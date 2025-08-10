Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

রানাঘাট পর্যন্ত এসি লোকাল ট্রেনের যাত্রা শুরু, উদ্বোধন মঞ্চে শিয়ালদার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব সুকান্তর - FIRST AC LOCAL TRAIN

উদ্বোধনের জন্য এদিন গোটা ট্রেনটিকে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয় । শিয়ালদা থেকে রানাঘাটের মধ্যে যাত্রী নিয়ে পরিষেবা দেবে এক জোড়া এসি লোকাল ট্রেন ৷

first AC local train
প্রথম এসি লোকাল ট্রেনের উদ্বোধন রাজ্যে (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2025 at 6:11 PM IST

5 Min Read

শিয়ালদা, 10 অগস্ট: অপেক্ষার দিন শেষ । রবিবার শিয়ালদা স্টেশন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল পূর্ব ভারতের প্রথম এসি লোকাল ট্রেন ৷ সবুজ পতাকা নাড়িয়ে ট্রেনটির উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও শান্তনু ঠাকুর । এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং সাংসদ জগন্নাথ সরকার । আর এই অনুষ্ঠান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিয়ালদা স্টেশনের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ৷

সুকান্ত মজুমদার বলেন, "আমি জানি রেলস্টেশনের নাম নির্ভর করে রাজ্য সরকারের সুপারিশের উপর ৷ তাই এই মঞ্চ থেকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব রাখতে চাই যে, যেই শিয়ালদা স্টেশন একসময় উদ্বাস্তুদের আশ্রয়স্থল ছিল, সেই উদ্বাস্তুদের এই পশ্চিমবঙ্গ তৈরির জন্য যে মানুষ সব থেকে বেশি পরিশ্রম করে গিয়েছেন, তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর নামে এই শিয়ালদা স্টেশনকে নামকরণ করা হোক ৷ এই প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী রেলমন্ত্রীর কাছে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করুন ।"

উদ্বোধন মঞ্চে শিয়ালদার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব সুকান্তর (ইটিভি ভারত)

সুকান্ত মজুমদার আরও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের বহু রেল প্রকল্প শুধুমাত্র জমি না-পাওয়ার জন্য আটকে রয়েছে । রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় থাকা উচিত ৷ নির্বাচন পর্যন্ত রাজনীতি থাকা উচিত । নির্বাচন হয়ে গেলে রাজনীতি নিয়ে বাড়ির ডিপ ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখুন । ভোটের পর থেকে আমাদের উন্নয়নই একমাত্র মন্ত্র হওয়া উচিত । জমি না-পাওয়ার জন্য আমাদের রেল প্রকল্পগুলি আটকে রয়েছে ৷ তাই এই মঞ্চ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারকে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি যে আপনারা জমি দিয়ে রেলকে সাহায্য করুন ।"

first AC local train
চাকা গড়াল পূর্ব ভারতের প্রথম এসি লোকাল ট্রেনের (নিজস্ব ছবি)

উদ্বোধনের জন্য এদিন গোটা ট্রেনটিকে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়েছিল । আগামিকাল অর্থাৎ সোমবার থেকে শিয়ালদা থেকে রানাঘাটের মধ্যে যাত্রী নিয়ে পরিষেবা শুরু করবে এসি লোকাল ট্রেন । দ্রুত আরও একটি এসি লোকাল ট্রেন যাত্রী পরিষেবার জন্য নামতে চলেছে । তবে দ্বিতীয় ট্রেনটি কোন রুটে চলবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি ।

এসি লোকালের সময়

আপ ও ডাউন মিলিয়ে 11 অগস্ট থেকে এক জোড়া ট্রেন পরিষেবা দেবে শিয়ালদা থেকে রানাঘাটের মধ্যে । ট্রেনটি প্রতিদিন সকাল 8টা 29 মিনিটে রানাঘাট থেকে ছাড়বে এবং সকাল 10টা 10 মিনিটে শিয়ালদা স্টেশন পৌঁছবে । অন্যদিকে আবার ট্রেনটি সন্ধ্যা 6টা 50 মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়বে এবং রানাঘাট পৌঁছবে রাত 8টা 32 মিনিটে । আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেনটি বিধাননগর, দমদম, সোদপুর, খড়দা, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, কল্যাণী এবং চাকদায় দাঁড়াবে ।

first AC local train
এসি লোকাল ট্রেনের উদ্বোধনে স্কুল পডু়য়ারা (নিজস্ব ছবি)

