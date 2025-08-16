হাওড়া, 16 অগস্ট: চিরাচরিত নিয়ম মেনে জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজো অনুষ্ঠিত হল হাওড়ার বেলুড় মঠে ৷ আর এর মধ্য দিয়ে সোমবার শুভ সূচনা হল এবারের দুর্গাপুজোর ৷ এদিন ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূল মন্দিরে, মূর্তির ডানদিকে অনুষ্ঠিত হয় এই কাঠামো পুজো । চণ্ডীপাঠ, পূজার্চনা প্রভৃতির মাধ্যমে দেবী দুর্গার আবাহন শুরু হয় ।
রামকৃষ্ণ মিশনের সূত্রে জানা গিয়েছে, এখানকার দুর্গাপুজো শুরুর পর থেকেই জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজোর রীতি চলে আসছে । কাঠামোটি স্থায়ী, প্রতি বছর দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের পর সেটি পুনরায় সংরক্ষণ করা হয় । পরের বছর জন্মাষ্টমীতে কাঠামোয় মাটি লেপন হয়, মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী রূপের প্রকাশ ঘটে ।
বেলুড় মঠের দুর্গাপুজো বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন । অষ্টমী-নবমীর কুমারী পুজোয় উপচে পড়ে ভিড় । তবে কোভিড অতিমারীর সময়ে সরাসরি জনসমাগম বন্ধ থাকায় পুজোর লাইভ স্ট্রিমিং শুরু হয়েছিল মঠের ওয়েবসাইটে । সেই ব্যবস্থা এই বছরও থাকবে বলে জানা গিয়েছে ।
এই বছর বেলুড় মঠের দুর্গাপুজো পদার্পণ করল 125তম বর্ষে । শনিবার জন্মাষ্টমীর তিথিতে কাঠামো পুজোর পাশাপাশি খুঁটিপুজোও সম্পন্ন হয় । কাঠামো পুজোর ফুল এনে খুঁটিপুজো করা হয় । এর মধ্য দিয়েই বেলুড় মঠে শুরু হল এবারের শারদীয়া উৎসবের আনুষ্ঠানিক যাত্রা ।
বেলুড় মঠের পুজো বরাবরই অন্যরকম । বাকি আর পাঁচটা পুজোর থেকে অনেকটা আলাদা । কয়েকদিন আগেই তাই এই বছরের পুজোর বিস্তারিত নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে বেলুড় মঠ । কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, পুজো অনুষ্ঠিত হবে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে । 29 সেপ্টেম্বর সোমবার, সপ্তমী পুজো শুরু হবে ভোর 5টা 30 মিনিটে ।
30 সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, মহাষ্টমী পুজো শুরু হবে একই সময়ে-অর্থাৎ ভোর 5টা 30 মিনিটে । ওইদিন সকাল 9টায় অনুষ্ঠিত হবে কুমারী পুজো । সন্ধিপুজা অনুষ্ঠিত হবে সন্ধ্যা 5টা 43 মিনিট থেকে 6টা 31 মিনিট পর্যন্ত । 1 অক্টোবর বুধবার, মহানবমী পুজো শুরু হবে ভোর 5টা 30 মিনিটে । নবমী হোম অনুষ্ঠিত হবে শ্রীশ্রী দুর্গার ভোগারতির পর ।