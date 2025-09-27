চাঁচলরাজের প্রতিষ্ঠিত পুজোয় 12 বছর ধরে মহাষ্টমীর ভাণ্ডারার আয়োজন পরিযায়ীদের

চাঁচলরাজের প্রতিষ্ঠিত পুজোয় 12 বছর ধরে মহাষ্টমীর ভাণ্ডারার আয়োজন পরিযায়ীদের
স্বপ্নাদেশে বর্ণিত জায়গায় নদীতে নেমে রাজা তুলে আনেন চতুর্ভুজা মূর্তি ৷ তখন থেকেই শুরু হয় রাজবাড়ির দুর্গাপুজো ৷ সেই পুজোর বয়স 350 বছর পেরিয়েছে ৷
মালদা, 27 সেপ্টেম্বর: তাঁদের কেউ দিল্লি, কেউ আবার হরিয়ানায় কাজ করেন ৷ 12 বছর আগে তাঁরা একসঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, গ্রামের পুজোয় তাঁরা অংশ নেবেন একটু অন্যভাবে ৷ অর্থাভাবে মহাষ্টমীর দিন বন্ধ হয়ে যাওয়া মায়ের ভাণ্ডারা তাঁরা নিজেদের উদ্যোগে চালু করবেন ৷ যেমন ভাবা তেমন কাজ ৷ 2013 সালে তাঁরা প্রত্যেকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে একটি তহবিল তৈরি করেন ৷ পুজোর সময় ঘরে ফিরে তাঁরা সেই টাকায় মহাষ্টমীর দিন হাজারো মানুষকে পাত পেড়ে খাওয়ান ৷ সেই শুরু ৷ চাঁচলরাজ রামচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রবর্তিত এই পুজোয় এভাবেই অংশ নেন পরিযায়ী শ্রমিকরা ৷
দুর্গাপুজোয় সাধারণত দশ হাতের দেবী মায়েরই আরাধনা হয়ে থাকে৷ কিন্তু চাঁচলের পাহাড়পুরের মন্দিরে প্রথম থেকেই চতুর্ভুজা মা চণ্ডী দুর্গারূপে পূজিত হয়ে আসছেন ৷ সপ্তাদশ শতাব্দীর শেষে দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা রামচন্দ্র রায়চৌধুরীর রাজত্ব শুধু বাংলা নয়, বিহারের কিছু অংশেও ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ প্রবল প্রতাপ সত্ত্বেও প্রজাদরদী এবং ধর্মপ্রাণ হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব ভারত জুড়ে ৷ হাতির পিঠে চেপে তিনি নিয়মিত বেরিয়ে পড়তেন রাজত্ব দেখাশোনা করতে ৷ গঙ্গা-মহানন্দার দু’পাড়ের উর্বরা জমির চাষ পরিদর্শন, প্রজাদের সুখ-দুঃখের খবর নেওয়া ছিল তাঁর রোজনামচা ৷
রাজত্ব চালানোর কাজে কখনও কয়েকদিন, কখনও বা মাসাধিককাল পরে ঘরে ফিরতেন ৷ কথিত আছে, একবার তিনি যখন রাজত্ব দেখতে বেরিয়ে বাইরে রাত কাটাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন দেবী চণ্ডী ৷ রাজাকে তিনি আদেশ দেন, মহানন্দার সতীঘাটায় তাঁর চতুর্ভুজা অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তি রয়েছে ৷ রাজা যেন সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন ৷ সেই মূর্তিতেই শুরু করতে হবে দুর্গাপুজো ৷ দেবীর আদেশ পেয়ে পরদিন সকালে সতীঘাটায় চলে যান রাজা ৷ স্বপ্নাদেশে বর্ণিত জায়গায় নদীতে নেমে তুলে আনেন চতুর্ভুজা মূর্তি ৷ তখন থেকেই শুরু হয় রাজবাড়ির দুর্গাপুজো ৷ সেই পুজোর বয়স পেরিয়ে গিয়েছে 350 বছর ৷
সতীঘাটা থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে রাজবাড়িতে এনে দেবী চণ্ডীর অষ্টধাতুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রামচন্দ্র ৷ সেদিন থেকে রাজবাড়িতে শুরু হয় দেবীর নিত্যপুজো ৷ ক’দিন পর ফের দেবীর স্বপ্নাদেশ পান রাজা ৷ মায়ের আদেশে সতীঘাটায় দেবীর মন্দির নির্মাণ করেন তিনি ৷ প্রথমে সেখানে মাটির ঘর ও খড়ের ছাউনি দিয়ে মন্দির তৈরি করা হয় ৷ পরবর্তীতে এই বংশের আরেক রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরীর নির্দেশে তৎকালীন ম্যানেজার সতীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে সেখানে পাকা দুর্গাদালান নির্মিত হয় ৷ বর্তমানে সেই জায়গার নাম পাহাড়পুর ৷
তখন থেকে প্রতি বছর এখানেই রাজবাড়ির দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় ৷ পাকা মন্দির নির্মাণের পর রাজা শরৎচন্দ্র দুর্গাপুজোর জন্য সেই সময় সাত হাজার টাকা বরাদ্দ করেন ৷ সেই সময় এই টাকা নেহাত কম ছিল না ৷ পুরনো প্রথা মেনে এখনও সপ্তমীর দিন রাজবাড়ি থেকে মন্দিরে নিয়ে আসা হয় অষ্টধাতুর চতুর্ভুজা মা চণ্ডীকে ৷ দশমীতে তিনি ফের রাজবাড়িতে ফিরে যান ৷
