বিজয়ায় বিষাদের সুর ! অপেক্ষা 380 দিনের, পরের বছর কি 5 দিনই পুজো ?

প্রাণের উৎসবে আজ বিষাদ ৷ আবারও এক বছরের অপেক্ষা ৷ আগামী বছর কবে ফের উমা সপরিবার মর্ত্যে আসবেন ? জানুন 2026 সালের দুর্গাপুজোর দিনক্ষণ ৷

Durga Puja 2026
পরের বছর কি 5 দিনই পুজো ? (বেলুড় মঠ)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 2 অক্টোবর: 'এবার মাগো বিদায় তবে, আসছে বছর আবার হবে, সবাইকে মা রাখিস সুখে, বিজয়া আজ মিষ্টি মুখে'। আজ মন খারাপের দশমী ৷ অন্য চার দিনের মতো নয় বিজয়ার সকাল। মর্ত্য ছেড়ে উমা আজ পাড়ি দেবেন কৈলাসের পথে ৷ প্রাণের উৎসবে আপামর বাঙালির মন ভারাক্রান্ত ৷ কষ্ট, আবেগ যেমন থাকে তেমনই শুরু হয় অপেক্ষার দিন গোনা ৷ 2026 সালের দুর্গাপুজো কবে ? মহালয়া কোন দিন পড়ছে ? দেখে নিন দুর্গাপুজো 2026-এর নির্ঘণ্ট ৷

দশমীর অন্যতম রীতি সিঁদুরখেলা। সকালের পুজো শেষে ভক্তরা মায়ের চরণে সিঁদুর অর্পণ করেন এবং একে অপরকে রাঙিয়ে দেন লাল রঙে। মিষ্টিমুখ, শুভেচ্ছা বিনিময় আর হাসিমুখে মায়ের বিদায় জানানো হলেও চোখেমুখে ফুটে ওঠে বেদনা। প্রতিমার সামনে প্রণাম জানিয়ে সকলে উচ্চারণ করেন এক সুরে...'আসছে বছর আবার এসো মা'। সঙ্গে দিন গোনার পালা ৷ এবার সেই সংখ্যাটা 380 দিন ৷

DURGA PUJA 2026 DATE TIME
আবারও এক বছরের অপেক্ষা (ইটিভি ভারত)

পঞ্জিকা অনুসারে আগামী বছর অর্থাৎ 1433 বঙ্গাব্দে (2026 সাল) মহালয়া তিথি পড়েছে 10 অক্টোবর, শনিবার ৷ সেদিনই পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে দেবীপক্ষের সূচনা ৷ আবার সেদিনই নবরাত্রি উৎসবের সূচনা হচ্ছে ৷

  • ষষ্ঠী পড়েছে 17 অক্টোবর, 2026 (শনিবার, দুর্গাপুজোর প্রথম দিন) বসবে দেবীর বোধন ৷
  • 18 অক্টোবর, 2026 (রবিবার) নবপত্রিকা স্নান ও দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মহাসপ্তমীর পুজো শুরু ৷
  • 19 অক্টোবর, 2026 (সোমবার) মহাষ্টমী পুজো পড়েছে ৷ দুর্গাপুজোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন এদিনই। সকালবেলায় অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে লাখো লাখো মানুষ ভিড় করবেন মণ্ডপে।
  • 20 অক্টোবর, 2026 (মঙ্গলবার) মহানবমী তিথি ৷
  • 21 অক্টোবর, 2026 (বুধবার) বিজয়া দশমী। সেদিন পালিত হবে দশেরা পার্বণও ৷ দুর্গার বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হবে পাঁচ দিনের উৎসব। সিঁদুর খেলা, প্রণাম ও মিষ্টিমুখের মধ্য দিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে বিজয়ার আবহ।

আজ শারদোৎসবের শেষ দিন অর্থাৎ মহাদশমী উপলক্ষে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মায়ের বিদায়ের পুজো। ভোর থেকেই শুরু হয়েছে পূজার্চনা। সন্ন্যাসী ও ভক্তদের মন্ত্রোচ্চারণে মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র প্রাঙ্গণ। আচারানুষ্ঠানের সূচনা ঘটে ঘট বিসর্জনের মাধ্যমে। এরপর গঙ্গার ঘাটে শুরু হয় প্রতিমা নিরঞ্জনের প্রস্তুতি। ঢাকের তালে শেষবারের মতো মাতোয়ারা হয়ে ওঠে পরিবেশ। বিদায়ের আবহে ভক্তদের হৃদয়ে ধরা দেয় মিশ্র অনুভূতি আনন্দ, বেদনা আর অগাধ ভক্তি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্সে পোস্ট করে সকলকে বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ভক্তদের মতে, দুর্গোৎসব কেবল উৎসব নয়, এটি ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। তাই বিদায়ের সঙ্গেও জন্ম নেয় নতুন প্রত্যাশা। আগামী বছরের পুজোর প্রতীক্ষায় ভরপুর মনেই আজ মা-কে বিদায় জানাল বেলুড় মঠ। আগামী বছর দেবীর আগমন ঘোটকে ৷ তার ফল ছত্রভঙ্গ ৷ দশভুজার গমন নৌকায় ৷ ফল, বন্যা ৷

