নজর কাড়ছে সবুজ সংঘের থিম সঙ্কটমোচন বজরঙ্গী
আজ মহাসপ্তমী ৷ বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথা মাথায় রেখে দর্শনার্থীরা প্রতিমা দর্শনে মণ্ডপমুখী ৷ রেলশহর খড়গপুরের সবুজ সংঘ দুর্গাপুজো কমিটির থিম সকলের নজর কাড়ছে ৷
Published : September 29, 2025 at 10:01 AM IST
প্রেমবাজার (পশ্চিম মেদিনীপুর), 29 সেপ্টেম্বর: জীবনে মাঝে মাঝে এমন সঙ্কট আসে, যেখান থেকে বের হওয়া খুব কঠিন মনে হয়। এই পরিস্থিতিতে সঙ্কট দূর করতে সাহায্য করেন রামভক্ত হনুমান। পুরাণ মতে, তাই তো সঙ্কটমোচন বলা হয়ে থাকে হনুমানকে ৷ তাই হলিউড, বলিউডের থিমের দিকে না-গিয়ে এবার মহাভারতের আসল 'হিরো'র কথা তুলে ধরল সবুজ সংঘ ক্লাব। রেলশহর খড়গপুরের সবুজ সংঘ ক্লাবের 56তম বর্ষে এবারের থিম সঙ্কটমোচন।
স্পাইডারম্যান, জুমানজি কিংবা হলিউড, বলিউডের হিরো অথবা সিনেমার আদলে থিম প্রায়ই তুলে ধরে নানা পুজো কমিটি ৷ কিন্তু এবার সেই সব হিরোদের বাদ দিয়ে মহাভারত ও রামায়ণের উপর প্রাধান্য দিল রেলশহর খড়গপুরের সবুজ সংঘ ক্লাব। প্রায় 24 লক্ষ টাকার বাজেটের পুজোয় তাদের থিম সঙ্কটমোচন।
কী এই সঙ্কটমোচন ?
মনে করা হয়, হনুমানজি খুবই জাগ্রত । তিনি এই পৃথিবীতেই থাকেন। তাই তাঁকে ডাকলেই পাওয়া যায়। ভক্তদের সমস্ত কষ্ট দূর করেন তিনি। এই কারণেই তাঁকে সঙ্কটমোচন বলা হয়। হনুমানের আরাধনা করলে সব কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে, বজরঙ্গবলীকে স্মরণ করলেই সকল প্রকার সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
রামায়ণে উল্লেখ রয়েছে, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে রামের ভাই লক্ষ্মণ তিরবিদ্ধ হয়েছিলেন ৷ সেই সময় কোনও ওষুধ না কোনও চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না। এই অবস্থায় মুশকিল আসান হয়ে দাঁড়ান রামের প্রিয় শিষ্য বজরংবলী হনুমান। তাঁকে ভার দেওয়া হয় সঞ্জীবনী জরিবুটি (জীবন রক্ষাকারী ভেষজ) আনার জন্য। উল্লেখ্য, 'সঞ্জীবনী' শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে, যার অর্থ 'জীবন প্রদানকারী' বা 'জীবন দানকারী'। আর 'জরিবুটি'র বাংলা অর্থ হল 'ভেষজ' বা 'ঔষধি গাছ' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
সেই মতো বজরংবলী হনুমান পাড়ি দেয় সঞ্জীবনী আনতে। হিমালয়ের পাদদেশে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে জরিবুটি চিনতে না-পারায় হনুমান পুরো পর্বতকেই তুলে এনেছিলেন ৷ অবশেষে লক্ষ্মণ সঞ্জীবনী জরিবুটি পেয়ে সুস্থ হন ও লড়াই করে রাবণকে পরাজিত করেন ৷ উদ্ধার হন সীতা ৷ আর সঙ্কটের সময় বজরংবলী হনুমান নিজের জীবন বিপন্ন করে যেভাবে লক্ষ্মণকে বাঁচিয়েছিলেন, সেই হিরোকে বর্তমান সমাজে খুব প্রয়োজন। আর তাই হনুমানের সাহসিকতাকে তুলে ধরতেই সবুজ সংঘের এবারের থিম সঙ্কটমোচন।
মণ্ডপে ঢুকলেই দেখা যাবে একদিকে সীতা বসে কাঁদছেন, অপরদিকে রাবণের লঙ্কারাজ্য। মণ্ডপে ঢোকার মুখে রয়েছে হনুমানের সঞ্জীবনী জরিবুটি আনার দৃশ্য এবং পাশেই লক্ষ্মণ তিরবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছেন । নড়রকাড়া এই মণ্ডপ দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন জেলা থেকে শহরের মানুষজন ৷
এ বিষয়ে পুজো উদ্যোক্তারা বলেন, "অনেক বলিউড, হলিউড হিরোর কথা জানালাম রাজ্যবাসীকে। এবার আমরা জানাতে চাই আমাদের আদি আমাদের সৃষ্ট দেবতাদের। যা আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আমরা বজরংবলীর সঙ্কটমোচনের দৃশ্য তুলে ধরেছি মণ্ডপের কোনায় কোনায়। আমরা চাই আমাদের সংস্কৃতি পুরো দেশ, বিদেশ ছড়িয়ে পড়ুক ৷ আমাদের মণ্ডপ দেখতে ইতিমধ্যেই ভিড় জমাচ্ছেন হাজার হাজার দর্শনার্থী।"