লাউদোহায় 200 বছর ধরে চলে আসছে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল, দেখতে ভিড় জনতার

লাউদোহায় 200 বছর ধরে চলে আসছে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল, দেখতে ভিড় জনতার
খোলা মাঠে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়ে হল লাউদোহার দুর্গাপুজোর কার্নিভাল ৷ দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের সব দুর্গা প্রতিমা ভাসানের আগে নিয়ে আসা হয় কার্নিভালে ৷
Published : October 4, 2025 at 8:15 PM IST
দুর্গাপুর, 8 অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2016 সালে রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল শুরু করেছিলেন ৷ সেই সাফল্যের পর জেলায় জেলায় কার্নিভাল শুরু করার নির্দেশ দেন মমতা ৷ কিন্তু, রাজ্য সরকারের এই কার্নিভালের বহু আগে থেকে দুর্গাপুজোর বিসর্জনের উৎসব হয়ে আসছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহার গৌরবাজার ময়দানে ৷ যেখানে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের সমস্ত দুর্গা প্রতিমা এনে রাখা হয় ৷ বিসর্জনের এই কার্নিভালকে কেন্দ্র করে একদিনের মেলা বসে গৌরবাজার ময়দানে ৷
দুর্গাপুজোর কার্নিভাল ৷ এই শব্দটির সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়েছে 2016 সাল থেকে ৷ তবে, দুর্গাপুরে প্রায় 200 বছর আগে থেকেই পালিত হচ্ছে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল ৷ আগে দুর্গাপুর-ফরিদপুর অঞ্চলে বিভিন্ন বাড়ির পুজোর দুর্গা প্রতিমা এই মাঠে নিয়ে আসা হতো একাদশীর দিন ৷ পরবর্তী সময়ে অনেক বাড়ির পুজো বারোয়ারি বা সর্বজনীন দুর্গোৎসবে পরিণত হয়েছে ৷ এমনকি অনেক পুজো বেড়েছে ৷ সেই সব দুর্গাপুজোর প্রতিমা প্রতিবছর লাউদোহার গৌরবাজার ময়দানে নিয়ে আসা হয় ৷
প্রতিবারের মতো এবছরেও লাউদোহার ফরিদপুর ব্লকে আয়োজিত হয়েছে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল ৷ এই কার্নিভাল হয় একেবারে খোলা মাঠে ৷ তবে, কার্নিভাল কমিটি ও স্থানীয়দের অভিযোগ, এই মাঠে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই ৷ তবে, জিতেন্দ্র তিওয়ারি পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক থাকাকালীন এই মাঠে একটি মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিলেন ৷
যদিও, স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি গৌরবাজারের এই মাঠকে কার্নিভালের জন্য সরকারের তরফে সাজিয়ে দেওয়া হোক ৷ তাঁদের যুক্তি, আজ থেকে 200 বছর আগে যে কার্নিভাল শুরু হয়েছিল, তা বর্তমানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থার অভাবে ধুঁকছে ৷ এলাকাবাসীর দাবি, সরকারিভাবে এই মাঠ সংস্কার করা হোক ৷ ব্যবস্থা করা হোক শৌচালয়ের ৷ কারণ, এই কার্নিভালে আশেপাশের ব্লক ও জেলা থেকে হাজার-হাজার মানুষ আসে ৷ এই কার্নিভালকে ঘিরে উৎসবের আমেজে মেতে ওঠে সাধারণ মানুষ ৷
এই প্রসঙ্গে পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, "গৌরবাজারে কখনোই ভোটে লিড পায় না-তৃণমূল ৷ আর সেই কারণে হয় না কোনও উন্নয়ন ৷ আমি তখন বিধায়ক ছিলাম ৷ সেই সময় এলাকার মানুষ আমাকে একটি মঞ্চ এবং কয়েকটি ঘর করে দিতে বলেছিল ৷ আমি সেগুলি করে দিয়েছিলাম ৷"
কার্নিভাল কমিটির সদস্য কৃষ্ণকান্ত গৌড় বলেন, "বছরের পর বছর ধরে চিরাচরিত নিয়ম মেনে আমাদের গ্রামে পালিত হয়ে আসছে কার্নিভাল ৷ যদিও, রাজ্যের মানুষ সম্প্রতি কার্নিভাল শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে ৷ আমাদের এই গ্রামের কার্নিভাল দেখতে দূরদূরান্ত থেকে হাজার-হাজার মানুষ আসেন ৷ কার্নিভাল উপলক্ষে এখানে বসে মেলা ৷ যদিও বর্তমানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থার অভাবে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে ৷ তাই সরকারের কাছে অনুরোধ পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে দেওয়ার ৷"
এই কার্নিভালের সভাপতি উৎপল দত্তর কথায়, "প্রায় 200 বছর ধরে আমাদের এখানে পালিত হচ্ছে কার্নিভাল ৷ আমাদের বাবা, ঠাকুর’দা, তাঁদের বাপ-ঠাকুর’দা এই কার্নিভাল দেখেছে ৷ এখন আমরা কার্নিভালের আয়োজন করছি ৷ বহু মানুষের ভিড় জমে এখানে, মেলা বসে ৷ শহরের কার্নিভালের সঙ্গে আমাদের এই কার্নিভালের পার্থক্য রয়েছে ৷ গোটা কাঁকসা ব্লকের মানুষ এই কার্নিভালে এসে হাজির হয় ৷ বীরভূম থেকে লোকজন আসে ৷"
গৌরবাজার ময়দানে এই কার্নিভাল নিয়ে দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "আমরা ওই এলাকা সরেজমিনে খতিয়ে দেখব ৷ এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তারা কী কী চাইছেন, সেই সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব ৷ এটা অত্যন্ত গর্বের, দু’শো বছর ধরে এই রীতিকে ধরে রেখেছেন গ্রামের মানুষ ৷ তাকে সম্মান জানিয়ে সেখানে যা যা উন্নয়ন করার তা করব ৷"