শান্তিপুর, 1 সেপ্টেম্বর: আনুমানিক 500 বছর আগে থেকে শুরু হয়েছিল শান্তিপুরের রায়বাড়ির দুর্গাপুজো ৷ কুলোতে ছবি এঁকে প্রথম মায়ের পুজো শুরু হওয়ার কারণে এখানে দেবী কুলোপতি হিসেবে পূজিত হন ৷ পাঁচ শতকের পুরনো রীতি মেনে এখনও পূজিত হয়ে আসছে নদিয়ার শান্তিপুরের রায়বাড়ির দুর্গাপুজো। ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে শুরু হয় এই কুলোপতি দুর্গাপুজো। ইটিভি ভারত তুলে ধরল এই পুজোর বিশেষত্ব ৷
রায়বাড়ির পূর্বপুরুষদের বাস ছিল গৌড়বঙ্গে ৷ সেখানেই ছিল তাঁদের জমিদারি ৷ তৎকালীন সময়ে মুঘলরা করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে অত্যাচার শুরু করেছিল। সেই অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে রায়বাড়ির বংশধর গৌরচাঁদ রায় ভাই চাঁদ রায়কে নিয়ে পালিয়ে আসেন হুগলিতে ৷ প্রথমে হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়ায় থাকতে শুরু করেন ৷ মুঘলরা সেই খবর পেয়ে তাঁদের কাছে পৌঁছে গেলে সেখান থেকে পালিয়ে গুপ্তিপাড়ায় চলে যান তাঁরা ৷ পরে গুপ্তিপাড়া থেকে শান্তিপুরের বাগাছড়া অঞ্চলে ও পরবর্তীকালে শান্তিপুর শহরে পাকাপোক্তভাবে বাড়ি তৈরি করেন গৌরচাঁদ রায়। গৌরবঙ্গে তাঁদের বিশাল সম্পত্তি থাকলেও যেহেতু শূন্য হাতে পালিয়ে এসেছিল সেই কারণে তাঁদের জমিদারের কোনও প্রতিপত্তি সেভাবে ছিল না ৷
রায়বাড়ির পুজো কীভাবে শুরু ?
কথিত আছে, কয়েক দশক পর গ্রীষ্মকালের এক দুপুরে লালপাড় শাড়ি পরিহিতা এক মহিলা রায়বাড়িতে এসে তৃষ্ণা মেটাতে জল চান। রায়বাড়ির গৃহবধূ তখন ওই মহিলাকে দেখে পরিচারিকাকে বলেন, ওনাকে এক গ্লাস জল দাও। সেকথা শুনে ওই মহিলা জানান, এই জল তিনি খাবেন না। রায়বাড়ির বিগ্রহের সামনে কলসিতে যে গঙ্গাজল রাখা রয়েছে, তিনি তা পান করতে চান ৷ তখন সেই কলসির জল তাঁকে দেওয়া হয় ৷ জল পানের পর ওই মহিলা বলেন, বাইরে আমার ছেলে মেয়েরা অপেক্ষা করছে ৷ তারপর তিনি বেরিয়ে যান ৷
দেবী দেখা দিয়েছিলেন একাই
তখন রায়বাড়ির ওই গৃহবধূ, পরিচারিকাকে ডেকে বলেন, শীঘ্রই বাইরে যে ছেলে, মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে তাদের জল-মিষ্টি খেতে দাও। তখন বাইরে পরিচারিকা এসে কাউকে দেখতে না-পেয়ে গিন্নি মাকে বলেন, বাইরে কেউ নেই ৷ এরপর সেই রাতেই রায়বাড়ির ওই গৃহবধূ স্বপ্নাদেশ দেন। স্বপ্নে এই লাল-সাদা শাড়ি পরা মহিলা বলেন, "আমি তোর বাড়িতে গেলাম তুই আমাকে চিনতে পারলি না। তখন ওই গৃহবধূ বলেন, মা আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তারপরই দেবীরূপে মা দুর্গা তাঁর কাছ থেকে পুজো নিতে চান ৷ আমার পুজো করলে, তোরা আগের অবস্থায় ফিরে যাবি ৷
কুলোয় এঁকেই শুরু দুর্গাপুজো
তখন ওই গৃহবধূ বলেন, আমি কীভাবে পুজো দেব হাতে তো আমাদের সময় নেই ( স্বপ্নাদেশের সময় দুর্গাপুজোর বেশিদিন বাকি ছিল না) ৷ আমাদের আর্থিক অবস্থাও নেই। তখন মা স্বপ্নের মধ্যেই বলেন, "আমাকে তোরা এবার কুলোয় এঁকে পুজো কর তাতেই আমি সন্তুষ্ট হব।" তাই প্রথম রায়বাড়ির পুজো কুলোয় এঁকেই শুরু হয়েছিল। সেই কারণেই এখানকার দেবীর নাম কুলোপতি দুর্গা। পরবর্তীকালে আবারও জমিদার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে রায়বাড়ি। তখন কুলোতে পুজো না-করে ধুমধাম করে মাতৃপ্রতিমা ও মন্দির বানিয়ে পুজো শুরু হয়। তবে শান্তিপুরের এই রায়বাড়ির দেবী এখনও কুলোপতি নামেই পরিচিত।
