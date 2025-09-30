বৃষ্টি মাথায় শোভাবাজার রাজবাড়িতে সন্ধি পুজোয় ভিড় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার

বৃষ্টি মাথায় শোভাবাজার রাজবাড়িতে সন্ধি পুজোয় ভিড় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার
কলকাতার ঐতিহ্যবাহী পুজোগুলির অন্যতম শোভাবাজার রাজবাড়ি ৷ এদিন অষ্টমী-নবমী তিথির সংযোগের ক্ষণ হয়ে গেল সন্ধি পুজো ৷ রাজবাড়িতে ভিড় সব বয়সের মানুষের ৷
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সন্ধিপুজো ৷ 'সন্ধি' মানে সংযোগ, আর 'পূজা মানে আরাধনা ৷ অষ্টমী তিথির শেষ 24 মিনিট ও নবমী তিথির প্রথম 24 মিনিট- দুই তিথির সংযোগস্থলে এই 48 মিনিট ধরে হয় সন্ধি পুজো ৷ মঙ্গলবার অষ্টমী তিথি শেষে এবং নবমী তিথির সূচনায় সন্ধি পুজো হল শোভাবাজার রাজবাড়িতে ৷
পুরাণে কথিত আছে, এই দুই তিথির সন্ধিক্ষণে দেবী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে চণ্ড-মুণ্ড নামে দুই অসুর সেনাপতিকে বধ করেন ৷ তাই দেবী 'চামুণ্ডা' নামেও পরিচিত হন ৷ প্রচলিত ধারণা, এই বিশেষ ক্ষণে দেবী কালিকার জন্ম ৷ তিনি রক্তবীজকে বিনাশ করেন ৷ সন্ধি পুজো তাই দেবীর অসীম শক্তি, অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির জয়ের প্রতীক ৷ এজন্য এই আচারকে বিশেষ পবিত্র ও শক্তিশালী বলে বিশ্বাস করা হয় ৷ আর ভক্তরা গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবীর পুজো করেন ৷
তাই দেবীর সর্বশক্তিমান, মহাশক্তিধারিণী রূপের আরাধনা হয় এই ক্ষণে ৷ সন্ধিপুজোয় 108টি প্রদীপ জ্বালানো, 108টি পদ্ম বা বেলপত্র অর্পণ, হোমযজ্ঞ ইত্যাদি বৈদিক নিয়মে দেবীর পুজো সম্পন্ন হয় ৷ এই মুহূর্তকে ঘিরেই থাকে ভক্তদের গভীর ভক্তি, আবেগ আর আধ্যাত্মিক উত্তেজনা ৷ সতেরোশো শতকে রাজা নবকৃষ্ণ দেব শোভাবাজারে এই রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠা করেন ৷ 1757 সালে বাংলায় পলাশী যুদ্ধের পরে এই দুর্গাপুজোর সূচনা হয় ৷
প্রতি বছরের মতো এবছরেও সকাল থেকে ভিড় উপচে পড়েছিল শোভাবাজার রাজবাড়িতে ৷ সন্ধি পুজোর টানে দূর-দূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এসেছিলেন রাজবাড়িতে ৷ সদ্য তরুণ-তরুণী থেকে প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারাও এসেছেন দেব-বাড়ির পুজো দেখতে ৷ বৃষ্টির মধ্যে দর্শনার্থীদের অনেকে ভিতরে প্রবেশ করে সন্ধি পুজো দেখার সুযোগ পেয়েছেন ৷ কোনও দর্শনার্থী ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকতে পারেননি ৷ তাঁদের জন্য বাইরে বসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে রাজবাড়ির তরফে ৷
এদিকে অষ্টমী তিথির দুপুরে হঠাৎ বৃষ্টি ৷ ভ্যাপসা গরম থেকে খানিক স্বস্তি দিলেও অষ্টমীর বৃষ্টিই যেন আসল অসুর ৷ হাওড়া-সহ হগলিতে সন্ধি পুজোর আগেই মুশল ধারে বৃষ্টি দেখা গেল ৷ যদিও পুজো উদ্যোক্তা থেকে দর্শনার্থীদের মতে আবহাওয়া একটু ঠান্ডা করতেই বৃষ্টি ৷ বৃষ্টি শেষে ছন্দে ফিরেছে পুজো ৷ একসময় বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল শোভাবাজার রাজবাড়ি ৷
বেলুড় মঠে সন্ধিপুজোর মাহাত্ম্য অনন্য ৷ এখানে পুজো সম্পন্ন হয় বৈদিক আচার মেনে ৷ স্বামী বিবেকানন্দের উদ্যোগে 1901 সালে দুর্গাপুজোর সূচনা হয় মঠে ৷ সেই সময় থেকেই সন্ধিপুজোকে মঠের সন্ন্যাসীরা ভক্তিমূলক ভাবগাম্ভীর্যে পালন করে চলেছেন ৷ বেলুড় মঠের গম্ভীর, শান্ত পরিবেশে গঙ্গার ধারে 108টি প্রদীপের আলো যখন একসঙ্গে জ্বলে ওঠে, তখন এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিক আবহ তৈরি হয় ৷ হাজার হাজার ভক্ত নীরব প্রার্থনায় যোগ দেন ৷ এখানে সন্ধিপুজো কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেই সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণীরই প্রতিফলন— যেখানে দেবী শক্তি বিশ্বজনীন মাতৃরূপে পূজিত হন ৷ এইভাবেই বেলুড় মঠের সন্ধিপুজো শুধু এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, ভক্তসমাজের কাছে এক অতুলনীয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে ৷