবার থেকে রেলের নাম করে একটি বিজ্ঞপ্তি ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিভিন্ন মাধ্যমে ৷ সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে আসার পর এই বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় ৷ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রতি স্টেশন থেকে 30 সেকেন্ডের মাথায় ট্রেন ছাড়তে হবে ৷ আবার, 'provided all conditions for departure are met' অর্থাৎ, সময়ের মধ্যে ট্রেন ছাড়ার ক্ষেত্রে যাত্রী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে বলে বলা হয় ওই বিজ্ঞপ্তিতে । যাত্রীদের ট্রেন থেকে ওঠা-নামা সম্পূর্ণ হলে তবেই গার্ড ট্রেন ছাড়ার সংকেত দিতে পারবেন ৷ যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে প্রতিটি স্টেশনে অতিরিক্ত আরপিএফ ও কমার্শিয়াল কর্মীদের মোতায়েন করা হবে । সেই কারণে সাম্প্রতিক সময়ে স্টেশনগুলিকেও সাজানো হয়েছে ৷

তবে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে সম্পূর্ণ অসত্য বলে ঘোষণা করেন পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র ৷ তিনি জানান, শিয়ালদা ডিভিশনে ট্রেনে ওঠা-নামার ক্ষেত্রে আগের সময়ই বলবৎ থাকবে । সময় কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি । প্রসঙ্গত, পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সাধারণত শিয়ালদা স্টেশনে প্রতিদিন 12 থেকে 15 লক্ষের কাছাকাছি যাত্রী ট্রেনে যাতায়াত করেন ৷ সম্প্রতি ট্রেনগুলির বগি 9 থেকে বেড়ে 12 হওয়ায় যাত্রী সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