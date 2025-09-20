ETV Bharat / state

দেবীর স্বপ্নে মেষপালক হয়েছিলেন জমিদার! শীটদের দুর্গাপুজোয় মিশে 350 বছরের ইতিহাস

দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে জমিদার হয়েছিলেন মেষপালক ৷ বাঁকুড়ার কোষ্টিয়ার 350 বছরের পুজোর ইতিহাস তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নির্ভীক চৌধুরী ৷

বাঁকুড়ায় 350 বছরের শীটদের দুর্গাপুজো (ইটিভি ভারত)
কোষ্টিয়া (বাঁকুড়া), 20 সেপ্টেম্বর: সবুজ বনানীকে ছাড়িয়ে প্রবেশ করতে হয় প্রকৃতির নির্মল কোলের কোষ্টিয়া গ্রামে। গ্রামের আদ্যপ্রান্ত ঘুরে ব্যস্ত জনজীবনের দেখা মিললেও মা উমার আগমন যে ঘটছে তা গ্রামবাসীদের চোখে মুখ থেকেই স্পষ্ট ।

এই গ্রামের ঠিক মাঝখানে শীটদের দালান বাড়ি। দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে বড় বড় থাম ৷ সেখানে পায়রাদের অহরহ আনাগোনা ৷ তারই মাঝেই 350 বছরের বেশি সময় ধরে ঘটছে উমার আগমন ৷ আর পাঁচটা বনেদি বাড়ির মতো এখানেও ইতিহাস যেন থমকে গিয়েছে ।

সবুজ ধানক্ষেতের মাঝখানে আঁকি-বুকি কাঁচা রাস্তা ৷ এই রাস্তা ধরে সোজা গেলেই পড়বে বাঁকুড়ার 2 নম্বর ব্লকের কোষ্টিয়া গ্রাম ৷ এখানেই একসময় দেখা যেত শীটদের আধিপত্য ৷ এই শীট পরিবারের দুর্গাপুজো শুরুর পিছনে রয়েছে এক কাহিনী। তার জন্য পিছিয়ে যেতে হবে কয়েকশো বছর ৷

আর পাঁচটা বনেদি বাড়ির মতো এখানেও ইতিহাস যেন থমকে গিয়েছে (ইটিভি ভারত)

স্বপ্নাদেশে দেবী প্রতিষ্ঠা

সেসময় বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান ছিলেন সার্থক শীট ৷ মেষ চরানোর জন্য বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় থেকে এসে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন এই কোষ্টিয়া গ্রামে । তবে গ্রামে এসে মেষ চড়াতে চড়াতে একদা ক্লান্ত হয়ে বট গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েন সার্থক ৷ আর সেখানেই মা দুর্গার স্বপ্নাদেশ পান তিনি ৷ স্বপ্নে মা দুর্গাকে প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁকে । এরপর এখানে একটি চালা করে মা দুর্গার পুজো সারেন মেষপালক সার্থক ৷

ভাগ্যের চাকা পরিবর্তনে মেষপালক হয়ে উঠলেন জমিদার

ভাগ্যের চাকা পরিবর্তন হয়ে বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন তিনি। তারপর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে একের পর এক জমি ক্রয় করেন ৷ মালিক হয়ে ওঠেন কয়েক হাজার হেক্টর বনভূমির । অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে মা দুর্গার পুজো ঘিরে আয়োজনও বাড়তে থাকে ৷ তৈরি হয় বিশাল নাটমন্দির ।

শীটদের দুর্গাপ্রতিমা (ইটিভি ভারত)

দিনেরবেলায় যাত্রানুষ্ঠান

অতীতে এই পুজোর বিশেষত্ব ছিল, দিনেরবেলায় যাত্রা অনুষ্ঠান। দিনের আলোয় যাত্রা অনুষ্ঠান হত শুনে, অবাক হচ্ছেন তো ? এর পিছনেও রয়েছে এক অন্যরকম কাহিনি ৷ তৎকালীন কোষ্টিয়া গ্রাম ছিল বন-জঙ্গল বেষ্টিত ৷ প্রায়শই লেগে থাকত বুনো হাতির উপদ্রব ৷ তাই বিভিন্ন গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আসা প্রজারা যাতে দিনের আলো থাকতেই বাড়ি ফিরতে পারেন, তার জন্যই ছিল এই ব্যবস্থাপনা ৷ তবে এখন আর যাত্রাপালা হয় না ৷

আয়োজন কমলেও অটুট কৌলিন্য

শীট পরিবারের সদস্য গোপাল পালের কথায়, "এই পুজোকে কেন্দ্র করে আগে সকলকে মায়ের ভোগ, প্রসাদ খাওয়ানো হত ৷ আনন্দে মেতে উঠতেন প্রজারা। তবে এখন জমিদারি প্রথা আর নেই ৷ আমাদের অনেক সম্পত্তি সরকারের হাতে চলে গিয়েছে । পুজোও হারিয়েছে জৌলুস ৷ তবে এখনও দূর-দূরান্তের মানুষ এই পুজো উপভোগ করতে আসেন ৷ পুজোর চারটে দিন সবাই মিলে আনন্দে মেতে উঠি।"

শীটদের জমিদার বাড়ি (ইটিভি ভারত)

এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা সার্থক শীট মা দুর্গার স্বপ্নাদেশে বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। ক্রমে তা বিলীন হয়ে আসে। জমিগুলি একে একে চলে যায় সরকারের হাতে । বিপুল সম্পত্তি চলে গিয়ে শুধু থেকে যায় হাতেগোনা কয়েক বিঘা জমি। এই সামান্য জমি থেকে অল্প আয় হয় ৷ তা দিয়েই সম্পন্ন হয় পুজো। তবে জৌলুস কমলেও পুরনো রীতিনীতি বজায় আছে আজও। এই পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যই বর্তমানে রুটি-রুজির টানে পাড়ি দিয়েছে বিদেশে ৷ কেউ কেউ রয়েছেন দেশের বিভিন্ন অংশে। কিন্তু, যতই কাজ থাকুক ইতিহাস বিজড়িত এই পুজোয় হাজির হন বাড়ির প্রায় সব সদস্যই। মেতে ওঠেন পুজোর আনন্দে। আবার পুজো শেষে ভারাক্রান্ত মনে আরও এক বছরের অপেক্ষায় সবাই পাড়ি দেন নিজ নিজ কর্মস্থলে ৷ গ্রামের মাঝখানেই শীটদের দালান বাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে একাই ৷

