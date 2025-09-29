ETV Bharat / state

ভাবনায় সাবেকিয়ানা, আট থেকে আশির আড্ডা জোন ম্যাডক্স স্কোয়ার

সময়ের হাত ধরে আসে নতুন সময় ৷ ম্যাডক্স থেকে যায় চেনা ছন্দে ৷ সপ্তমীর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার এই অতিপরিচত পুজো ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷

Maddox square Durga Puja pandal 2025
দর্শক টানতে ম্যাডক্সের ভরসা সাবেকিয়ানা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 29, 2025 at 9:07 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: নজরকাড়া থিমের পর এবার ভিড়ের নিরিখে একে অন্যকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করছে কলকাতা বড় বড় পুজোগুলি ৷ প্রতিপক্ষকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে রাজি নয় কেউ ৷ তবে এর মধ্যে আছে এমন কিছু পুজো যেখানে ভিড় থাকলেও থিমের দেখা নেই ৷ সেই তালিকার অন্যতম দক্ষিণ কলকাতার ম্যাডক্স স্কোয়ার ৷

শহরের নামী পুজোগুলি যখন থিম দিয়ে বাজিমাত করতে চাইছে তখন দর্শক টানতে ম্যাডক্সের ভরসা সাবেকিয়ানা। 90 বছর ধরে এভাবেই পথ চলছে ম্যাডক্স ৷ এখানকার উপরি পাওনা আড্ডা ৷ দক্ষিণ কলকাতা বা দক্ষিণ শহরতলির যুবক-যুবতীদের বারবার টানে ম্যাডক্সের পুজো ৷ তবে এখন সময় পাল্টেছে ৷ একসময়ের দামাল তরুণ-তরুণীদের অনেকেই আজ বৃদ্ধ ৷

আট থেকে আশির আড্ডা জোন ম্যাডক্স স্কোয়ার (ইটিভি ভারত)

অতীতের ফুরফুরে মেজাজ অনেকটাই ফিকে হয়েছে পারিবার প্রতিপালনের চাপে ৷ বয়সের সঙ্গে শরীরে দানা বেঁধেছে রোগ ৷ কী খাওয়া চলবে তার থেকে কী খাওয়া চলবে না সেই তালিকাটাই এখন অনেক বড় ৷তাতেও কমেনি পুজোর আনন্দ ৷ রয়ে গিয়েছে পুজোর কটা দিন ম্যাডক্সে এসে আড্ডা মারা আদ্যিকালের অভ্যাসটাও ৷ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আজকের জে়ন জি-৷ তাঁদের চিন্তাভাবনা আলাদা ৷ কথা বলার বিষয়ও আলাদা ৷ কিন্তু ফর্ম বা শেপ যাই হোক না কেন আড্ডা তো বাঙালির ডিএনএ-তে আছে ৷ তাই সময়ের সঙ্গে কলেবরে ভিড় শুধু বড়-ই হয় ৷ এই আবেগ দফতর পাল্টায় না ৷ অবসর নেয় না ৷

এবারের সপ্তমীর সন্ধ্যাতেও ম্যাডস্কের সেই ট্রাডিশনে কোনও ছেদ পড়েনি ৷ মাঠের চারদিকে বিভিন্ন জিনিসের স্টল । তার মধ্যে খাবারের স্টল যে সংখ্যায় অনেকটা বেশি তা আর আলাদা করে বলার দরকার নেই ৷ মাঠের নানা অংশে ছোটখাটো জটলা ৷ সেখানে কেউ গান গাইছেন, কেউ আবার ব্যস্ত নিখাদ আড্ডায় ৷ অন্যবারের মতো এবারও এখানে প্রতিমার রূপ সাবেকি । জনৈক নাটমন্দিরের আদলে তৈরি হয়েছে প্যান্ডেল। স্থানীয় বাসিন্দাদের গয়নায় সেজে উঠেছেন উমা ৷

গত 23 সেপ্টেম্বর প্রবল ঝড় বৃষ্টির কারণে শহরের অন্য পুজোগুলি মতোম্যাডক্স স্কোয়ারের পুজো মণ্ডপের অনেকটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। হাঁটু সমান জল জমে গিয়েছিল পার্কের সর্বত্র। কিন্তু পুজো উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন পার্কের নিকাশি ব্যবস্থা খুব ভালো ৷ তাই কয়েকঘন্টা মধ্যেই জল নেমে গিয়েছিল। বেশিক্ষণ জল দাঁড়ায়নি। প্যান্ডেলের ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলি ঠিক করে নেওয়া হয়েছে হাতে সময় থাকতে থাকতেই ।

এই অঞ্চলের পাড়া কালচার এখন আর খুব একটা দেখা যায় না বলেই মনে করেন অনেকে ৷ বছরের অন্য সময় যাই হোক না কেন পুজোর এই কটা দিন পাড়ার সবাই একত্রিত হন ৷ পুজোর সমস্ত কাজ করেন হাতে হাতে। ব্যবস্থা থাকে দেদার খাওয়া-দাওয়ার ৷ এলাকার অনেকেই কর্মসূত্রে থাকেন দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৷ দেশের বাইরে থাকেন এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয় ৷ পুজোর সময় কিন্তু তাঁরা ফিরে আসেন নিজেদের প্রাণের শহরে ৷ আত্মীয় থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে মেতে ওঠেন প্রাণঢালা উৎসবে ৷

