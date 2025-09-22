ETV Bharat / state

দত্তবাড়ির পুজোয় আসতেন বঙ্কিমচন্দ্র, এখনও প্রসাদ পৌঁছয় নেতাজির বাড়িতে

350 বছরের পুরনো জয়নগরের জমিদার বাড়ির আনাচেকানাচে রয়েছে ইতিহাস ৷ ঐতিহাসিক দুর্গাপুজোর কাহিনি ইটিভি ভারতে তুলে ধরলেন শুভজিৎ দাস ৷

1675 সাল থেকে চলে আসা দুর্গাপুজো আজও স্বমহিমায় চলে আসছে দত্তবাড়িতে (ইটিভি ভারত)
Published : September 22, 2025 at 2:08 PM IST

জয়নগর, 22 সেপ্টেম্বর: দেবীপক্ষের সূচনা হয়ে গিয়েছে । উমা সপরিবার আসছেন বাপের বাড়িতে। আকাশে-বাতাসে এখন শিউলির গন্ধ। আর মাত্র 6দিনের অপেক্ষা ৷ বাঙালির যাবতীয় আনন্দ-উল্লাস-আরাধনাকে একসূত্রে গেঁথেছে দুর্গাপুজো। বনেদি বাড়ি থেকে বারোয়ারি, সর্বত্রই এখন সাজোসাজো রব ৷

দক্ষিণ 24 পরগনার জয়নগরকে আমরা সকলেই চিনি সুপ্রসিদ্ধ মোয়া প্রস্তুতকেন্দ্র হিসেবে। কিন্তু জয়নগরের মোয়া ছাড়াও এই অঞ্চলের ইতিহাসও একইরকমভাবে সুপ্রাচীন এবং ঐতিহ্যপূর্ণ। জেলার প্রাচীন বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোর মধ্যে অন্যতম জয়নগরের দত্ত জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো ৷

350 বছরের পুরনো জয়নগরের জমিদার বাড়ির আনাচে-কানাচে রয়েছে ইতিহাস (ইটিভি ভারত)

দত্তবাড়ির পুজোর ইতিহাস

আনুমানিক 1600 সালে চন্দ্রকেতু দত্ত কলকাতা থেকে সুন্দরবনে এসে জমিদারি পত্তন করেন ৷ তখন জেলার অধিকাংশই ছিল সুন্দরবনের অংশ। তাঁর পৌত্র রামচন্দ্র দত্ত মা দুর্গার স্বপাদেশ পেয়ে দুর্গাপুজো প্রতিষ্ঠা করেন ৷ সেই 1675 সাল থেকে চলে আসা দুর্গাপুজো আজও স্বমহিমায় চলে আসছে দত্তবাড়িতে ৷ অনেকেই আবার একে সাদা দত্তবাড়ির দুর্গাপুজো বলে জানেন। তৎকালীন পুজোয় 10 দিন ধরে দত্তবাড়িতে অনুষ্ঠান লেগে থাকত ৷ মহালয়ার পরের দিন শুরু হত দেবীর বোধন ৷ পুজো শুরুর সময় বন্দুকের গুলির আওয়াজ করে পুজোয় বসতেন পুরোহিতরা।

জয়নগরের দত্তবাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের আনাগোনা

দত্ত জমিদার বাড়ি এখনও তাদের ইতিহাসকে আগলে ধরে বেঁচে রয়েছে। দত্তবাড়ির ছেলে যোগেন্দ্রনারায়ণ দত্তের বন্ধু হওয়ার সুবাদে তৎকালীন বারুইপুরের ম্যাজিস্ট্রেট তথা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনাগোনা ছিল দত্তবাড়িতে ৷ তিনি এখানে ছুটি কাটানোর পাশাপাশি দত্তবাড়ির দুর্গাপুজোয় শামিল হতেন। জয়নগরের এই দত্তবাড়িতে বসেই তিনি লিখেছিলেন বিখ্যাত বিষবৃক্ষ উপন্যাসটি। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি উপন্যাসে এই দত্তবাড়ির উল্লেখ রয়েছে।

দত্তবাড়ির পুজোয় আসতেন বঙ্কিমচন্দ্র (ইটিভি ভারত)

দত্তরা ছিলেন নেতাজির আত্মীয়

এই দত্তবাড়ির প্রতি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুরও নিবিড় টান ছিল। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সুভাষ ছিলেন ওই বাড়ির বংশধর শিবেন্দ্রনারায়ণ দত্তের ছোট ঠাকুমার দাদা। নেতাজি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বেশ কয়েকটি সভা এই দত্তবাড়ির সামনের মাঠেই করেছিলেন। এখনও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পৈতৃক বাড়িতে দত্তবাড়ির দুর্গাপুজোর প্রসাদ পাঠানো হয় ৷

বর্তমানে পুজোর নিয়ম-কানুন

তবে জমিদারি প্রথা অবলুপ্ত হলেও দত্তবাড়িতে এখনও টানা 10 দিন ধরে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে দেবীর আরাধনা করা হয়। পরিবারের সদস্যরা সকলেই কর্মসূত্রে দূরদূরান্তে থাকেন ৷ তবে পুজোর সময় তাঁরা বাড়ি ফেরেন ৷ এখনও প্রথা মেনেই রথযাত্রার দিন কাঠামো পুজো হয় ৷ বংশপরম্পরায় মৃৎশিল্পী, পুরোহিত ও ঢাকিরা এই বাড়িতে পুজোয় সামিল হন । বর্তমানে গুলি না-ছুড়লেও আতসবাজি ফাটিয়ে পুজো শুরু হয়। এখনও পুজোয় রয়েছে বলি প্রথা।

দত্তবাড়ির প্রতিমা তৈরি হচ্ছে (ইটিভি ভারত)

পরিবারের সদস্যের বক্তব্য

জমিদারি পত্তনের পর ঐতিহাসিক এই দুর্গাপুজোর জৌলুস ফিকে হয়েছে। বাড়ির বর্তমান সদস্য শিবেন্দ্র নারায়ণ দত্ত জানান, তৎকালীন বারুইপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দত্তবাড়ির ছেলে যোগেন্দ্র নারায়ণ দত্তের বাল্যবন্ধু হওয়ার সুবাদে এই বাড়িতে তাঁর আনাগোনা ছিল ৷ ছুটির দিন থেকে দুর্গাপুজোয় দত্তবাড়িতে আসতেন তিনি ৷ এই দত্তবাড়ির সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুরও নিবিড় টান ছিল। দত্তবাড়ির সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল।

বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোর মধ্যে অন্যতম জয়নগরের দত্ত জমিদারবাড়ির দুর্গাপুজো (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "নেতাজি স্বাধীনতা আন্দোলনের বেশ কয়েকটি সভা এই দত্তবাড়ির সামনের মাঠেই করেছিলেন। এখনও পর্যন্ত নেতাজির বাড়িতে দত্তবাড়ির দুর্গাপুজোর প্রসাদ পাঠানো হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল আমাদের বাড়ি ৷ এই দত্ত বাড়ির দুর্গাপুজো ও জন্মাষ্টমীর গোপাল উৎসবে আসতেন কিংবদন্তি পরিচালক সত্যজিৎ রায় এবং বিখ্যাত নাট্যকার উৎপল দত্তের নাট্য ব্যক্তিত্বরা। অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও এই বাড়িতে এসেছিলেন একাধিকবার ৷ তাঁরা এই বাড়িকে শুটিংস্পট হিসাবে ঠিক করেছিলেন ৷" সবমিলিয়ে বাড়ির স্মৃতিকে আগলে পুজোর আনন্দে সামিল দত্ত জমিদার বাড়ি ৷

