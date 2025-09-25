ঘনীভূত নয়া নিম্নচাপ, পুজোর কোনদিন-কোথায় ভারী বৃষ্টি ?

ঘনীভূত নয়া নিম্নচাপ, পুজোর কোনদিন-কোথায় ভারী বৃষ্টি ?
আজ ঘনীভূত হচ্ছে নিম্নচাপ ৷ ফলে পঞ্চমী থেকে দশমীতে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি চলবে। পুজোর ক'টা দিন কোথায় কোথায় বৃষ্টি হবে, জানাল আলিপুর হাওয়া অফিস ৷
Published : September 25, 2025 at 8:24 AM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: ফের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি সমুদ্রে । যা হয়তো সরাসরি প্রভাব ফেলবে না শারদ আনন্দের আবহে। তবে পরোক্ষ প্রভাবে তাল একটু হলেও কাটার ইঙ্গিত দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
বৃহস্পতিতে নয়া নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ওড়িশা, উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে উপকূলীয় অঞ্চলের উপর বর্তমানে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে। আজ 25 সেপ্টেম্বর, উত্তর পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গোপসাগরে আরও একটি নতুন নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এর ফলে আগামী সাতদিন বাংলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সমুদ্র উত্তাল থাকায় মৎস্যজীবীদের 27 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তর বঙ্গোপসাগরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
বৃষ্টি বাড়বে নবমী-দশমীতে
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ষষ্ঠীর দু'দিন আগে অর্থাৎ চতুর্থী থেকে নতুন করে বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। তা ক্রমশ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। ফলে পঞ্চমী থেকে দশমীতে দক্ষিণবঙ্গে কম-বেশি বৃষ্টি চলবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়তে পারে পুজোর শেষের দিকে অর্থাৎ নবমী এবং দশমীর দিন।
পুজোয় কাঁটা বৃষ্টি
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে । শনিবার অর্থাৎ 27 সেপ্টেম্বর তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর প্রভাবে শুক্রবার থেকে সোমবার 29 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ সপ্তমী পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দু'এক জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। 30 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ অষ্টমী থেকে 2 অক্টোবর দশমী পর্যন্ত রয়েছে একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। নবমীর রাত থেকে দশমী পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে।
আজকের তাপমাত্রা
আজ দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।
পুজোয় দক্ষিণবঙ্গের কোথায় কোথায় বৃ্ষ্টির পূর্বাভাস ?
- বৃহস্পতি ও শুক্রবার দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
- পঞ্চমীতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, দক্ষিণ 24 পরগনায়। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিমি বেগে দমকা ও ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
- ষষ্ঠী ও সপ্তমীতে বৃষ্টির দাপট খানিকটা কমবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।
- বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়তে পারে পুজোর শেষের দিকে অর্থাৎ নবমী এবং দশমীর দিন।
পুজোয় উত্তরবঙ্গের কোথায় কোথায় বৃ্ষ্টির পূর্বাভাস ?
আজ থেকে সোমবার অর্থাৎ সপ্তমী পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। চতুর্থী ও পঞ্চমীতে উত্তরবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বাকি দিনগুলোতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম থাকবে।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.9 ডিগ্রি নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি নীচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 ও সর্বনিম্ন 74 শতাংশ ৷