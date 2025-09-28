800 বছরের প্রাচীন তালপাতার পুঁথি, পালি-সংস্কৃতে লেখা চণ্ডী মন্ত্রে জমিদার বাড়ির দুর্গা আরাধনা
দুর্গাপুরের 'আমরাই' গ্রামে চট্টোপাধ্যায় পরিবারে প্রায় 300 বছর আগের দুর্গাপুজোর রীতি-নীতি লেখা প্রায় আটশো বছরের পুরনো তালপাতার দুষ্প্রাপ্য পুঁথিতে ৷ সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
দুর্গাপুর, 27 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুরের 'আমরাই' গ্রাম ৷ অতি প্রাচীন এক জনপদ ৷ একসময় এই জনপদে জমিদারি চালাতেন চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যরা ৷ সেই সময় নিজেদের বাড়িতে দুর্গাপুজোর পত্তন করেন তাঁরা ৷ শুরু থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে হয়ে আসা এই পুজোর বয়স তিনশো বছর পেরিয়ে গিয়েছে ৷ এখনও প্রাচীন রীতি মেনেই পুজোর আয়োজন করা হয় ৷ কিন্তু সেই রীতির কারণেই চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বর্তমান সদস্যদের দুশ্চিন্তা, আর কতদিন পুজোর পুরনো রীতি তাঁরা বহাল রাখতে পারবেন ৷
এর মূল কারণ, সংস্কৃত ও পালি লিপিতে লেখা প্রায় আটশো বছরের পুরনো তালপাতার দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ৷ সেই পুঁথিতে 1700 শ্লোকে লেখা রয়েছে চণ্ডীপুজোর যাবতীয় মন্ত্র ৷ সেই মন্ত্রে এখনও পুজো হয় চণ্ডীর আরেক রূপ, মা দুর্গার ৷ এখনও বংশপরম্পরায় পুজোর দায়িত্বে থাকা টোলের পণ্ডিত পালি লিপি পড়তে পারেন ৷ কিন্তু তাঁর উত্তরসূরীরা কেউ প্রাচীন এই লিপি শিখতে আগ্রহী নয় ৷ তাই পরিবারের সদস্যদের আশঙ্কা, যতদিন পণ্ডিত রয়েছেন, ততদিন হয়তো পুজোয় কোনও অসুবিধে হবে না ৷ কিন্তু তাঁর অবর্তমানে ? এই পুজোর দায়িত্ব কে নেবেন ?
আমরাই গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যরা প্রথমে অবশ্য দুর্গা নয়, স্থাপন করেছিলেন লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দির ৷ পরবর্তীতে সেই মন্দিরের পাশেই তৈরি করা হয় দুর্গাদালান ৷ 300 বছরেরও বেশি পুরনো সেই মন্দির তৈরি করা হয়েছিল চুন-সুরকি দিয়ে ৷ একইসঙ্গে তৈরি হয়েছিল ভোগ মন্দির ও নাটমঞ্চ ৷ সময়ের ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে এখনও অটুট রয়েছে দুর্গাদালান ৷ তবে কালের গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছে ভোগ মন্দির আর নাটমঞ্চ ৷ পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার আগেই নিরাপত্তার খাতিরে সেসব ভেঙে ফেলতে হয়েছে ৷ তবে এখনও দুর্গাদালানে গেলে মনে হয় যেন ইতিহাস ফিসফিস করে কথা বলছে ৷ দুর্গাপুজোর এক অজানা ইতিহাস যেন থমকে রয়েছে চুন-সুরকির আড়ালে ৷
কিছু কারণে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের এই পুজো রাজ্যে অন্যতম প্রাচীন পুজোয় পরিণত ৷ মহাষ্টমী তিথিতে এখানে সপ্তসতী হোম করা হয় ৷ হোমের সময় ওই প্রাচীন তালপাতার পুঁথিতে লেখা মা চণ্ডীর 1700 শ্লোক পাঠ করা হয় ৷ বেল কাঠ আর ঘি-এর আগুনে হোমের শিখা অনেকটা উপরে ওঠে ৷ তার সঙ্গে পণ্ডিতের উদাত্ত কণ্ঠে প্রাচীন শ্লোকের মন্ত্রোচ্চারণ ৷ তখন পুরো দুর্গাদালানটাই যেন বাঙময় হয়ে ওঠে ৷
বংশপরম্পরায় বর্তমানে পুজোর দায়িত্বে থাকা টোলের পণ্ডিত প্রশান্ত ভট্টাচার্য জানালেন, "সপ্তসতী যজ্ঞের সময় অত্যন্ত ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাচীন পুঁথির 1700 চণ্ডী শ্লোক পাঠ করতে হয় ৷ পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা ওই পুঁথিতে শুধু সপ্তসতী হোম নয়, লেখা রয়েছে দুর্গাপুজোর সম্পূর্ণ মন্ত্র ৷ এই পুঁথি নিয়ে আসা হয়েছিল কাশী থেকে ৷ পুঁথিতে সবমিলিয়ে 1700 শ্লোক রয়েছে ৷ মহাষষ্ঠী থেকে দশমীতে মায়ের নিরঞ্জন পর্যন্ত পুজোর সমস্ত নিয়মাবলী সেখানে লেখা রয়েছে ৷ পৈতৃক সূত্রে আমি পালি লিপি পড়তে পারি ৷ সবাই এই পুঁথি পাঠ করতে পারবেন না ৷ তবে আমার পর আর কেউ প্রাচীন রীতি মেনে এই পুজো করতে পারবেন কি না জানি না ৷ আমার বংশের কেউ পালি লিপি শিখতে আগ্রহী নয় ৷ আর সেই ভাষা না-শিখলে তারা এই পুজো করতে পারবে না ৷"