বর্তমানে চাঁচলরাজ এস্টেট থেকে দুর্গাপুজোর জন্য বরাদ্দ মাত্র ন’হাজার টাকা ৷ এই বাজারে সেই টাকায় দুর্গাপুজো করা যে সম্ভব নয় তা জানেন সবাই ৷ তাই চাঁচলের মানুষ নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী পুজোর জন্য দান করেন ৷ আগে পুজোর চারদিন মন্দিরের সামনের মাঠে পাত পেড়ে খাওয়ানো হত ৷ কিন্তু টাকার অভাবে দীর্ঘ বছর আগে সেই রেওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় ৷ অবশেষে 12 বছর আগে এলাকার পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্যোগে সেই রেওয়াজ আবারও চালু হয়েছে ৷ তবে এখন পুজোর চারদিন খাওয়ানো হয় না ৷ শুধুমাত্র অষ্টমীর দিন উপস্থিত মানুষজনের জন্য খাবারের আয়োজন করেন শ্রমিকরা ৷
এলাকার এক শ্রমিক আনন্দ ঋষি জানাচ্ছেন, “আমরা দিল্লিতে কাজ করি ৷ এখানকার 400-500 লোক দিল্লিতে কাজ করে ৷ আমরা রান্নার কাজ করি ৷ পাহাড়পুরের পুজো দেখতে বাইরে থেকে প্রচুর মানুষ আসে ৷ কিন্তু তারা প্রসাদ পর্যন্ত পেত না ৷ তাই 2013 সালে আমরা ভিনরাজ্যেই আলোচনা করে ঠিক করি, এই পুজো দেখতে আসা প্রত্যেকে যেন প্রসাদ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে ৷ নিজেরা চাঁদা তুলে আমরা সেই আয়োজন করি ৷ তখন থেকেই আমরা এই কাজ করে আসছি ৷ প্রথমে আমরা প্রত্যেকে 1500 টাকা করে চাঁদা দিতাম ৷ 2025 সালে চাঁদার অংকটা 11 হাজার টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে ৷ অন্য বছরের মতো এবারও সপ্তমীর দিন জাগরণ (সন্ধে থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত মাতারানির কীর্তনের আসর) হবে ৷ ভাণ্ডারাও হবে ৷ আমাদের কমিটির সদস্য রয়েছে 52 জন ৷ তাতে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা উঠে যাচ্ছে ৷ বাকি টাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছ থেকেই নেওয়া হচ্ছে ৷ এবার প্রায় 10 লাখ টাকা খরচ হবে ৷ জাগরণের জন্য কলকাতা থেকে দল আসবে ৷ অষ্টমীর দিন ভাণ্ডারা হবে ৷ মানুষের সেবা করে আমাদের খুব ভালো লাগে ৷”
আরেক পরিযায়ী মনোজ ঋষি বলছেন, “আমরা দিল্লি, হরিয়ানা, নয়ডার মতো জায়গায় রান্নার কাজ করি ৷ দিল্লি থেকে এসে আমরা ভাণ্ডারার আয়োজন করি ৷ নিজেরাই ভাণ্ডারার রান্না করি ৷ কয়েক হাজার মানুষ ভাণ্ডারায় খাবার খেয়ে যান ৷ আমরা কারও কাছ থেকে টাকা চাই না ৷ যদি কারও কিছু দেওয়ার ইচ্ছে হয় তবে তিনি সেবা অর্থাৎ তেল, ময়দা, আটা এসব দিতে পারেন ৷ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমরা এই সেবার কাজ চালিয়ে যাব ৷”
হরিয়ানায় রান্নার কাজ করেন শ্যামল ঋষি ৷ পাহাড়পুর ভাণ্ডারা কমিটির অন্যতম কর্তা তিনি ৷ তাঁর কথায়, “ভিনরাজ্যে আমাদের কেউ হোটেল, কেউ রেস্তোঁরা, কেউ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রান্নার কাজ করেন ৷ হরিয়ানায় এই এলাকার 300-400 লোক এই কাজ করে ৷ একবার ঠিক করলাম, বন্ধ হয়ে যাওয়া মায়ের পুজোর ভাণ্ডারা ফের চালু করতে হবে ৷ আমরা মানুষের সেবা করব ৷ সপ্তমীর রাতে আমরা জাগরণ অর্থাৎ কীর্তনের আয়োজন করি ৷ রাত আটটা থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত জাগরণ চলে ৷ অষ্টমীর দিন সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ভাণ্ডারার আয়োজন করা হয় ৷ এবার লুচি, তরকারি আর হালুয়া খাওয়ানো হবে ৷ মায়ের প্রসাদ পেয়ে সবাই আনন্দ পায় ৷ নিজেদের ইচ্ছেমতো দান করে ৷ জাগরণের রাতেও কলা, আপেল প্রভৃতি খাওয়ানো হয় ৷ গতবছর 11 হাজার মানুষ ভাণ্ডারায় অংশ নিয়েছিলেন ৷ এবার 15 হাজার মানুষের খাবারের আয়োজন করা হচ্ছে ৷ পুণ্যের কথা মাথায় রেখেই আমরা এই কাজ করে যাচ্ছি ৷”
মিঠুন রায় নামে আরেক পরিযায়ী বলছেন, “মায়ের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন প্রতি বছর আমাদের এই কাজ করার সুযোগ দেন ৷ আমরা যেন প্রতি বছর জাগরণ আর ভাণ্ডারার আয়োজন করতে পারি ৷ মানুষ যেন আমাদের ভাণ্ডারার সেবা নিতে পারে ৷”