এসি লোকালের ভাড়া

মূলত প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন জীবিকার জন্য লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করেন । সমাজের সব স্তরের মানুষই যাতায়াত করেন ট্রেনে ৷ তাই তো যথাযথ ভাবেই এই লোকাল ট্রেন মানুষের জীবনের পরিবহণের লাইফলাইন । সেদিক থেকে স্বাভাবিকভাবেই এসি লোকাল ট্রেনের ভাড়া কত থাকছে তা জানতে উৎসুক সবাই ।

first AC local train
প্রথম এসি লোকাল ট্রেনে সফর (নিজস্ব ছবি)

পূর্ব রেলের শিয়ালদা শাখার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আপাতত এই এসি লোকালের ভাড়া হবে শিয়ালদা থেকে দমদম পর্যন্ত 35 টাকা ৷ শিয়ালদা থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত ভাড়া হবে 60 টাকা ৷ শিয়ালদা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত ভাড়া হবে 90 টাকা এবং একেবারে রানাঘাট পর্যন্ত ভাড়া হবে 120 টাকা । শিয়ালদা থেকে দমদম পর্যন্ত মাসিক টিকিটের ভাড়া হল 620 টাকা, ব্যারাকপুর পর্যন্ত ভাড়া হল 1275 টাকা ৷ নৈহাটি পর্যন্ত ভাড়া হল 1810 টাকা এবং রানাঘাট পর্যন্ত ভাড়া হল 2430 টাকা।

এসি লোকালে আসন সংখ্যা

চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি বা আইসিএফের তৈরি অত্যাধুনিক এই 12 কোচের রেকে বসতে পারবেন মোট 1,100 জন যাত্রী । রেকটিতে চালকের সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রতিটি কম্পার্টমেন্টে টকব্যাক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় দরজা । এছাড়াও রেকের ভেতরে বসানো রয়েছে সিসিটিভি, জিপিএস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা, অ্যালুমিনিয়াম সিট যেগুলি অনেক বেশি মজবুত, 12 কোচের এই রেকগুলিতে একসঙ্গে প্রায় 1,100 যাত্রী সফর করতে পারবেন ।

first AC local train
এসি লোকাল ট্রেনের উদ্বোধন মঞ্চে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা (নিজস্ব ছবি)

উন্নতমানের বাতানূকুল যন্ত্র

এই রেকে রুফ মাউন্টেড বাতানূকুল যন্ত্র রয়েছে ৷ যেটি পুরো ট্রেনকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করবে ৷ এর ফলে তীব্র গরম পড়লে তার থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলবে যাত্রীদের । ঠান্ডায় সফর করতে পারবেন যাত্রীরা । ট্রেনের ভেতরে ঠান্ডা হাওয়া চলাচল করার জন্য ভেস্টিবিউল ব্যবস্থা থাকছে । স্টেনলেস স্টিলের তৈরি ট্রেনটি 25 কেবি ক্ষমতা সম্পন্ন এসি ট্রেকশন দিয়ে চালানো হবে । রেকগুলি 25 কিলো ভোল্ট এসি ট্রাকশনে চলবে ।

এসি লোকালের গতিবেগ

ট্রেনটি প্রতি ঘণ্টায় 100 থেকে 110 কিলোমিটার বেগে ছুটতে সক্ষম । প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টেমের জন্য জিপিএস নিয়ন্ত্রিত এলইডি ডিসপ্লে যার মাধ্যমে থাকবে প্রতিটি কোচে । অন্যান্য লোকাল ট্রেনে যেমন ভেন্ডাররা ট্রেনে উঠতে পারেন, এই ট্রেনে কোনও ভেন্ডার উঠতে পারবে না । এছাড়াও মেট্রোর মতোই স্বয়ংক্রিয় দরজা থাকছে । প্রতিটি কামরায় থাকছে সিসিটিভি নজরদারি ।