জমিদারবাড়ির বর্ষীয়ান সদস্য শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, "আমাদের এই পুজো 300 বছরের প্রাচীন ৷ এই পুজো পরিবারের গৌরব ৷ এখনও যথেষ্ট আড়ম্বরের সঙ্গে পুজোর আয়োজন করা হয় ৷ আমাদের পুজো হয় তালপাতায় লেখা অতি প্রাচীন এক পুঁথি পড়ে ৷ আটশো বছরের প্রাচীন ওই পুঁথিতেই লেখা রয়েছে চণ্ডীপুজোর যাবতীয় মন্ত্র ৷ আমরা এতদিন ধরে ওই পুঁথি সযত্নে রেখে দিয়েছি ৷ বংশানুক্রমে পারিবারিক এই পুজো করেন টোলের পণ্ডিত প্রশান্ত ভট্টাচার্য ৷ মহাষ্টমীতে তিনি এই পুঁথি পাঠ করেন ৷ তারপরেই হয় সপ্তসতী যজ্ঞ ৷"
এই যজ্ঞের সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, "জেলার দুটি জায়গায় এই যজ্ঞ হত ৷ একটি আমাদের, আরেকটি উখরা জমিদারবাড়িতে ৷ এখন সেখানে আর এই যজ্ঞ হয় না ৷ কারণ, পালি ও সংস্কৃত ভাষায় দখল না-থাকলে সেই যজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারণ কার্যত অসম্ভব ৷ তাই উখরার পুজোয় এই যজ্ঞ বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ আমাদের পুজোর পুরোহিত টোলের পণ্ডিত ৷ তিনি ওই দুই ভাষা জানেন ৷ প্রাচীন ওই পুঁথি পড়তে পারেন ৷ কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কেউ পালি লিপি শেখেননি ৷ টোলের পণ্ডিতদের সংখ্যাও দিন দিন কমছে ৷ আগামী দিনে এই পুঁথি পাঠ করার মতো পুরোহিত পাব কিনা জানি না ৷ তাই কতদিন পুরনো রীতি মেনে পুজো চালাতে পারব বলতে পারছি না ৷ ওই পরিস্থিতিতে আমরা নিশ্চিতভাবে ভয়ঙ্কর সমস্যায় পড়ব ৷”
চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আরেক সদস্য কাঞ্চন চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "আমাদের পারিবারিক এই পুজোয় পুরো অঞ্চলের মানুষ সামিল হয় ৷ এটা আমাদের কাছে গর্বের ৷ আমরা অত্যন্ত যত্ন সহকারে পুঁথিটি সংরক্ষণ করে রেখেছি ৷ এই পুঁথি আমাদের কাছে এক দুষ্প্রাপ্য মহামূল্যবান নথি ৷ সংস্কৃত ও পালি হরফে লেখা প্রাচীন তালপাতার পুঁথির শ্লোকে রাজ্যে আর কোনও দুর্গাপুজো হয় কি না আমরা জানি না ৷"
চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, পুজো শুরুর প্রথম দিকে এখানে বলিপ্রথা চালু ছিল ৷ পুজোয় মহিষ বলি দেওয়া হত ৷ তবে দিন বদলের সঙ্গে সেই প্রথা লোপ পায় ৷ বর্তমানে বৈষ্ণবমতে এই পুজো হয়ে থাকে ৷
পরিবারের এক সদস্য সুকান্তি চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "পুজোর সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এবং বিদেশে থাকা পরিবারের প্রত্যেকে দেশে ফিরে আসেন ৷ পুজোয় সামিল হন ৷ পুজোর সময় এক ঘণ্টা ধরে মায়ের আরতি চলে ৷ এলাকার সবাই আরতি দেখতে দুর্গাদালানে ভিড় করেন ৷ মহাষষ্ঠীর দিন মায়ের সামনে মঙ্গলদীপ জ্বালানো হয় ৷ সেই প্রদীপ দশমী পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বলতে থাকে ৷ প্রদীপ পর্যবেক্ষণের জন্য একজন পর্যবেক্ষককেও নিয়োগ করা হয় ৷ মন্দিরে মায়ের উদ্দেশে নিত্য অন্নভোগ দেওয়া হয় ৷ আমাদের পরিবারে পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা মায়ের পুজো সম্বন্ধীয় যে প্রাচীন পুঁথি রয়েছে, তা গবেষণার বিষয় হতে পারে ৷ তাই যাঁরা ভাষা গবেষক, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা এখানে এসে মহিষাসুরমর্দিনীর পুজো সম্পর্কীয় প্রাচীন এই পুঁথি দেখুন ৷ গবেষণা করুন ৷ তালপাতায় লেখা এত প্রাচীন পুঁথি বাংলার আর কোথাও রয়েছে কি না আমাদের জানা নেই ৷"
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মা দুর্গার নামে থাকা কৃষিজমি ও পুকুর থেকে বছরভর যা আয় হয়, তা দিয়ে মায়ের বাৎসরিক পুজো করা হয় ৷ ওই একই খাতের টাকায় বছরের প্রতিটি দিন লক্ষ্মী-জনার্দনের সেবা হয়ে থাকে ৷ কিন্তু সব ছাপিয়ে এই পুজোয় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আটশো বছরের পুরনো পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন পুঁথি ৷ এলাকার মানুষজন চাইছেন, এক্ষেত্রে এগিয়ে আসুন শিক্ষাবিদরা ৷ ভারতীয় সংস্কৃতির সুপ্রাচীন একটি ভাষাকে রক্ষা করতে তাঁরা দিশা নির্দেশ করুন ৷ উদ্যোগ নিক সরকারও ৷ চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজোর সঙ্গে বেঁচে থাকুক প্রাচীন ইতিহাসের একটি দলিল ৷