পূর্ব ভারতে সবচেয়ে বড় রাবণ দহন, দশেরা পালন সেন্ট্রাল পার্কে

60 ফুট উঁচু রাবণ দহন, সঙ্গে 50 ফুটের মেঘনাদ ও কুম্ভকর্ণের প্রতিকৃতিও জ্বালানো হয়। সঙ্গে ছিল আতশবাজি প্রদর্শন ও গরবা নাচের অনুষ্ঠান ৷

Dussehra celebration
রাবণ দহন করে দশেরা পালন হল সেন্ট্রাল পার্কে (Dussehra celebration)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2025 at 12:02 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: বৃষ্টি ভেজা দশমীর রাতে প্রতিমা নিরঞ্জনের পাশাপাশি দশেরাও পালন হল কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। তবে সবচেয়ে বড় জাঁকজমক পূর্ণ দশেরা পালন হল বিধাননগরে সেন্ট্রাল পার্কে । রাবণ দহন করে অশুভ শক্তির পরাজয় এবং শুভ শক্তির জয়ের উৎসব পালন করা হয় ৷ আয়োজকদের দাবি, এটি পূর্ব ভারতে সবচেয়ে বড় রাবণ দহন ৷

বৃষ্টি হলেও দুর্যোগ মাথায় নিয়েই সন্ধ্যায় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। আয়োজকদের দাবি, পূর্ব ভারতের বৃহত্তম দশেরা উৎসব হল বিধাননগর সেন্ট্রাল পার্কে । গত কয়েকবছর ধরেই এখানে দশেরা পালন হয়ে আসছে । এবছর উৎসবটি আরও বড় এবং জাকজমকপূর্ণ করে পালন করা হয়েছে । 60 ফুটের রাবণ দহনের পাশাপাশি, গরবা নাচের অনুষ্ঠানও হয় ৷ জমকালো এই অনুষ্ঠান দেখতে প্রায় 25 হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন সেন্ট্রাল পার্কে। সল্টলেক সাংস্কৃতিক সংসদ-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান এবছর 13তম বছরে পা দিল।

রাবণ দহন করে দশেরা পালন হল সেন্ট্রাল পার্কে (ইটিভি ভারত)

উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল অবশ্যই 60 ফুট উঁচু রাবণ দহন, সঙ্গে 50 ফুটের মেঘনাদ ও কুম্ভকর্ণের প্রতিকৃতিও জ্বালানো হয়। আতশবাজি প্রদর্শন এবং নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয় রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুকে। তিনি বলেন, “বর্তমান সময়ে এই উৎসব আমাদের সংষ্কৃতির পরিচয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবি ফুটে ওঠে এই উৎসবকে ঘিরে । 'রাবণ বধ' একটা প্রতীকি ছবি। যা আদতে সমাজের যাবতীয় অনভিপ্রেত ঘটনার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার ছবি। উৎসবের আনন্দে মেতে থাকা জনগণ উৎসবের মধ্যে দিয়েই আগামীর শপথ নেয়। যেখানে আমরা পরিছন্ন সমাজ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে থাকি ৷”

Dussehra celebration
সেন্ট্রাল পার্কে রাবণ দহন (ইটিভি ভারত)

13তম বছরে পা দিল সল্টলেক সাংস্কৃতিক সংসদ-এর উদ্যোগে আয়োজিত রাবণ দহনের অনুষ্ঠান ৷ আয়োজক কমিটির শীর্ষকর্তারা জানান, অশু শুক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠার উদযাপন এই দশেরা। এবার পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় রাবণ পোড়ানো হয়েছে । সবার উপস্থিত এবং সক্রিয় যোগদানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুস্থ সমাজ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন তারা। সল্টলেক সাংস্কৃতিক সংসদ সারা বছর নানান সামাজিক কর্মকাণ্ড করে থাকে। দশেরা পালন একাধিক সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, যা শারদোৎসবে পালিত হল।

