নবপত্রিকা স্নানের মাধ্যমে সূচনা মহাসপ্তমীর, কী এই কলাবউ ?
Published : September 29, 2025 at 2:58 PM IST|
Updated : September 29, 2025 at 4:21 PM IST
হাওড়া, 29 সেপ্টেম্বর: শারদোৎসব মানে বঙ্গ জীবনে নতুন আনন্দের আগমন। ষষ্ঠীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজোর সূচনা হলেও সপ্তমীর সকালে নবপত্রিকা স্নান এবং মহাস্নান দিয়েই মূলত মহাপুজোর পর্ব শুরু হয়।
সেই ঐতিহ্য মেনেই সোমবার ভোরে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হল নবপত্রিকা স্নান। শুধু বেলুড় মঠ নয়, প্রথা এবং রীতি মেনে এদিন হল নবপত্রিকা স্নান এবং দেবীর মহাস্নান ৷
গঙ্গায় কলাপাতার আড়ালে আবৃত ন'টি গাছকে স্নান করিয়ে আনা হয় মঠ প্রাঙ্গণে। দেবী দুর্গার প্রতীক ‘কলাবৌ’ রূপে এই নবপত্রিকাকে পুজো করা হয়। ভোর পাঁচটায় গঙ্গাতটে উপস্থিত হন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা। বেদমন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় এই নবপত্রিকা স্নানের আচার। এরপর নবপত্রিকাকে দুর্গামণ্ডপে স্থাপন করা হয় ৷ শুরু হয় দেবীর সপ্তমীবিহিত ষোড়শোপচার পুজো ৷ এদিন থেকে দেবী দুর্গার পরিবারে যোগ দিলেন প্রকৃতির এই প্রতীক।
নবপত্রিকা কী ?
নবপত্রিকা আসলে প্রকৃতির প্রতীক। কলাগাছ ছাড়াও কচু, হলুদ, ধান, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু এবং জয়ন্তী গাছের ডাল একত্র করে সাজানো হয় নবপত্রিকা। যা বাধা হয় শ্বেত অপরাজিতা লতা দিয়ে ৷ মঠের এক সন্ন্যাসীর কথায়, “এই আচার আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মা দুর্গা প্রকৃতির মধ্যেই বিরাজমান। নবপত্রিকা স্নান মানে প্রকৃতিকে মাতৃরূপে আহ্বান করা।” গঙ্গার পবিত্র জলে স্নানের মাধ্যমে সমগ্র পরিবেশও পবিত্র হয়ে ওঠে বলে বিশ্বাস করেন ভক্তরা।
স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়ে দুর্গোৎসবের সূচনা করেন ৷ সেই সময় থেকেই এই রীতি মেনে চলা হচ্ছে ৷ মঠের এই পুজোয় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে সমানভাবে অংশ নিতে পারেন। সেই সূত্রেই আজও মঠে দুর্গাপুজো মানে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মিলনমেলা। ভক্তরা গঙ্গার ঘাট থেকে নবপত্রিকা স্নানের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আবেগাপ্লুত হন। অনেকে বলেন, “মায়ের পুজো মানেই নবপত্রিকা স্নান। গঙ্গার স্নানের পর কলাবৌকে দেখে মনে হয়, মা সত্যিই এসেছেন।”
সপ্তমীর এই আচারকে ঘিরে মঠে তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ। ভক্তদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। মঠ কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়েছে, এদিন থেকেই দুর্গাপুজোর মূল পর্ব শুরু হয়। তাই ভক্তরা যেন নির্বিঘ্নে মাতৃআরাধনায় যোগ দিতে পারেন, সে জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
- পালকিতে চাপিয়ে এই নবপত্রিকা বা নটি গাছ একত্রে নিয়ে যাওয়া হয় জলাশয়ে। সেখানেই বৈদিক মন্ত্রচারণের সঙ্গে ন'টি গাছকে আলাদা করে স্নান করিয়ে তারপর নতুন হলুদ ও লাল পাড় শাড়ি পরিয়ে সেই নবপত্রিকাকে নিয়ে আসা হয় মন্দিরে অথবা মণ্ডপে। একসময় যখন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়নি তখন মানুষকে রোগ মুক্তির জন্য নির্ভর করতে হত প্রাকৃতিক ভেষজ ওষধের উপর। মূলত বেল, কলা, হলুদ, অশোক এই সমস্ত গাছ থেকেই তৈরি হত ভেষজ ওষধ। ফল, ফুল, পাতা এমনকি গাছের ছাল দিয়ে তৈরি হত ঔষধ। আর সেই ভেষজ বা আয়ুর্বেদিক ঔষধ দিয়ে মানুষের রোগ মুক্তি ঘটত। দেবীর আবাহন এর সাথে সাথে প্রকৃতিকে আরাধনা করা এই নবপত্রিকা স্নানযাত্রার মূল উদ্দেশ্য বলে জানালেন নবপত্রিকা স্নানযাত্রায় সামিল অলোক মাজি, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যরা ৷ আপাতত এই পত্রিকা দুর্গা মন্ডপে দশমী পর্যন্ত পূজিত হবে। তারপর দশমীর দিন নবপত্রিকার মধ্যে শুধুমাত্র ধানগাছ ছাড়া বাকি আটটি বৃক্ষকে জলাশয় বিসর্জন দেওয়া হবে।
- অন্যদিকে, সপ্তমীর সকালে চুঁচুড়া ময়ূরপঙ্খি ঘাটে নবপত্রিকার স্নান হয় বিভিন্ন বারোয়ারি, আবাসন ও বাড়ির পুজোর। নবপত্রিকা স্নান করিয়ে নতুন শাড়ি পড়িয়ে নববধূর মত সাজানো হয়। মায়ের আরাধনায় নবপত্রিকার বৈশিষ্ট্য হল নয়টি রূপে দেবীর আরাধনা। রীতি মতে নয়টি গাছের ডাল দিয়ে একটি কলাগাছকে সাজিয়ে গঙ্গায় স্নান করিয়ে মণ্ডপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঘাট গুলিতে নিরাপত্তায় মোতায়েন ছিল পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।