কুলোপতি দেবী এখানে একাই
সেই থেকেই প্রায় 500 বছরের প্রাচীন প্রথা মেনে নদিয়ার শান্তিপুরের জমিদার বংশ রায়বাড়িতে পূজিত হয়ে আসছেন এই 'কুলোমাতা'। বৈষ্ণব মতে, পূজিত হয় দেবী মহিষাসুরমর্দিনী। দেবী মূর্তিতে রয়েছে নানা বৈশিষ্ট্য ৷ যেহেতু রায়বাড়িতে দেবী যখন দেখা দিয়েছিলেন, তখন সন্তানরা ছিলেন না ৷ তাই দশভূজা একাই পূজিত হন ৷
কুলোপতি দেবীর বিশেষত্ব
নদিয়ার শান্তিপুর স্টেশন থেকে বাইক, নয়তো গাড়ি করে মিনিট কুড়ির পথ। শান্তিপুরের রায় বাড়ি। জমিদার পরিবার। দেবীর রূপ সাধারণই। দশ হাতে অসুর বধ করছেন তিনি। অসুরের চেহারায় রয়েছে বদল। হাতে খড়গ-র পরিবর্তে রয়েছে মাটির তলোয়ার।
রায়বাড়ির মন্দিরের বিশেষত্ব
এই বনেদি রায়বাড়ির মন্দিরটি আটচালা ৷ যা নদিয়া জেলায় প্রায় বিলুপ্ত। একমাত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজবাড়িতে এই আটচালার মন্দির রয়েছে ৷ বর্তমানে এই রায়বাড়ির মন্দির সংলগ্ন বাসভবন অতি প্রাচীন হওয়ার কারণে খসে পড়ছে ইটের কণা ৷
বর্তমানে পুজোর নিয়ম রীতি
500 বছর আগে যে নিয়ম মেনে এই পুজো শুরু হয়েছিল এখনও সেই নিয়মনিষ্ঠায় পুজো হয়ে আসছে ৷
- পুজোর তোড়জোড় শুরু হয় পঞ্চমী থেকে ৷ ওইদিনই রায়বাড়িতে বসে আনন্দ নাড়ু তৈরির আসর ৷ সংখ্যায় বিজোড় গৃহবধূরা মিলে এই নাড়ু তৈরি করেন। সেই নাড়ু প্রতিদিন কুলো প্রতিমাকে ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয়। পাশাপাশি আরও এক ঐতিহ্য রয়েছে কুলোপতি দুর্গার পুজোয় ৷ তা হল জোড়া বেল। একই ডালে দু'টি বেল দিতে হয় মায়ের সামনে।
- সপ্তমী থেকে শুরু হয় বিভিন্ন ধরনের ভোগ দেওয়া। থাকে পায়েস, সাদা ভাত এবং খিচুড়ি।
- অষ্টমীর দিন পোলাও দেওয়া হয় মা কুলোপতিকে।
- নবমীর দিন মাকে আমিষ ভোগ দেওয়া হয় ৷ সেদিন থাকে ইলিশ ও বাটা মাছ ৷
- তবে দশমীর দিন এইপুজোয় কোনও দধিকর্মা হয় না। সেদিন শুধুমাত্র মায়ের সামনে ভোগ দিয়ে দেবীকে নিরঞ্জনের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য
বর্তমান রায়বাড়ির বংশধর উজ্জ্বল কুমার রায়ের কথায়, "গৌড়বঙ্গে থেকে স্থানান্তরের কারণে আমাদের পূর্বপুরুষদের জমিদারি প্রায় ধ্বংসের পথে চলে যায় ৷ স্বপ্নাদেশের পর এই রায়বাড়িতে শুরু হয় কুলোতে দেবীর আরাধনা ৷ পরবর্তীকালে আবারও জমিদার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে রায়বাড়ি। নির্মিত হয় মন্দির ৷ বাড়িতে আসে মাতৃপ্রতিমা ৷"
দেবীর কাছে প্রার্থনাতেই মিলেছে সন্তান
কুলোমাতা অত্যন্ত জাগ্রত, প্রত্যেক ভক্তদের মনোস্কামনা পূর্ণ করে থাকেন তিনি, এমনটাই বলছেন পরিবারের সদস্যরা। দেবীর কাছে প্রার্থনা করার পর অনেকেই লাভ করেছেন সন্তান, ফিরে এসছে পরিবারের স্বচ্ছলতা। তাই প্রত্যেক বছর এই রায় বাড়ির কুলোমাতার আরাধনায় এখনও ছুটে আসেন অসংখ্য ভক্ত। একাধিক বংশধর কর্মসূত্রে রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, কিন্তু কুলোমাতার আরাধনায় ব্রতী হতে তাঁরা একত্রিত হয় পুজোর পাঁচটা দিনে।