মমতার অভিযোগই সার! গভীর রাতেও জল ছাড়াল সেচ দফতরের অধীনে থাকা দুর্গাপুর ব্যারেজ
মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ডিভিসির ছাড়া জলে ভাসতে দেবেন না বাংলাকে। এরপরও শনিবার দুপুর 12টা পর্যন্ত দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে 73 হাজার 675 কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে ৷
Published : October 4, 2025 at 2:59 PM IST
দুর্গাপুর, 4 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর শেষে উদ্বেগ বাড়িয়ে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে শুক্রবার রাতে জল ছাড়া হল ৷ আগেই ডিভিসি প্রায় 70 হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়ে ৷ এরপরই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তোলেন, তাঁকে না-জানিয়েই বাংলাকে দুর্যোগে ফেলতে ডিভিসি এমন পদক্ষেপ করেছে ৷
মমতার দেওয়া পরিসংখ্যন অনুযায়ী ছাড়া জলের পরিমাণ কমবেশি দেড় লক্ষ কিউসেক ৷ এরপরই শনিবার জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় দুর্গাপুর ব্যারেজ ৷ প্রশ্ন উঠছে, সেচ দফতরের অধীনে থাকা দুর্গাপুর ব্যারেজ কেন রাতের অন্ধকারে জল ছাড়ছে ? অন্যদিকে, জল ছাড়া প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি খারিজ করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ তাঁর দাবি, মমতা যে পরিমাণ জল ছাড়া হয়েছে দাবি করেছেন তা ঠিক নয় ৷
শনিবার সকাল থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি একটু কমলেও প্রতিবেশি রাজ্য ঝাড়খণ্ডে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে ৷ আর তাই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন তেনুঘাট পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে দফায় দফায় জল ছাড়তে 'বাধ্য' হচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডিভিসি'র জল ছাড়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "ডিভিসির ছাড়া জলে ভাসতে দেব না এই রাজ্যকে। কাউকে এই বাংলার সর্বনাশ করতে দেবেন না ৷" কিন্তু এরপরও শনিবার দুপুর 12টা পর্যন্ত দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে 73 হাজার 675 কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে।
পাশাপাশি, দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে দু'টি সেচ খালের মধ্যে একটি সেচ খাল থেকে 1 হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। দুর্গাপুর ব্যারেজের পন্ড লেভেল 211.65 ফুট। এর ফলে দামোদরের নিম্ন অববাহিকায় অবস্থিত পাঁচটি জেলার জন্য উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে । অনেকের মনেই প্রশ্ন, পূর্ব বর্ধমান এবং বাঁকুড়ার বেশ ক'য়েকটি ব্লক ছাড়াও দুই মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকা তাহলে কি বানভাসি হতে চলেছে ? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও এই বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার পাশাপাশি ডিভিসির বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।
প্রশাসনিকভাবেও সমস্ত জেলাকে সতর্ক থাকার কথা জানানো হয়েছে। সেচ দফতর থেকে এমনটাও জানানো হয়েছে বাঁকুড়া, আসানসোল, দুর্গাপুরের বিভিন্ন ছোট ছোট নদী ও নালার জল এখনও পর্যন্ত দামোদরের এসে মিশছে। যে কারণে দুর্গাপুর ব্যারেজের জল আরও বাড়ছে। তবে দামোদরের দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে গভীর রাতে জল ছাড়া নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।
রাত 12টায় দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে 72 হাজার 450 কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে বলে জানানো হয় রাজ্য সেচ দফতরের পক্ষ থেকে। মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে গভীর রাতে জল ছাড়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারপরও রাতের অন্ধকারে কীভাবে জল ছাড়া হল, তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ৷
আরও পড়ুন: