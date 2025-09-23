দুই নিম্নচাপের দোসর ঘূর্ণাবর্ত, পুজোয় ভারী বৃষ্টির শঙ্কা

দুই নিম্নচাপের দোসর ঘূর্ণাবর্ত, পুজোয় ভারী বৃষ্টির শঙ্কা
সোমবার রাতভর বৃষ্টিতে থমকে গিয়েছে কলকাতার জনজীবন ৷ তবে এখনই বৃষ্টি কমার কোনও লক্ষণ নেই ৷ সপ্তাহভর বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
Published : September 23, 2025 at 4:52 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: আপাতত বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই নেই ৷ সোমবার রাতভর রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে কলকাতায় ৷ আগামী কয়েকদিনও পরিস্থিতি বিশেষ বদলাবে না ৷ মঙ্গলাবর দুপুরে দু'টি বুলেটিন জারি করে এ কথা জানিয়ে দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
জানা গিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে ৷ পাশাপাশি এখন সক্রিয় রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্তও ৷ তার সঙ্গে উচ্চচাপ অক্ষরেখা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর ওড়িশা হয়ে তেলেঙ্গানা পর্যন্ত গিয়েছে ৷ এরপর আরও একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে ৷ সবমিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে বলে মনে করছেন হাওয়া অফিসের আধিকারিকরা ৷ সঙ্গে রাজ্যের উপকূলের কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে ৷
" kolkata records 251.4 mm rainfall: three-hourly rainfall data for alipore" pic.twitter.com/Tez6EaEofu— IMD Kolkata (@ImdKolkata) September 23, 2025
এদিন দুপুর 2.30 মিনিটে হাওয়া অফিসের তরফে একটি বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, ভোররাত 3টে থেকে 4টের মধ্যে বৃষ্টি হয়েছে 98 মিলিমিটার ৷ তার আগে মঙ্গলবার রাত সাড়ে 11টা থেকে রাত 2.30 মিনিট পর্যন্ত 48.6 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ৷ রাত 2.30 মিনিট থেকে মঙ্গলবার ভোর সাড়ে 5টা পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে 185.6 মিলিমিটার ৷ মোট বৃষ্টির পরিমাণ 251.4 মিলিমিটার ৷ কিন্তু এগুলি মেঘভাঙা বৃষ্টির শর্ত পূরণ করে না ৷ তাই এই বৃষ্টিকে মেঘভাঙা বৃষ্টি বলতে নারাজ হাওয়া অফিস ৷
নিম্নচাপের গতিপ্রকৃতি
বিশেষ বুলেটিন আরও জানাচ্ছে, সোমবার যে নিম্নচাপটি উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তার আশপাশের অঞ্চলে ছিল, তা আজ সকাল 8.30টা নাগাদ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূল হয়ে উত্তর ওড়িশা ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর রয়েছে ৷ এর পাশাপাশি যে ঘূর্ণাবর্তটি রয়েছে, তা এখন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 7.6 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ৷ এই ঘূর্ণাবর্তটি আগামী 24 ঘণ্টায় ধীরে ধীরে দুর্বল হবে ৷ বঙ্গ-উপকূলে যে নিম্নচাপটি রয়েছে, তার সঙ্গে একটি উচ্চচাপ রেখা গাঙ্গেয় বঙ্গ ও উত্তর ওড়িশা হয়ে তেলেঙ্গানা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1.5-3.1 কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত ৷
Daily Weather Update (23.09.2025) pic.twitter.com/pgcsg0LaqY— IMD Kolkata (@ImdKolkata) September 23, 2025
পরশু বৃহস্পতিবারের মধ্যে আরেকটি নতুন নিম্নচাপ উত্তর-পশ্চিম ও তার আশপাশে মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এর জোরালো ইঙ্গিত রয়েছে ৷ তবে নিম্নচাপটি পশ্চিমমুখী ৷ শুক্রবার 26 সেপ্টেম্বর উত্তর-পশ্চিম ও সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হতে পারে ৷ শনিবার 27 সেপ্টেম্বর পঞ্চমীর দিন ঘূর্ণিঝড়টি দক্ষিণ ওড়িশা-উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে ৷ এই ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপের ত্রিমুখী প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷ কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ অর্থাৎ পুজোর মুখে বৃষ্টির জোরালো ভ্রূকুটি, এমনকী রয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের শঙ্কাও ৷
মঙ্গলবার বিকেল থেকে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এছাড়া দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার কয়েকটি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (7-20 সেমি) হতে পারে ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া ও কলকাতারও দু-একটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে ৷ হুগলি, উত্তর 24 পরগনা ও পুরুলিয়াতেও কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বজ্রপাত, বিদ্যুৎ চমকানো ও ঝোড়ো হাওয়া (40-50 কিমি/ঘণ্টা) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুরে ৷
বুধবার মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস
তৃতীয়ায় বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । তবে বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর ও দক্ষিণ 24 পরগনার কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনা ৷ পাশাপাশি দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুরে 40-50 কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ৷
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার মাঝারি বৃষ্টি
চতুর্থী ও পঞ্চমীতেও দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস । তবে দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুরে বজ্রপাত-সহ 40-50 কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে ৷
শনিবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি
পঞ্চমীতে দক্ষিণবঙ্গের অনেক জায়গাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷ ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া ও দক্ষিণ 24 পরগনার কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া 40-50 কিমি/ঘণ্টা বইতে পারে ৷ রবিবার ষষ্ঠীর দিন ও সোমে সপ্তমীতে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গা ৷ তবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
কাকে বলে মেঙভাঙা বৃষ্টি ?
আবহাত্তয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বলেন, "কোনও জায়গায় প্রতি ঘণ্টায় 100 মিলিমিটার বা 10 সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টি হলে তাকে আবহাওয়া বিজ্ঞানের ভাষায় মেঘভাঙা বৃষ্টি বলা হয়ে থাকে ৷" বৃষ্টির পরিমাণ 2-7 মিলিমিটার পর্যন্ত হলে তা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির আওতায় পড়ে ৷ 7-11 মিলিমিটার হলে তাকে বলা হয় ভারী বৃষ্টিপাত ৷ 11-20 মিলিমিটার হলে অতিভারী বৃষ্টিপাত ৷ কিন্তু মেঘভাঙা বৃষ্টির পরিমাণ এসবের থেকে অনেকটাই বেশি ৷