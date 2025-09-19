শ্রীভূমি দিয়ে শুরু, আগামী 3 দিন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে কোন কোন পুজোর উদ্বোধন

শ্রীভূমি দিয়ে শুরু, আগামী 3 দিন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে কোন কোন পুজোর উদ্বোধন
আগামী তিনদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কোন পুজোর উদ্বোধন করবেন, তা দেখে নিন ৷
Published : September 19, 2025 at 7:46 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: মহালয়ার আগে পুজো উদ্বোধনের রীতি এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক বিশেষ দস্তুর । গত কয়েক বছর ধরেই এই কর্মসূচি চালু রেখেছেন তিনি । এ বছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না । শনিবার থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর টানা চারদিনের পুজো উদ্বোধন যাত্রা । একের পর এক শহরের নামজাদা মণ্ডপে প্রদীপ জ্বালিয়ে দুর্গোৎসবের সূচনা করবেন তিনি ।
শনিবার বিকেলে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়েই রাজ্যে শুরু হচ্ছে এ বছরের শারদোৎসব । নজরকাড়া আলোকসজ্জা ও থিমের জন্য প্রতি বছর শ্রীভূমির আলাদা খ্যাতি রয়েছে । এই উদ্বোধন ঘিরেই জমে উঠবে শহরের পুজোর আবহ । এরপর মহালয়ার দিন, অর্থাৎ 21 সেপ্টেম্বর দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী হাজির থাকবেন নজরুল মঞ্চে শাসকদলের মুখপত্রের উৎসব সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠানের মঞ্চে । সেখান থেকে তিনি সরাসরি যাত্রা করবেন একাধিক পুজো উদ্বোধনের উদ্দেশে ।
রবিবার, 21 সেপ্টেম্বরের সূচি যথেষ্ট ব্যস্ত । ওই দিন নাকতলা উদয়ন সংঘ, 95 পল্লি, যোধপুর পার্ক, বাবুবাগান ও চেতলা অগ্রণীর পুজোর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রতিটি মণ্ডপই কলকাতার পুজো মানচিত্রে আলাদা পরিচিতি গড়ে তুলেছে । ভিড় সামলাতে পুলিশ-প্রশাসনেরও বিশেষ প্রস্তুতি রয়েছে ।
22 সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী যাবেন দক্ষিণ কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকার একাধিক পুজো মণ্ডপে । তার তালিকায় রয়েছে আলিপুর সর্বজনীন, চেতলা কোলাহল গোষ্ঠী, বেহালা নতুন দল, বড়িশা, হরিদেবপুর 81 পল্লি, অজেয় সংহতি, বসুপুর তালবাগান, বসুপুর শীতলা মন্দির, গড়িয়াহাট হিন্দুস্থান ক্লাব এবং কালীঘাট মিলন সংঘ । একদিনে এতগুলি পুজোর উদ্বোধন ঘিরে উৎসাহ তুঙ্গে ।
23 সেপ্টেম্বরের তালিকা আরও বিস্তৃত । ওইদিন তিনি উপস্থিত থাকবেন মুদিয়ালি, শিবমন্দির, সমাজসেবী, বালিগঞ্জ কালচারাল, ত্রিধারা, 66 পল্লি, আদি বালিগঞ্জ, একডালিয়া এবং সিংহী পার্কে । কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী পুজোগুলির উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে ভিড় হবে চোখে পড়ার মতো ।
এদিকে, আবহাওয়া দফতর ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, মহালয়ার দিনে মেঘলা আকাশের পাশাপাশি দুপুরের পর থেকে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তবে মুখ্যমন্ত্রীর আগাম উদ্বোধনের জেরে দর্শনার্থীরা আগেভাগেই ঠাকুর দেখা শুরু করতে পারবেন । আর দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পুলিশ এবার চালু করছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর, যা কার্যকর থাকবে পঞ্চমী থেকে নবমী পর্যন্ত ।