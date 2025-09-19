বাগানে অসময়ের কাঁঠাল জানান দেয়, উমা আসছে মিত্র বাড়িতে
কাঁঠালের অসময়ের ফলন জানান দেয় দুর্গার আগমন ৷ জয়নগরের মিত্র বাড়ির দুর্গাপুজোর অলৌকিক কাহিনী তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভজিৎ দাস ৷
Published : September 19, 2025 at 2:58 PM IST
জয়নগর, 19 সেপ্টেম্বর: পুজোর বাকি আর 8 দিন ৷ বঙ্গের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা থাকলেও মাঝে যতটুকু রোদ উঠছে তাতে আকাশ-বাতাস বলছে উমা আসছে ৷ সকাল হলে ঘাসের আগায় শিশিরবিন্দু এবং শিউলি ফুলের গন্ধ ম ম করছে। পুজোর আনন্দে চারিদিকে সেজে উঠছে। মৃৎশিল্পীরা ব্যস্ত প্রতিমা তৈরিতে। দুর্গাপুজোর সঙ্গে বনেদি বাড়ির ইতিহাস যেন একে-অপরের পরিপূরক। জয়নগরের মিত্র বাড়ির দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অলৌকিক কাহিনি।
কথিত আছে, জয়নগরের মিত্র বাড়িতে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন স্বয়ং 'দেবী'। মায়ের স্বপ্নাদেশে শুরু হয় দুর্গাপুজো। শোনা যায়, স্বয়ং মা দুর্গা সাধারণ মহিলার বেশে এসে জমিদার বাড়ির গৃহকর্তা অন্নদাপ্রসাদ মিত্রের স্ত্রী ভুবনমোহিনী মিত্রকে পুজো শুরু করার কথা বলেন ৷ কয়েক শতাব্দী ধরে দক্ষিণ 24 পরগনার জয়নগরের মিত্র জমিদার বাড়িতে হয় আসেছে পুজো ৷ সাড়ে তিনশো বছরের বেশি পুরনো মিত্রবাড়ির এই দুর্গাপুজো ৷ জমিদারি প্রথা না-থাকলেও অতীতের নিয়ম মেনে প্রতি বছর উমার আরাধনা হয় এখানে।
অসময়ের ফলন কাঁঠাল
এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অদ্ভুত এক কাকতালীয় ঘটনা। সাধারণত শরৎকালে কাঁঠাল দেখা যায় না। কিন্তু প্রতি বছর জয়নগরের মিত্র বাড়িতেই ঘটে সেই কাকতালীয় ঘটনা। বাড়ির একটি কাঁঠাল গাছে দুর্গাপুজোর সময় কাঁঠাল ফলবেই ৷ সেই কাঁঠাল সন্ধি পুজোয় নৈবেদ্য হিসাবে মা দুর্গাকে নিবেদন করা হয় ।
জমিদারি প্রভাব ও আধিপত্য
জমিদার বাড়ির বিশাল ঠাকুর দালানে জন্মাষ্টমীতে কাঠামো পুজোর দু'দিন পর থেকেই মূর্তি তৈরির কাজ শুরু হয়ে যায় ৷ তৎকালীন সময়ে জমিদারির সুবাদে সুন্দরবনের কাকদ্বীপ, জয়নগর, কুলতলি, গোসাবা, নামখানা, রায়দিঘি, মথুরাপুর ইত্যাদি এলাকাজুড়ে জমিদারি প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করেছিল মিত্ররা । পুজোর ক'দিন ভিড়ে গমগম করত মিত্রবাড়ি ৷
জন্মাষ্টমীতে কাঠামো পুজোর পর মহালয়ায় দেবীর চক্ষুদান
জমিদারির প্রথা বিলোপের পর থেকে জৌলুস হারিয়েছে মিত্র বাড়ির পুজো ৷ এখনও প্রাচীন নিয়ম মেনে জন্মাষ্টমীতে কাঠামো পুজো ও মহালয়ায় দেবীর চক্ষুদান করা হয়। পূর্বে সাতটি করে পাঁঠাবলির ব্যবস্থা থাকলেও, বর্তমানে দু'টি করে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। বাড়ির সামনেই সুবিশাল জলাশয়ে কলা বউ স্নান থেকে শুরু করে প্রতিমা বিসর্জন সবটাই হয়ে থাকে। কর্মসূত্রে পরিবারের সদস্যরা ভিন রাজ্যে ও ভিনদেশে থাকলেও পুজোর চারদিন সকলে বাড়ি ফেরেন ৷ বংশ পরম্পরায় মৃৎশিল্পীরা মিত্র বাড়িতে প্রতিমা গড়েন ৷ প্রতি বছর বহু মানুষ ভিড় জমান জমিদার বাড়ির এই পুজো দেখতে।
মিত্র বাড়ির পুজো 17 দিনের
মিত্র পরিবারের সদস্য শুভেন্দু মিত্র বলেন, "জমিদারি পতনের পর ধীরে ধীরে পুজোর জৌলুস কমে গিয়েছে । তবে নিয়মনিষ্ঠায় কোনও ভাটা পড়েনি। এখনও বলিদান প্রথা রয়েছে। আগে প্রতিদিনই বলিদান হত এখন দু'টি বলিদান হয়। এছাড়াও আমাদের এই পুজো 17 দিন (কৃষ্ণনবমী-দুর্গানবমী) চলে। একসময় পুজোয় প্রতিদিনই মোষ বলি হত। পরে ন'টা পাঁঠা বলি হত। তবে এখন মাত্র দু'টি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। এই বাড়ির পুজোতে কোনও অন্নভোগ হয় না । পরিবর্তে লুচি বা শুধুমাত্র ফল, মিষ্টির ভোগ হয়।"
অতীতের জৌলুস ধরে রাখার চেষ্টা
তিনি আরও বলেন, "বর্তমান প্রজন্ম অতীতের সেই জৌলুস ধরে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা। পুজোর আগে আমাদের এই জয়নগরের মিত্র বাড়িতে পরিবারের সদস্যরা চরম ব্যস্ত। ঠাকুরদালান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে শুরু করে পুজোর অন্যান্য সামগ্রিক এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাযোগান্তি করতে ব্যস্ত। ভক্তি ও নিষ্ঠা মেনে এখনও এই পুজোর চালাই আমরা।"
কৃষ্ণনবমী থেকে দুর্গানবমী, প্রতিদিন 40টি বেলপাতা অর্পণ দেবীকে
এ বিষয়ে মিত্র পরিবারের সদস্য শিউলি ঘোষের কথায়, "পুজোর কয়েক'টা দিন এই পরিবারে মহিলারা চরম ব্যস্ত থাকে। এমনকী এখন থেকেই ব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছে আমাদের। পুজোর সময় নাড়ু থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম মিষ্টি বানানো চলে ৷ এখানে জন্মাষ্টমীর পর কৃষ্ণনবমীতে বোধন শুরু হয় ৷ তখন থেকেই ব্যস্ততার শুরু ৷ সেই নবমী থেকে বিজয়া দশমীর আগের নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন 40টি বেলপাতা দিয়ে দেবীর পুজো হয় ৷ বলতে গেলে, এখানে পুজো চলে প্রায় 17 দিন ধরে ৷"