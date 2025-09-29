পুজোর ভিড় সামলাতে শিয়ালদা বিভাগে 2200 ক্যামেরা, ওয়াররুমে লাইভ ফুটেজে নজরদারি

পুজোর ভিড় সামলাতে শিয়ালদা বিভাগে 2200 ক্যামেরা, ওয়াররুমে লাইভ ফুটেজে নজরদারি
শিয়ালদা ডিভিশনে বারোটি স্থানে ক্লাস্টার তৈরি করে 2200 ক্যামেরা বসানো হয়েছে ৷ 24 ঘণ্টার ওয়াররুম থেকে চলছে সরাসরি নজরদারি ৷
Published : September 29, 2025 at 1:27 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: আজ মহাসপ্তমী ৷ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে উদ্দীপনা অনেক বেশি ৷ এই পরিস্থিতিতে ভিড় উপচে পড়ছে পূর্ব রেলের শিয়ালদা সেকশনে ৷ পুজোর এই দিনগুলিতে রেলে যাত্রী নিরাপত্তায় আরও বেশি করে জোর দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ ৷ তার জন্য শিয়ালদা দক্ষিণ ও উত্তর শাখার একাধিক স্টেশন মিলিয়ে বারোটি ক্লাস্টার তৈরি করে সিসিটিভি ফুটেজের সরাসরি নজরদারি চালানো হচ্ছে 24 ঘণ্টার ওয়াররুম থেকে ৷
যাত্রীদের প্রতি মুহূর্তের গতিবিধির উপর এবং ট্রেন চলাচলের উপর নজরদারির স্বার্থে কন্ট্রোলরুম ও ওয়াররুম খোলা হয়েছে ৷ গোটা ডিভিশন জুড়ে রয়েছে 2200-র বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা ৷ এই সবক’টি ক্যামেরা থেকে লাইভ ফিড ওয়াররুমে আসছে ৷ এই ক্যামেরাগুলির ফিড 12টি স্বতন্ত্র ক্লাস্টার তৈরি করে একটি জায়গায় নেওয়া হচ্ছে ৷ মূলত পুজোকে কেন্দ্র করে যে স্টেশনগুলিতে বেশি ভিড় হচ্ছে, সেগুলিকে এই 12টি ক্লাস্টারে রাখা হয়েছে ৷
আর সেই ক্লাস্টারের স্টেশনগুলিতে একসঙ্গে অনেকগুলি সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়েছে পূর্ব রেল ৷ সেই ক্যামেরার ফুটেজ সরাসরি ওয়াররুমে আসছে ৷ সেখান থেকে নজরদারি চলছে সেই ভিড় স্টেশনে ৷ কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা বা পরিস্থিতি নজরে এলে তৎক্ষণাৎ আরপিএফ ও জিআরপি-কে খবর দেওয়া হচ্ছে ৷ সেই মতো পদক্ষেপ করছেন আধিকারিকরা ৷ এমনকি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও উপস্থিত থাকছেন ৷
ভিড় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও স্টেশনের লাইভ ফুটেজ সাহায্য করছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষকে ৷ কোনও স্টেশনে অতিরিক্ত ভিড় হলে বা ট্রেনের গেটে যাত্রীদের ঝুলতে দেখলে, রেল পুলিশের কর্মীরা পৌঁছে যাচ্ছেন ৷ তাঁরাই ভিড় নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করছেন ৷ পাশাপাশি, কোনও যাত্রী যাতে প্ল্যাটফর্মের ধারে দাঁড়িয়ে না-থাকেন, তাও নিশ্চিত করা হচ্ছে লাইভ ফুটেজের সাহায্যে ৷
উল্লেখ্য, বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে মানুষজন তাড়াহুড়োয় অসতর্কভাবে লেভেল ক্রসিং পারাপার করছেন ৷ ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার না-করে রেললাইন পারাপার করছেন, কিংবা ফুটওভার ব্রিজ দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছেন ৷ কেউ আবার কানে হেডফোন দিয়ে রেললাইন ক্রস করছেন ৷ আবার অনেক সময় দেখা গেছে যে, সেলফি নেওয়ার হিড়িকে অনেকেই বড় বিপদ ঘটিয়ে ফেলছেন ৷ তাই এদের ওপরে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে ৷ কেউ যদি নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহলে কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন রেলের আধিকারিকরা ৷
শহর ও শহরতলি থেকে আসা দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য একাধিক রাত্রিকালীন পরিষেবা চালানো হচ্ছে ৷ শিয়ালদা, হাওড়া, আসানসোল ও মালদা ডিভিশনের নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে ৷ ভিড় সামলাতে স্টেশনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে রেলের ঊর্ধ্বতন কর্তা আধিকারিক এবং কর্মীদের মোতায়ন করা হয়েছে ৷