প্রসঙ্গত, 2023 সালে চেন্নাইয়ের আইসিএফ ফ্যাক্টরিতে এসি রেক তৈরির অর্ডার দেওয়া হয় । দ্রুত বাংলাতেই আরও একটি এসি লোকাল চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । দ্বিতীয় এসি লোকালটি হাওড়া শাখায় দেওয়া হতে পারে বলেই প্রাথমিকভাবে খবর ।

শিয়ালদা, 10 অগস্ট: অপেক্ষার দিন শেষ । রবিবার শিয়ালদা স্টেশন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল পূর্ব ভারতের প্রথম এসি লোকাল ট্রেন ৷ সবুজ পতাকা নাড়িয়ে ট্রেনটির উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও শান্তনু ঠাকুর । এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং সাংসদ জগন্নাথ সরকার । আর এই অনুষ্ঠান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিয়ালদা স্টেশনের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ৷

সুকান্ত মজুমদার বলেন, "আমি জানি রেলস্টেশনের নাম নির্ভর করে রাজ্য সরকারের সুপারিশের উপর ৷ তাই এই মঞ্চ থেকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব রাখতে চাই যে, যেই শিয়ালদা স্টেশন একসময় উদ্বাস্তুদের আশ্রয়স্থল ছিল, সেই উদ্বাস্তুদের এই পশ্চিমবঙ্গ তৈরির জন্য যে মানুষ সব থেকে বেশি পরিশ্রম করে গিয়েছেন, তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর নামে এই শিয়ালদা স্টেশনকে নামকরণ করা হোক ৷ এই প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী রেলমন্ত্রীর কাছে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করুন ।"

উদ্বোধন মঞ্চে শিয়ালদার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব সুকান্তর (ইটিভি ভারত)

সুকান্ত মজুমদার আরও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের বহু রেল প্রকল্প শুধুমাত্র জমি না-পাওয়ার জন্য আটকে রয়েছে । রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় থাকা উচিত ৷ নির্বাচন পর্যন্ত রাজনীতি থাকা উচিত । নির্বাচন হয়ে গেলে রাজনীতি নিয়ে বাড়ির ডিপ ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখুন । ভোটের পর থেকে আমাদের উন্নয়নই একমাত্র মন্ত্র হওয়া উচিত । জমি না-পাওয়ার জন্য আমাদের রেল প্রকল্পগুলি আটকে রয়েছে ৷ তাই এই মঞ্চ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারকে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি যে আপনারা জমি দিয়ে রেলকে সাহায্য করুন ।"

first AC local train
চাকা গড়াল পূর্ব ভারতের প্রথম এসি লোকাল ট্রেনের (নিজস্ব ছবি)

উদ্বোধনের জন্য এদিন গোটা ট্রেনটিকে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়েছিল । আগামিকাল অর্থাৎ সোমবার থেকে শিয়ালদা থেকে রানাঘাটের মধ্যে যাত্রী নিয়ে পরিষেবা শুরু করবে এসি লোকাল ট্রেন । দ্রুত আরও একটি এসি লোকাল ট্রেন যাত্রী পরিষেবার জন্য নামতে চলেছে । তবে দ্বিতীয় ট্রেনটি কোন রুটে চলবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি ।

এসি লোকালের সময়

আপ ও ডাউন মিলিয়ে 11 অগস্ট থেকে এক জোড়া ট্রেন পরিষেবা দেবে শিয়ালদা থেকে রানাঘাটের মধ্যে । ট্রেনটি প্রতিদিন সকাল 8টা 29 মিনিটে রানাঘাট থেকে ছাড়বে এবং সকাল 10টা 10 মিনিটে শিয়ালদা স্টেশন পৌঁছবে । অন্যদিকে আবার ট্রেনটি সন্ধ্যা 6টা 50 মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়বে এবং রানাঘাট পৌঁছবে রাত 8টা 32 মিনিটে । আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেনটি বিধাননগর, দমদম, সোদপুর, খড়দা, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, কল্যাণী এবং চাকদায় দাঁড়াবে ।

first AC local train
এসি লোকাল ট্রেনের উদ্বোধনে স্কুল পডু়য়ারা (নিজস্ব ছবি)

