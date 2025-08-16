ETV Bharat / state

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলে সাড়ম্বরে পালিত হল 79তম স্বাধীনতা দিবস - INDEPENDENCE DAY 2025

পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের পাশাপাশি কলকাতা কলকাতা মেট্রোর তরফেও এই দিনটি পালন করা হল ৷

India 79th Independence Day
রেলে সাড়ম্বরে উদযাপন হল দেশের 79 তম স্বাধীনতা দিবস (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read

কলকাতা, 16 অগস্ট: সাড়ম্বরে দেশের 79তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করল পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ৷ সামিল হল কলকাতা মেট্রোও। প্রতিবছরের মতো এবছরও তারা উদযাপন করা হল 15 অগস্ট দিনটি।

শুক্রবার দক্ষিণ-পূর্ব রেলের গার্ডেনরিচের প্রধান কার্যালয়ে জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ভারতের 79তম স্বাধীনতা দিবস পালন করেন। এই অনুষ্ঠানে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের অন্যান্য আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল ম্যানেজারের বক্তব্যের পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে, পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনেও এই দিনটি সাড়ম্বরে পালিত হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল আরপিএফের ব্রাশ বন্ডের অনুষ্ঠান। শিয়ালদা ডিভিশনের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা ডিভিশনের স্পোর্টস গ্রাউন্ডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

শিয়ালদা ডিভিশনের আধিকারিকরা ছাড়াও তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও এদিনের অনুষ্ঠানে অংশ নেন ৷ সকলের সামনে বক্তব্য পেশ করেন ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা। পাশাপাশি এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরপিএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিক-সহ পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনের অন্যান্য কর্মচারী এবং আধিকারিকরা। এরপর এখানেও একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়।

এদিকে সকালে রেড রোডে পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ এরপর কলকাতা পুলিশের অভিবাদনও গ্রহণ করেন বাংলার প্রশাসনিক প্রধান ৷ শুক্রবার সন্ধ্য়ায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিশেষ চা চক্রের আয়োজন করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷ রাজভবনের সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু বিশিষ্ট মানুষ হাজির ছিলেন ৷ ছিলেন বিরোধী দলের নেতারাও ৷ এর আগে সকালে দিল্লির লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সংসদীয় রীতি মেনে জাতির উদ্দেশে ভাষণও দেন ৷ টানা 103 মিনিটের ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পাশাপাশি তাঁর সরকারের বিভিন্ন কাজের কথাও তুলে ধরেন মোদি ৷

কলকাতা, 16 অগস্ট: সাড়ম্বরে দেশের 79তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করল পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ৷ সামিল হল কলকাতা মেট্রোও। প্রতিবছরের মতো এবছরও তারা উদযাপন করা হল 15 অগস্ট দিনটি।

শুক্রবার দক্ষিণ-পূর্ব রেলের গার্ডেনরিচের প্রধান কার্যালয়ে জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ভারতের 79তম স্বাধীনতা দিবস পালন করেন। এই অনুষ্ঠানে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের অন্যান্য আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল ম্যানেজারের বক্তব্যের পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে, পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনেও এই দিনটি সাড়ম্বরে পালিত হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল আরপিএফের ব্রাশ বন্ডের অনুষ্ঠান। শিয়ালদা ডিভিশনের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা ডিভিশনের স্পোর্টস গ্রাউন্ডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

শিয়ালদা ডিভিশনের আধিকারিকরা ছাড়াও তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও এদিনের অনুষ্ঠানে অংশ নেন ৷ সকলের সামনে বক্তব্য পেশ করেন ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা। পাশাপাশি এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরপিএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিক-সহ পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনের অন্যান্য কর্মচারী এবং আধিকারিকরা। এরপর এখানেও একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়।

এদিকে সকালে রেড রোডে পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ এরপর কলকাতা পুলিশের অভিবাদনও গ্রহণ করেন বাংলার প্রশাসনিক প্রধান ৷ শুক্রবার সন্ধ্য়ায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিশেষ চা চক্রের আয়োজন করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷ রাজভবনের সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু বিশিষ্ট মানুষ হাজির ছিলেন ৷ ছিলেন বিরোধী দলের নেতারাও ৷ এর আগে সকালে দিল্লির লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সংসদীয় রীতি মেনে জাতির উদ্দেশে ভাষণও দেন ৷ টানা 103 মিনিটের ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পাশাপাশি তাঁর সরকারের বিভিন্ন কাজের কথাও তুলে ধরেন মোদি ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN INDEPENDENCE HISTORYAUGUST 15 CELEBRATIONS 2025PM MODI SPEECH ON 15 AUGUST 2025INDEPENDENCE DAY 2025INDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.