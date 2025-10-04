কার্নিভালের অতিথি বাংলাদেশের অভিনেত্রী জয়া আহসান, বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি

কার্নিভালের অতিথি বাংলাদেশের অভিনেত্রী জয়া আহসান, বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি
বিজেপি দুর্গাপুরের মহকুমা শাসকের পদত্যাগ দাবি করেছে৷ এই নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল৷
দুর্গাপুর, 4 অক্টোবর: প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাটিয়ে দুর্গাপুর কার্নিভাল চতুর্থ বর্ষে জাঁকজমকপূর্ণভাবেই চলছিল। দুর্গাপুরের চতুর্থ বর্ষের কার্নিভালে মূল আকর্ষণ হিসেবে এসে উপস্থিত হন এপার ও ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। এলইডি আলোয় উজ্জ্বল মঞ্চে কখনও তিনি দু’কলি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন, আবার কখনও দর্শকদের উদ্দেশ্যে নানা কথা তুলে ধরলেন।
কিন্তু এখানেই বিতর্ক শুরু হল। মঞ্চে জয়া আহসান কেন? বাংলাদেশী অভিনেত্রীকে দুর্গাপুরে কার্নিভালে নিয়ে এসে মা দুর্গাকে অপমান করা হল বলে অভিযোগ তুলল বিজেপি৷ অভিযোগ তুলেই তারা থামল না৷ বরং পথেও নামল৷ দুর্গাপুরের মহকুমা শাসকের পদত্যাগের দাবিতেও সরব হল তারা৷
শনিবার দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়ের দফতরের সামনে এবং এসডিও বাংলোর সামনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু করে বিজেপি কর্মী ও নেতৃত্বরা। বিজেপির প্রতিবাদ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।
তাঁর অভিযোগ, “এক বাংলাদেশী নাগরিককে রাজ্য সরকারের পুজো কার্নিভালের মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ও প্রশ্নযুক্ত সিদ্ধান্ত। রাজ্যের নিজস্ব শিল্পী-সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে বাইরে থেকে তারকা এনে গ্ল্যামার দেখানো মানে বাংলার শিল্পীদের অপমান।” এদিনের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে ‘বাংলার গর্ব, বাংলার মঞ্চে বিদেশি কেন?’ এই স্লোগানও তোলে বিজেপি। উপস্থিত কর্মীরা প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান৷ প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন।
কিন্তু বিজেপির এই বিক্ষোভকে পালটা কটাক্ষ করেছে তৃণমূল৷ জেলা তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কটাক্ষ করেন, বাংলার সংস্কৃতিকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে বিজেপি৷ তিনি বলেন, “শিল্পীর নিজস্ব কোনও জাত, কোনও ধর্ম, কোনও বেড়া হয় না। দুর্গাপুরের মতো শহরে জয়া আহসানের মতো শিল্পীর আগমন সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রতীক৷ এটাকে রাজনীতির রঙে রাঙানো উচিত নয়।’’
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিজেপির উদ্দেশ্যে বলেন, ‘‘বাংলার সংস্কৃতিকে বিজেপি বারে বারেই কালিমালিপ্ত করছে। বাংলার মানুষ এর বিচার করবেন।” যদিও এই নিয়ে অভিনেত্রী জয়া আহসান ও দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়ের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি৷