এসি লোকালের ভাড়া

মূলত প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন জীবিকার জন্য লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করেন । সমাজের সব স্তরের মানুষই যাতায়াত করেন ট্রেনে ৷ তাই তো যথাযথ ভাবেই এই লোকাল ট্রেন মানুষের জীবনের পরিবহণের লাইফলাইন । সেদিক থেকে স্বাভাবিকভাবেই এসি লোকাল ট্রেনের ভাড়া কত থাকছে তা জানতে উৎসুক সবাই ।

first AC local train
প্রথম এসি লোকাল ট্রেনে সফর (নিজস্ব ছবি)

পূর্ব রেলের শিয়ালদা শাখার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আপাতত এই এসি লোকালের ভাড়া হবে শিয়ালদা থেকে দমদম পর্যন্ত 35 টাকা ৷ শিয়ালদা থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত ভাড়া হবে 60 টাকা ৷ শিয়ালদা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত ভাড়া হবে 90 টাকা এবং একেবারে রানাঘাট পর্যন্ত ভাড়া হবে 120 টাকা । শিয়ালদা থেকে দমদম পর্যন্ত মাসিক টিকিটের ভাড়া হল 620 টাকা, ব্যারাকপুর পর্যন্ত ভাড়া হল 1275 টাকা ৷ নৈহাটি পর্যন্ত ভাড়া হল 1810 টাকা এবং রানাঘাট পর্যন্ত ভাড়া হল 2430 টাকা।

এসি লোকালে আসন সংখ্যা

চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি বা আইসিএফের তৈরি অত্যাধুনিক এই 12 কোচের রেকে বসতে পারবেন মোট 1,100 জন যাত্রী । রেকটিতে চালকের সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রতিটি কম্পার্টমেন্টে টকব্যাক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় দরজা । এছাড়াও রেকের ভেতরে বসানো রয়েছে সিসিটিভি, জিপিএস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা, অ্যালুমিনিয়াম সিট যেগুলি অনেক বেশি মজবুত, 12 কোচের এই রেকগুলিতে একসঙ্গে প্রায় 1,100 যাত্রী সফর করতে পারবেন ।

first AC local train
এসি লোকাল ট্রেনের উদ্বোধন মঞ্চে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা (নিজস্ব ছবি)

উন্নতমানের বাতানূকুল যন্ত্র

এই রেকে রুফ মাউন্টেড বাতানূকুল যন্ত্র রয়েছে ৷ যেটি পুরো ট্রেনকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করবে ৷ এর ফলে তীব্র গরম পড়লে তার থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলবে যাত্রীদের । ঠান্ডায় সফর করতে পারবেন যাত্রীরা । ট্রেনের ভেতরে ঠান্ডা হাওয়া চলাচল করার জন্য ভেস্টিবিউল ব্যবস্থা থাকছে । স্টেনলেস স্টিলের তৈরি ট্রেনটি 25 কেবি ক্ষমতা সম্পন্ন এসি ট্রেকশন দিয়ে চালানো হবে । রেকগুলি 25 কিলো ভোল্ট এসি ট্রাকশনে চলবে ।

এসি লোকালের গতিবেগ

ট্রেনটি প্রতি ঘণ্টায় 100 থেকে 110 কিলোমিটার বেগে ছুটতে সক্ষম । প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টেমের জন্য জিপিএস নিয়ন্ত্রিত এলইডি ডিসপ্লে যার মাধ্যমে থাকবে প্রতিটি কোচে । অন্যান্য লোকাল ট্রেনে যেমন ভেন্ডাররা ট্রেনে উঠতে পারেন, এই ট্রেনে কোনও ভেন্ডার উঠতে পারবে না । এছাড়াও মেট্রোর মতোই স্বয়ংক্রিয় দরজা থাকছে । প্রতিটি কামরায় থাকছে সিসিটিভি নজরদারি ।

প্রসঙ্গত, 2023 সালে চেন্নাইয়ের আইসিএফ ফ্যাক্টরিতে এসি রেক তৈরির অর্ডার দেওয়া হয় । দ্রুত বাংলাতেই আরও একটি এসি লোকাল চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । দ্বিতীয় এসি লোকালটি হাওড়া শাখায় দেওয়া হতে পারে বলেই প্রাথমিকভাবে খবর ।

For All Latest Updates

TAGGED:

SEALDAH RANAGHAT AC LOCAL TRAINAC LOCAL TRAIN FAREএসি লোকাল ট্রেনFIRST AC LOCAL TRAIN

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.